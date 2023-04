RTVE crea el Premio Carlos Tena para la labor de divulgación musical en los medios de comunicación

En homenaje al legendario periodista y presentador, RTVE ha creado el Premio Carlos Tena para la labor de divulgación musical en los medios de comunicación. En su reunión de este jueves, el Consejo de Administración de la corporación ha aprobado la iniciativa del consejero de Unidas Podemos, José Manuel Martín Medem, de instaurar este nuevo galardón. Tena murió la semana pasada a los 79 años de edad.

Como uno de los rostros más populares de la televisión en los años setenta y ochenta y símbolo de la Movida, Tena presentó algunos de los programas más míticos de la época, como Popgrama o A uan ba buluba balam bambú.

El crítico musical trabajó en RTVE durante casi 20 años, desde su entrada en Radio Peninsular en 1965. En 1973 fue nombrado delegado de programas musicales de la emisora pública ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER). También dirigió y presentó Para vosotros jóvenes, que fue Premio Nacional de Radio, Clásicos Populares (1976), Discofrenia (1980), A la Luna, a las dos y a las tres (1982) o En el aire (1983).

La propia RTVE destacó el día de su muerte que "la ideología progresista" de Tena "hizo que se enfrentase constantemente a las fuerzas conservadoras de la época". Y, precisamente, uno de esos enfrentamientos provocó su salida de la corporación.

El presentador, en uno de los momentos más recordados de su carrera, invitó a Las Vulpes al programa Caja de ritmos que él dirigía. La actuación del grupo, que adaptó el I wanna be your dog de los Stooges a un castellano Me gusta ser una zorra, supuso la cancelación del espacio. Tras ello, Tena presentó su dimisión. El fue quien llevó a la televisión a Las Vulpes, que cantaban, en aquella época, "prefiero masturbarme yo sola en mi cama antes que acostarme con quien me hable del mañana". Era el 16 de abril de 1983, justo casi 40 años antes de la fecha del fallecimiento del periodista.

Tena siguió presentando diversos espacios musicales en otras televisiones y radios como Telecinco, Antena 3 y Onda Cero. También fue productor de varios discos y escribió artículos en varios periódicos. Por los espacios que condujo pasaron mitos de la música como Mike Oldfield, Queen, AC/DC, Patti Smith o Bob Marley.