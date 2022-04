Ramón García anuncia el regreso de 'Grand Prix' de la mano de Ibai Llanos

El presentador Ramón García e Ibai Llanos preparan la vuelta del histórico concurso Grand Prix, un programa familiar que en los años 90 hizo fortuna en Televisión Española.

Una nueva versión de Grand Prix podrá verse en el canal de Twitch de Ibai Llanos. El presentador será, cómo no, el incombustible Ramón García. Así lo ha adelantado él mismo en el programa El Faro de la cadena Ser.

Aún no hay fecha de estreno, ni tampoco se conocen muchos detalles. "Será moderno, con muchos cambios, pero sin perder la esencia", ha confesado García, quien ha querido dejar claro que la esencia del concurso no se perderá. "Mantendremos el espíritu del pueblo pequeño, de la confrontación, de los alcaldes, de juegos divertidos aunque, lógicamente, lo que no podría pasar por la cabeza de nadie que entienda este oficio y esta industria de la televisión es que hagamos un programa en el 2022 igual que en 1996", ha sentenciado.

Será, en definitiva, una versión adaptada a los nuevos tiempos y no sólo porque se emita en Twitch, sino porque no se podrán hacer todas las cosas que se hacían en el programa al tener menos recursos. Por ejemplo, no habrá vaquilla, una que se empleaba en las pruebas, que además era un clásico del programa. "No podremos tener la vaquilla porque la nueva ley de protección animal del Gobierno no lo permite", ha explicado García.

Ramón García también ha explicado a Mara Torres que la idea de recuperar Grand Prix fue suya: "Ibai ha sido un seguidor mío del Grand Prix. Entonces, siempre hablaba de que quería hacer el Grand Prix y esto tiene otra entrevista porque lo vamos a hacer". Tras el interés de la presentadora, Ramón García ha confirmado que, si no pasa nada, estrenarán el programa "dentro de poco".

No será esta la primera colaboración entre el presentador y el streamer. Ya el pasado 31 de diciembre, Ramón García e Ibai Llanos se aliaron para emitir las campanadas de manera conjunta en Twitch.