La perversión del éxito: una pesadilla tras el sueño de llegar a ser un héroe

"No puedes rendirte. No ahora. ¿Qué pasa con el dolor que has aguantado para conseguir tu sueño?". Con esta frase pronunciada por un entrenador para tratar de animar a su joven gimnasta, hundida y a punto de tirar la toalla, comienza la nueva película de la plataforma Héroes del hoy. El speech motivacional a priori tan empoderador y conmovedor esconde en realidad una pesadilla silenciosa oculta a los ojos de los demás...

Es lo que muestra el corto The Dream, que está basado en más de diez mil historias de todo el mundo que repiten este patrón y que ahonda en temas de enorme calado. Lo que subyace tras la ficción es la presión desbordante que sufren las mujeres de hoy en día para alcanzar sus sueños, el uso tóxico de la retórica motivacional, el drama de miles de deportistas que pagan un precio demasiado alto por alcanzar sus metas y la lacra del acoso en todos los ámbitos de la sociedad. En Público hemos hablado con Alejandro Lavezzolo, portavoz de la plataforma Héroes del hoy y director de servicios al cliente de DDB España, sobre el mensaje que desean transmitir con este nuevo proyecto, el tercero de calado social que lanzan.

El corto 'The Dream' está basado en más de diez mil historias de todo el mundo

"Es importante visibilizar y concienciar a la sociedad sobre este tema. No debemos permitir que alguien pueda utilizar nuestros propios sueños y esfuerzos para hacernos daño. Hay que reflexionar sobre quién puede estar detrás de las manidas frases como "No te rindas jamás". The dream (El sueño) es el tercer contenido audiovisual que lanza la plataforma y pretende concienciar sobre la presión y toxicidad que sufren algunos deportistas para conseguir sus sueños, en muchos casos, llegando al acoso. Nuestra principal motivación es darles visibilidad a temas que por desgracia siguen ocurriendo actualmente en la sociedad y que, entre todos, debemos cambiar", explica Alejandro.

El final del corto y la impactante verdad que esconde no deja indiferente: los casos de acoso sexual en el deporte siguen estando presentes desgraciadamente. "Sabemos que muchas federaciones ya tienen sus protocolos de prevención y actuación con respecto a este problema. Desde Héroes de Hoy queremos aportar nuestro granito de arena, dándole visibilidad a estos temas para que se siga poniendo el foco en esas medidas", dice Lavezzolo.

La enorme presión a la que están sometidos los deportistas para llegar a lo más alto con los peligros que esto podría entrañar es generalizada, pero "podemos decir que en el caso de la mujer suele ser más común. De todos modos esto va más allá del deporte, es tal vez la perversión de lo que se llama éxito, asociado al deporte y a otras situaciones también". Lo que trasciende en The Dream es que "la motivación no puede usarse como herramienta de presión desmedida, puede ser tóxico y muy perjudicial para la otra persona". La plataforma Héroes de Hoy, impulsada por grandes marcas globales, ha lanzado contenidos en años anteriores que han sido premiados en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions.

Lo que trasciende en 'The Dream' es que "la motivación no puede usarse como herramienta de presión desmedida, puede ser tóxico y muy perjudicial para la otra persona"

Su primera película versaba sobre el racismo y contaba la historia de uno de los 18 atletas afroamericanos que compitieron en los juegos olímpicos de Berlín de 1936. Mostraba sus vivencias durante su trayecto hacia el mítico estadio olímpico, reflejando la discriminación racial que actualmente existe en el deporte, haciendo alusión a distintos mensajes que hoy en día siguen apareciendo en twitter. La segunda retrataba los disturbios sucedidos en el pub newyorkino Stonewall Inn en junio de 1969 contra una redada policial. Fue la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGTBIQ+ luchó contra un sistema que perseguía a las personas por su identidad sexual con el beneplácito del gobierno. La película, que se estrenó el 16 de noviembre de 2020 con motivo del Día Internacional para la Tolerancia, contaba la historia de Julio Zúñiga, activista gay mexicano y futbolista de una liga LGTBIQ+, que fue asesinado en 2017, víctima de un crimen de homofobia. "Aún queda camino por recorrer para erradicar la intolerancia", explican desde la plataforma.