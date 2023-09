'Público ofrece en exclusiva un fragmento de 'Creatura', de Elena Martín Gimeno

Cartel de la película 'Creatura'. — CEDIDA

Una mujer, Mila, se da cuenta de su pérdida de deseo y ello la hace adentrarse en su propio pasado para comprenderse, comprender a su cuerpo y reencontrarse con él. Creatura, el segundo largometraje de la directora y guionista Elena Martín Gimeno, protagonista también de la película, cuenta el deseo femenino desde la infancia a través de imágenes de cine.

Es una narración sutil, audaz, sin reservas, que se alzó con el premio a la mejor película europea en la Quincena de Realizadores de la pasada edición del Festival de Cine de Cannes.

Coescrito junto a Clara Roquet, el filme ha contado con un equipo técnico de mujeres, con Alana Mejía González en la dirección de fotografía y Ariadna Ribas en el montaje, entre otras. Además de producción de Ariadna Dot, María Zamora y Marta Cruañas.

La propia Elena Martín da vida a la protagonista de esta historia, Mila, que en la infancia está interpretada por la pequeña Mila Borràs y en la adolescencia por la joven Clàudia Dalmau. Con ellas, en el reparto artístico se encuentran también los intérpretes Oriol Pla, Álex Brendemühl y Clara Segura.

Creatura no solo es el descubrimiento del sexo y el análisis del deseo en la mujer, es también un repaso por la historia de la represión sexual, la que, en palabras de la directora, vivimos ahora igual que la vivieron nuestros padres. "Las restricciones ya no parecen tan evidentes, lo que no significa que no las haya. Que existan más imágenes sexuales no significa que entendamos mejor lo que es el deseo. Son dos cosas distintas. En materia de deseo, no estamos tan lejos de nuestros padres ni de nuestros abuelos".

"El deseo no es algo con lo que la cultura occidental nos enseñe a conectar. Las leyes patriarcales no dejan espacio a la conexión con el placer. Se valora el placer como un factor reproductivo, propio de las dinámicas de poder o de los juegos de seducción, pero no como algo vital".