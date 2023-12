Rozalén denuncia amenazas por defender la memoria: "Me dijeron que merecía estar en una fosa con un tiro"

La cantante Rozalén, que ha recibido este martes el Premio Lola González 2023 por su labor en defensa de los derechos humanos y la memoria democrática, ha asegurado que, cada vez que habla de este tema, sigue recibiendo insultos y amenazas.



Visiblemente emocionada, ha recogido un premio que conmemora la memoria de Lola González Ruiz, superviviente de la matanza de los abogados de Atocha, en la que perdió a su marido y resultó gravemente herida. A pesar de ello, ella dedicó su vida a defender los mismos valores por los que ha recibido Rozalén este premio que lleva su nombre.

"Lo único que hago y creo que tengo que seguir haciendo, a pesar de todo, es hablar y contar lo que tuvo que callar mi abuela hace tantísimos años", cuando perdió a su hermano durante la Guerra Civil, ha dicho Rozalén. Este suceso inspiró la canción Justo, dedicada a su tío abuelo, un tema que ayudó a encontrarlo en una fosa común en Arganda del Rey (Madrid).

Además, la cantautora ha hablado de un viaje a Chile que lo cambió todo para ella. Allí visitó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde leyó una frase que hizo que despertara en ella la necesidad de luchar por la democracia y la memoria. "La frase era: Esto está hecho para que se sepa lo que pasó y no se vuelva a repetir. Entonces yo inevitablemente lo comparé con mi país y no vi ningún símbolo ni algo parecido", ha relatado.

Rozalén afirma que siente miedo

''Lo que no me parece justo, si no lo digo, estoy siendo partícipe. Hay que asumir lo que a cada uno le toca, aunque se sufra ahora en forma de palabras a través de las redes sociales'', confesaba la intérprete frente a las cámaras.

Se refiere a los centenares y miles de insultos a los que tiene que hacer frente por defender la memoria democrática, afirmando que "eso es lo único a lo que yo me tengo que enfrentar ahora, los insultos".

Al respecto, la cantante manchega también quiso relatar una experiencia que aún le hace temblar, que vivió a pie de una fosa común en un pueblo: "Un señor dijo que todos los que estábamos ahí, y sobre todo los chavales que estaban sacando los cuerpos, merecíamos estar ahí con un tiro bien dado".

"Por eso me tiembla la voz cuando hablo de esto y, sinceramente, siento miedo", ha declarado, emocionada. Posteriormente, ha admitido que le duele admitir su miedo, porque siente que así los que atacan "están ganando".