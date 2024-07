Roser Regolf: "Tenemos que perder el miedo a leer los géneros que se nos ha dicho que son para intelectuales"

¿Cómo surge el proyecto 'Les ulleres de llegir'?



A mí siempre me ha gustado mucho leer, sobre todo empecé a leer ya de muy pequeña, pero en la adolescencia tuve un tiempo de parón que después retomé en la universidad. Y aquellos años notaba que me gustaba mucho leer pero me costaba mucho compartir las opiniones que tenía de las lecturas, o hablar de los libros que estaba leyendo, ya sea porque mi círculo de amistades no eran lectores o no leían tanto como yo. Y pensé que esto que me costaba encontrar en la vida real lo podía trasladar a internet o a las redes. Seguía alguna cuenta que compartía libros, pero eran sobre todo en castellano o en inglés. Y pensé: mi lengua es el catalán, hagámoslo en catalán. Nació sobre todo como un diario de lecturas.

¿Qué es lo que les ofreces a las personas que te siguen?



Son reseñas de los libros que leo, pero siempre quiero dejar claro que no soy profesional de la literatura, ni soy crítica literaria. Lo que ofrezco son mis opiniones personales sobre un libro como una lectora más, como otra persona que se puede dedicar al mundo de la ciencia o a otro campo, y son mis opiniones sobre las lecturas y lo que a mí me hacen sentir.

¿Qué es lo que te gusta leer?



Me gusta leer un poco de todo, pero sobre todo me lo paso muy bien con la novela contemporánea, con la novela negra y con los clásicos. También leo algún relato y algún ilustrado o algún cómico, de vez en cuando.

Durante la pandemia leíste 'Don Quijote' en digital por falta de ejemplares a casa. ¿Qué pasó?



Ahora tengo muchos libros pero durante la pandemia no tenía tantos, quizás tenía diez ejemplares en casa, diez libros que había ido acumulando y por lo que sea no los había leído. Creo que acabé Juego de Tronos y me encontré en un momento, como le pasó a todo el mundo, que las bibliotecas y las librerías estaban cerradas y vi un reto en Instagram que era leer Don Quijote. Lo acabé por terquedad mía de decir, has empezado, hasta que no acabes, no paras. Pero sufrí un poco porque más tenía una edición en castellano antiguo y fue un poco duro.

¿Qué recibimiento tienen tus reseñas?



"No he tenido nunca a 4.000 personas en una sala donde tenga que hablar ante ellas"

Muy bueno. Cuando empecé era como un diario personal. No tenía la intención de llegar a nadie, mucho menos a las 4.000 personas que creo que somos ahora, que son muchas personas. En el mundo de internet, 4.000 personas pueden parecer muy poco, porque hay gente que tiene millones de seguidores pero yo, cuando realmente me focalizo en las cifras, pienso que no he tenido nunca a 4.000 personas en una sala donde tenga que hablar ante ellas. Por eso, el recibimiento, para mí, es buenísimo. No tenemos que juzgar a nadie por sus lecturas ni por lo que opinan de un libro, siempre desde el respeto y desde el compromiso. Pero al final cada uno tiene unos gustos diferentes y nos pueden gustar libros diferentes.

Este tipo de cuentas las siguen solo personas que ya leen mucho o, ¿también pueden ayudar a fomentar la lectura?



Creo que un poco de todo. Sí que hay gente muy comprometida, que ves que sus perfiles son como el mío, que solo hablan de libros y que ya son superlectores. Pero después hay otras personas que quizás han leído un libro o quizás les ha gustado cierta saga, te han empezado a seguir por un determinado libro que has publicado, y a partir de allí quizás también se reenganchan, porque al final es una cuestión de gustos. Si yo encuentro alguien que le gustan los mismos libros que a mí, quizás gracias a esto encuentro otro libro que también me engancha.

¿Fomenta el uso de la lengua al hacerlo en catalán?



"Que el catalán esté en les redes es una forma de cuidar la lengua"

Por supuesto. Empecé en catalán por el simple hecho que es la lengua con la que pienso, con la que hablo y con la que me expreso mejor. Pero actualmente, en Instagram, en Tiktok y donde sea, el catalán no es una cosa banal y todavía más con un dialecto como el de las Terres de l'Ebre, como puede ser el mío, sino que es una forma más de cuidar la lengua y nuestra identidad.

En tu cuenta destacas muchas autoras mujeres.



Empecé uniéndome a un reto de Instagram en castellano que se llamaba Leo Autoras Octubre, que fomentaba esto, leer autoras mujeres. Y a partir de aquí me di cuenta que la mayoría de lo que había leído en un pasado era de autores hombres. Y fui algo más consciente intentando leer más autoras mujeres. Después ya me olvidé y leí lo que a mí me apetecía. Pero hace unos meses me di cuenta que casi todo lo que leo ahora son mujeres, y sin ser consciente. Creo que desde hace unos años hay muchas más autoras mujeres y la verdad es un placer escuchar nuestra voz en la literatura.

¿Leemos lo suficiente?



Según con quien hables. Si a alguien le preguntas si yo leo bastante, dirán que soy una exagerada y que 50 libros al año, que es una bestialidad, que es imposible. Después hay otra persona que se lee un libro al año y alguien otro le dirá, esto es poquísimo, pero mira, mejor que el que lee cero. A mí me dicen a menudo "no sé cómo lo haces porque yo no tengo tiempo para leer". Al final tengo la misma vida que las otras personas. También trabajo, tengo amigos, estoy estudiando... Es cuestión de prioridades. Mientras no sea una obligación, todo lo que lees, adelante.

Cada uno tiene que encontrar el género que más le gusta porque ningún género es mejor que otro. Sí que a veces pasa que hay personas que creen que leer clásicos o leer ensayo les hace mejores, y quienes leen fantasía o novelas románticas piensan que para eso no hace falta que leas nada. No, todo es válido. Cada uno tiene que encontrar el género que le gusta y también perder el miedo a los géneros que se nos ha dicho que son para intelectuales.



*Aquí pots llegir l'entrevista a Arnau Fabra en català.