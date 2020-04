Series de abril para amenizar unas horas la cuarentena

Entrada la cuarentena en su tercera semana, llega abril con un buen puñado de títulos a los que hacer hueco en el confinamiento. Vuelven para ayudar a evadirse a quien así lo quiera y necesite, El Profesor y su banda, Mariano Barroso con una serie sobre los orígenes de ETA, Maca y Zulema, Diane Lockhart, Phoebe Waller Bridge, Jane Austen… Y entre tanto regreso, se suma al club seriéfilo Cate Blanchett. A Mark Ruffalo y Chris Evans ya se les había disfrutado también en pantalla pequeña.

'La casa de papel' (3 de abril, Netflix)

¿Qué ha sido de Nairobi? ¿Cuál será el siguiente paso de El Profesor y su banda? Son dos de las preguntas a las que responderá, se espera, la cuarta parte de La casa de papel, serie creada por Álex Pina y todo un fenómeno a nivel internacional. Atrapados en el Banco de España, su decisión extrema y desesperada de volar por los aires un vehículo de las fuerzas de seguridad lo ha cambiado todo. El Profesor (Álvaro Morte) está huido; Nairobi (Alba Flores) acabó mal herida; Lisboa (Itziar Ituño) fue detenida y Río (Miguel Herrán) ha vuelto dentro. Así quedaron las cosas y así las retomarán.

Tres más: tercera temporada de Siren (HBO), el estreno de Home Before Dark (Apple TV+) y de Tales frome the Loop (Amazon Prime Video)

‘La línea invisible’ (8 de abril, Movistar+)

Tras El día de mañana, Mariano Barroso tiene nuevo trabajo para Movistar+ y la elegida ha sido la historia de cómo ETA dio el paso y cruzó la línea que supuso sumar su primera víctima mortal: el agente de la Guardia Civil José Antonio Pardines. La serie, de seis episodios, sigue la entrada en la banda y su escalada hasta la cúpula del etarra Txabi Etxebarrieta (Álex Monner) en los años sesenta. Además, sigue también al inspector Melitón Manzanas (Antonio de la Torre), el primer objetivo de los terroristas.

'The Good Fight' (9 de abril, Movistar+)

El bufete Reddick Boseman & Lockhart se encuentra en la cuerda floja. Ha perdido a su mejor cliente y su prestigio se ha resentido. La situación es tal que no les queda más remedio que aceptar la oferta de una empresa mayor que la suya y perder una buena parte de su independencia por mucho que a Diane Lockhart (Christine Baranski) y los suyos no les guste. Para esta cuarta temporada este spin-off de The Good Wife ha fichado a Hugh Dancy y John Larroquette y recuperado a Michael J. Fox y Zach Grenier.

'Run' (13 de abril, HBO)

Run es el nuevo trabajo de Phoebe Waller Bridge (Fleabag), que esta vez no ocupa la primera línea delante de la cámara y ha elegido para dar vida a su historia a Merritt Wever y Domhnall Gleeson. Se trata de una comedia en la que una mujer llama a su ex de la Universidad para que juntos cumplan el pacto que hicieron hacer 17 años. Este consistía en que si uno de ellos sentía la necesidad de huir de su vida mandaría un mensaje al otro con la palabra ‘run’ (corre). Si recibía como respuesta lo mismo, se verían en la estación Grand Central de Nueva York y recorrerían Estados Unidos.

Cuatro más: la tercera temporada de Killing Eve (HBO), el estreno de Desde otro lugar (AMC), la cuarta temporada de Insecure (HBO) y la segunda de This Close (Sundance TV).

'Sanditon' (14 de abril, Cosmo)

A su muerte, Jane Austen, autora de clásicos como Orgullo y Prejuicio, dejó un novela inacabada que ahora trae Cosmo a España convertida en serie. Sanditon toma su nombre de un pueblo costero británico con un exclusivo balneario. Su protagonista, como es habitual en las obras de la escritora británica, es una mujer adelantada a su tiempo, fuerte e independiente que tiene que luchar contra los estereotipos de la época. Rose Williams interpreta a Charlotte Heywood. El nombre de Theo James también figura en el reparto.

Un más: séptima temporada de Endeavour (Filmin).

'Mrs. America' (15 de abril, HBO)

Phyllis Schlafly fue una política conservadora y antifeminista que se opuso al movimiento que en los años setenta promovió la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA). A ella da vida Cate Blanchett en su primera serie. Al otro lado de la línea ideológica se sitúa la periodista y activista feminista Gloria Steinem (Rose Byrne). Además de la relevancia de su temática y del momento histórico que aborda, este título cuenta con un reparto de lo más atractivo que incluye también a Sarah Paulson, Margo Martindale, James Marsden y Elizabeth Banks, entre otros.

'Vis a vis: El oasis' (20 de abril)

El recorrido televisivo de Maca y Zulema no ha acabado aún. En El oasis, Maggie Civantos y Najwa Nimri vuelven a interpretar a esta pareja de rivales, ¿amigas? y antagonistas acompañadas de una gran parte del reparto original de la serie creada por Iván Escobar que comenzó su andadura en abierto allá por 2015. Está será la última, la quinta. Por delante ocho episodios para decir adiós a las presas del mono amarillo. Según han anunciado tanto Fox como Mediapro, Saray (Alba Flores) se sumará a la despedida.

'Eden' (21 de abril, Filmin)

Dominik Moll aborda desde la escritura y la dirección de esta miniserie la crisis migratoria en Europa y lo hace planteándola desde distintos puntos de vista. A través de sus protagonistas se adentra en la Comisión Europea, quienes trabajan en el mundo de la seguridad, los propios refugiados que huyen de sus países en busca de una oportunidad y cuál es la reacción de la sociedad. Entre las nacionalidades de los personajes protagonistas presentes hay nigerianos, griegos, alemanes, franceses y sirios. Wolfram Koch, Diamand Bou Abboud, Juliane Köhler, Joshua Edoze y Sylvie Testud son algunos de los actores protagonistas.

'Defending Jacob' (24 de abril, Apple TV+)

Basada en la novela homónima de William Landay y convertida en miniserie por Mark Bomback, Defending Jacob es la historia de un padre, asistente del fiscal, al que todas las pruebas de asesinato de un chaval de 14 años le conducen a su hijo, Jacob. Chris Evans interpreta a este padre dividido y junto a él, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Sakina Jaffrey, Betty Gabriel y J. K. Simmons.

Dos más: segunda temporada de After Life (Netflix) y el estreno de We’re Here (HBO).

'Penny Dreadful: City of Angels' (27 de abril, Movistar Series)

Penny Dreadful deja atrás el Londres victoriano y se traslada a Los Angeles de 1938. Nueva época, nuevo lugar, nuevos personajes, pero mismo universo. Allí, en los momentos dorados de Hollywood, los detectives Tiago Vega (Daniel Zovatto) y Lewis Michener (Nathan Lane) tienen que resolver un caso de asesinato especialmente complejo. El director español Paco Cabezas está involucrado en una historia que conjuga tradiciones mexicanas, Tercer Reich y telepredicadores. Natalie Dormer da vida a Magda y Rory Kinnear, quien fuera la criatura del doctor Frankenstein en la anterior Penny Dreadful, es el doctor Peter Craft.

Una más: el estreno de Spides (Syfy).

'I Know This Much Is True' (28 de abril, HBO)

Mark Ruffalo se mete en la piel de dos hermanos gemelos con vidas paralelas en I Know This Much Is True, miniserie de seis episodios escrita y dirigida por Derek Cianfrance. El guion atraviesa la biografía, en distintas etapas de la misma, de Dominick y Thomas Birdsey y habla, según avanza la sinopsis oficial, de “épica, traición, sacrificio y perdón”. La acción comienza en los noventa y en el reparto figura también Melissa Leo, Rosie O’Donnell y Archie Panjabi, entre otros.

Una más: estreno de The Bay (Filmin).