Hoy en día, ningún país podría vivir sin cultura ni arte. Pero en el caso de Italia, además, se trata de un sector esencial, que sostiene una buena parte de su economía. Hablar de turismo, en Italia, es hablar de cultura. Y al revés. "Italia es el país donde primero nació la cultura y después el Estado", pronunció una vez Roberto Benigni, actor y director transalpino, autor de la célebre película La vida es bella. Ahora que el país transalpino arranca su desescalada en relación al coronavirus, el sector cultural necesita un relanzamiento. Es más, en previsión de que en los próximos meses no se pueda viajar al extranjero desde Italia y viceversa; el Ejecutivo transalpino planea fomentar el turismo interno haciendo hincapié en la cultura.

Así pues, Italia reinicia el mundo del arte tras el coronavirus. Este fin de semana el presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, ha aprobado el decreto ley que da luz verde al desconfinamiento en el país, tras la alerta sanitaria por la covid-19. Eso incluye también la reapertura de los museos y las galerías de arte, que volverán a estar abiertos al público a partir del 18 de mayo. "En mayo reabrirán los museos y los sitios arqueológicos que puedan garantizar las medidas de seguridad", aseguraba hace unos días el ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, en una entrevista en el conocido diario trasalpino La Repubblica. Franceschini, responsable también del turismo en el país con forma de bota, sabe que dicho sector en Italia es estratégico y asegura que será "el más afectado" por las consecuencias económicas del coronavirus.

La desescalada italiana, que tendrá lugar en las próximas tres semanas, será gradual y progresiva. Mascarillas, guantes y distancia interpersonal serán, en todo momento, obligatorios. Y estarán prohibidas las aglomeraciones. De modo que los museos, las galerías de arte y los sitios arqueológicos tendrán que respetar las actuales medidas seguridad incluso tras el desconfinamiento. Unas medidas que los bares y los restaurantes, los últimos en abrir en Italia, aplicarán a partir del 18 de mayo. Todo ello, siempre que la curva de contagios, en las próximas semanas, siga aplanándose como en los últimos días.

El mundo del arte, mientras tanto, medita acerca de cómo aplicar las medidas de seguridad cuando vuelvan los visitantes. ConfCultura, por ejemplo, ente que reúne las principales empresas privadas del sector, ha publicado en los últimos días un prontuario para los museos y galerías que reabran en el desconfinamiento, con las ideas principales para prevenir el contagio por covid-19, a partir de las recomendaciones formuladas expertos del sector y autoridades italianas. Los museos y los lugares arqueológicos "tienen que seguir siendo ambientes acogedores y de interés", explican desde ConfCultura, "aunque haya que adaptar de nuevo sus funciones en consonancia con el nuevo contexto de emergencia sanitaria".

"Como museo, para nosotros es algo fundamental no perder el contacto con nuestro público", asegura el alemán Eike Schmidt, director de la célebre Galería de los Uffizi de Florencia, en una conversación con los corresponsales extranjeros en Italia, presenciada estos días por Público. Por el momento, los Uffizi de Florencia está aplicando el teletrabajo al 100% y lleva cerrado desde el 8 de marzo: "Tenemos sistemas electrónicos que controlan nuestras obras cada segundo. Hasta que no sepamos con exactitud cuándo reabriremos, no podemos vender entradas. Por el momento, estamos devolviendo todas las entradas vendidas antes de la crisis sanitaria por el coronavirus".



Atendiendo a las novedades del Gobierno italiano, los Uffizi reabrirán en las próximas semanas respetando las medidas sanitarias pertinentes: "Estamos estudiando medidas concretas y plazos, coordinados en todo momento por el Ministerio de Cultura italiano. Las medidas estarán unificadas en toda Italia", explica Schmidt. Los Uffizi es uno de los museos más importantes del mundo y Schmidt, al defender que se trata de una "colección pública", asegura que "no se puede dejar cerrada, sin ningún acceso" durante la actual pandemia.



Por eso, la tecnología es una aliada: "Gracias a la tecnología hoy podemos comunicar nuestra colección incluso en este momento de confinamiento", explica el director de los Uffizi: "Hemos potenciado nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram para llegar mejor a nuestro público". "El doble de personas han visitado nuestra web desde que comenzó el confinamiento", admite el director de los Uffizi, quien explica que "no una cuestión de números, sino de permanecer en contacto con nuestros visitantes de todo el mundo". Y añade: "todos los días subimos un vídeo en Facebook o una imagen de nuestra colección o de nuestros jardines en Instagram. Es fundamental no perder el contacto".

Los Uffizi, además de la propia crisis sanitaria por la covid-19, están sufriendo la falta de visitantes en el peor momento, ya que marzo y abril es el primer tramo de temporada alta para el célebre museo florentino. "En Semana Santa hemos perdido algunos millones de visitantes", explica Schmidt, lo cual tiene una traducción económica: "Hemos perdido 10 millones de euros". Se trata de una cifra que el museo "puede gestionar", entre otras cosas porque es una estructura pública. Pero su director asegura que "si la vacuna llegara sólo la próxima primavera, tendremos que buscar medidas alternativas, más contendentes".



Los Uffizi y su director no se esperan que este año haya grandes flujos de visitantes, sobre todo porque por el momento las fronteras están cerradas y se desconoce cuándo habrá vuelos internacionales hacia Italia. "Tendremos un periodo en el que nuestros visitantes serán locales, florentinos e italianos", explica el historiador del arte Eike Schmidt, quien aporta un curioso dato en relación al post coronavirus: "A largo plazo, no habrá ninguna bajada de interés acerca de nuestros museos. Cuando la gran aluvión de Florencia en 1966, hubo más de un millón de visitantes en 1968. Cuando la mafia puso una bomba en 1993, los años siguientes hubo todavía más interés acerca de los Uffizi en los años siguientes".



La actual crisis sanitaria por la covid-19 está enseñando a los Uffizi el gran potencial que tiene la tecnología a la hora de establecer una conexión directa entre espectador y obra. Entonces la pregunta es: ¿puede la tecnología convertir en innecesario visitar un museo? "Vivimos en un mundo altamente tecnológico. Los nativos digitales tienen otra relación con las obras de arte. La increíble fuerza de la tecnología no sustituirá nunca una visita real a un museo", explica Eike Schmidt, director de la Galería de los Uffizi, en Florencia. Y pone un ejemplo muy claro: "Lo mismo ocurrió cuando nació el cine a finales del XIX, momento en el que se pensó que dicha aparición iba a suponer un peligro para el teatro. Al final, hemos visto que son dos formas de arte interconectadas, pero distintas. Lo mismo pasó entre el cine y la televisión. E incluso entre el deporte y la televisión. Paradójicamente, la televisión lleva todavía más gente al estadio".