La poetisa Maya Angelou se convierte en la primera mujer negra en aparecer en una moneda de dólar en Estados Unidos 

La poetisa estadounidense Maya Angelou, fallecida en 2014 a los 86 años, ha vuelto a ser noticia estos días tras convertirse en la primera mujer negra en aparecer en una moneda de curso legal en Estados Unidos. En concreto, el rostro de esta artista y activista social en defensa de los derechos humanos será acuñado en las monedas de 25 centavos, conocidas popularmente como quarter. Así lo ha anunciado el Departamento del Tesoro, según informa la BBC.

De acuerdo con la información de este medio, la Casa de la Moneda de Estados tiene previsto acuñar 20 monedas diferentes de 25 centavos durante los próximos cuatro años en honor a otras tantas mujeres estadounidenses que jugaron un papel determinante en la historia del país.

Además de escritora de poesía y ensayos, Maya Angelou fue también actriz, bailarina y directora y productora de musicales, obras teatrales, películas y programas de televisión durante más de 50 años. Pero sobre todo destacó por su activismo social en especial en defensa de la comunidad negra.

La BBC la define como "carismática y apasionada, cálida y sabia, un modelo a seguir y una activista que registró y celebró la experiencia de ser negro en Estados Unidos".

Fue, además, la primera mujer negra en escribir y declamar un poema en la toma de posesión de un presidente de ese país, la de Bill Clinton en 1993.

Durante la década de 1960 participó activamente en el movimiento por los derechos civiles y trabajó estrechamente con dos de sus principales líderes, Malcom X y Martin Luther King. En su aclamada I Know Why the Caged Bird Sings, la primera de las siete autobiografías que escribió, relató su infancia en Misuri y Arkansas, donde fue objeto de abusos sexuales.

Pero antes de triunfar gracias al impulso de su talento, tuvo una vida muy difícil. Hija de padres divorciados, fue violada cuando era niña. Estuvo seis años sin hablar. A los diecisiete, tuvo un hijo y tuvo que afrontar varios trabajos para poder subsistir.

Escritora prolífica, en 1972, su primer libro de poesía, Just Give Me a Cool Drink of Water 'fore I Diiie, publicado en 1971 fue nominado al Premio Pulitzer. A partir de ahí llegaron los años de éxito y fama y también de un rotundo compromiso social que ahora la ha llevado a ser recordada en las monedas de un cuarto de dólar.