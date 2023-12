'Robot Dreams', de Pablo Berger, premio a la mejor película de animación europea

El filme español Robot Dreams, de Pablo Berger, coproducido con Francia, fue distinguido este sábado en Berlín con el premio a la mejor película de animación de la Academia del Cine Europeo (EFA).

Berger agradeció a la academia el premio y recordó las palabras del "gran" Guillermo del Toro según el cual "la animación no es un género". "No voy a parar hasta que la industria nos trate como iguales", dijo, y dedicó el galardón a "la creativa y vibrante industria del cine de animación española".

Recordó que esta es su cuarta película, pero la primera de animación, y aseguró que no será la última, al tiempo que animó a todos los creadores a explorar las "interminables" oportunidades de este cine. Aseguró que no estaría donde está, sobre el escenario, sin sus productores, dijo sentirse "muy feliz" y afirmó que "la sonrisa en la cara" no se le borrará en mucho tiempo.

La cinta premiada cuenta la historia de Dog, un perro solitario que vive en Manhattan en los años 80 y que un día decide construirse un robot, un amigo. Se vuelven inseparables hasta que un accidente obliga a Dog a abandonar a Robot en una playa.