La crisis financiera lusa y la posterior remontada del socialista Antonio Costa destilaron en nuestro país columnas y análisis que no podían titularse de otra forma: Menos mal que nos queda Portugal, que remite al tercer disco de la banda viguesa Siniestro Total, publicado allá por 1984. Más de tres décadas después, el hallazgo verbal sigue vigente, y no sólo para sesudos tratados económicos.



Que Boris Izaguirre se queda maravillado con el cuerpazo que luce un jugador del Real Madrid en Ibiza, pues “hay que agradecerle a Portugal todos los días porque Figo existe” y Menos mal… Que Javier Valenzuela vaticina en 2017 que “la estancia del PP en la Moncloa va a prolongarse años”, mientras “que se escucha que España no tiene remedio, que lo mejor es irse a Portugal”, pues Menos mal…



Que Manel Navarro no cosecha ni un punto en Eurovisión y Salvador Sobral se proclama vencedor del concurso; que los festivales de música allí son más baratos; que aquí tenemos el “extraño afán” de rodearnos de “ídolos mediocres, mediáticos y medianos” como Belén Esteban y allí, de Dulce Pontes o José Saramago, pues Menos mal que nos queda Portugal, titulaba Eduardo Rodrigálvarez.





Poco importa el contenido de la noticia, el análisis o la columna. Cuando toca coronar el texto y el plumilla no acierta con el titular, ante todo, mucha calma: siempre quedará el recurso de tirar de una letra, una canción o un disco del combo vigués. “Siniestro Total ha sido un filón y, quizás, el grupo que más coletillas ha generado y brindado a la cultura popular de este país”, cree el periodista musical Carlos Crespo (Eibar, 1964). “Crecí con sus canciones en el Euskadi del rock radical vasco, donde fueron aceptados en sus inicios punk y se convirtieron prácticamente en la única referencia ajena”.



El colaborador de La Voz de Galicia reconoce que él mismo ha tirado de sus letras para titular sus artículos, desde el álbum En beneficio de todos hasta la canción ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?, incluida precisamente en el disco portugués. “Eran fantásticos observadores de la realidad con gran capacidad para crear ripios humorísticos. Esas virtudes, sumadas a la rítmica, hicieron que sus textos fuesen asimilados por la gente como si tratasen de jingles publicitarios. Las melodías ayudaron a que las letras entrasen más fácilmente y terminasen calando en la gente”.



Más que de humor, Miguel Costas (Vigo, 1961) prefiere hablar de retranca. El fundador de la banda, que abandonó en 1994 para montar Los Feliz tras pilotar Aerolíneas Federales, cree que ese ingrediente debe ser añadido al de la cotidianidad. “Resulta fundamental, pero actualmente se está perdiendo. Ahora hay que afinar más la ironía, porque puede llevar a malentendidos. Sin embargo, estoy convencido de que quien no la entiende tiene una enfermedad”. El músico gallego, quien ha publicado cuatro discos al frente de Costas, es consciente del lastre que puede suponer la autocensura para encajar en lo políticamente correcto. “Sin embargo, no hay que ofenderse por todo. Si nos ponemos así, a mí también me pueden molestar las canciones de amor”.



Crespo reconoce que algunas letras hoy serían “inviables” en un titular: “Por bestias o porque se pasan de frenada, ¿quién publicaría eso?”. Se refiere a canciones como El sudaca nos ataca y a otros cortes que forman parte del imaginario siniestro, aunque si se analizan los textos de los vigueses, estos rezuman surrealismo, absurdo, punk y, sobre todo, rima en consonante. “No creo que nadie se sienta agraviado por ¿Qué tal, homosexual? En cambio, ahora no se podría cantar Que corra la nicotina, porque el tabaco está muy mal visto”, ironiza Costas. “Hemos llegado a un punto en el que cualquier cosa puede sentar mal, aunque sea inofensiva. Mañana prohíben conducir y adiós a las letras que hablan de coches, ¿no?”.

Siniestro Total recomienda: ante todo, mucha calma. / XURXO LOBATO



Julián Hernández (Madrid, 1960) retoma la canción de título supuestamente polémico: “Es una cuestión de rima, por lo que podría ser heterosexual, pero también de sílabas. Parece incorrecto que un hétero escriba esa palabra, aunque si lo hiciese un homosexual nadie se plantearía un problema”. ¿Y si compusiese Más vale ser punkie que maricón de playa? “Ése no es un gay, sino otra cosa”, aclara el actual frontman de la banda. En realidad, la frase fue una idea de Antón Reixa, entonces líder de Os Resentidos. “En aquella época, no se llamaba maricón de playa a los homosexuales, sino a los tíos que iban vacilando por las playas, con el tabaco sujeto en el bañador y marcando paquete”, explica Costas.



La letra, breve, simplemente se burla del mal aliento de Bryan Ferry. “Era una expresión de Vigo de toda la vida, como Eses de marrón ¿de qué equipo son?, que se cantaba en el estadio de Balaídos en alusión a los policías nacionales”, añade Hernández. El paso del tiempo puede provocar que algunos términos resulten anacrónicos, ahora que los agentes de la ley visten de azul, como antes lo habían hecho de gris. Sin ir más lejos, el actual cantante del grupo asegura que, durante la campaña de las elecciones generales de 1996, José María Aznar declaró en una entrevista que sus grupos favoritos eran Mecano, Los Toreros Muertos y Siniestro Total.



A falta de buscar —y encontrar— semejante despropósito en el pajar de la hemeroteca, le resta importancia a la supuesta cita: “A saber quién era el asesor que se lo chivó, porque el entonces candidato al Gobierno lo dijo ni corto ni perezoso, pero no tenía ni idea de quién carallo éramos nosotros”. Siete años más tarde, Santos Juliá denunciaba en El País las “catástrofes y chapuzas” del Ejecutivo de Aznar, justo un día después de la reunión del Trío de las Azores, donde Bush, Blair y el expresidente español amenazaron a Sadam Husein con atacar Irak si no se deshacía de unas inexistentes armas de destrucción masiva. ¿Adivina el titular? Siniestro Total.



Hernández suele comentar en petite comité que estarían forrados si cobrasen derechos de autor si cada vez que un medio o empresa usa una de sus letras. “Por encima, cada vez que la selección española es derrotada, titulan con el nombre de la banda. Y lo mismo sucederá con el Real Madrid y, probablemente, con el Alondras de Cangas y el Choco de Redondela… Cuando un equipo pierda de forma escandalosa, recurren a nosotros: es automático, un código impepinable”, bromea el cantante y guitarrista, quien cree que no hay mal que por bien no venga. “Ahora bien, si tecleas Siniestro Total en Google, los primeros que salimos somos nosotros, no un aseguradora. Eso hay que currárselo, porque aunque la gente busque una compañía porque ha sufrido un accidente de tráfico, se encuentra con los mendas. El mérito no es poco, porque en esta vida todo el mundo se mete un hostión”.

Miguel Costas, al frente de COSTAS, ha pasado por Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz.



A ellos les tocó en el verano de 1981, aunque salieron ilesos. En el Renault 12 familiar de los padres de Julián viajaban Germán Coppini, fundador de Golpes Bajos, Costas y él mismo, quienes bautizaron la inminente banda como Mari Cruz Soriano y los Que Afinan su Piano. Aunque cuando declararon el coche siniestro total, lo tuvieron claro: era uno de los primeros préstamos de los vigueses, que comenzaron a beber de la calle para después popularizar sus destilados entre la parroquia. “Llevaron a su terreno frases populares o de actualidad, además de apropiarse de dichos ajenos a las que les dieron la vuelta”, afirma Carlos Crespo.



“Cuando Cela dijo aquello de que No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ellos lo trasladaron a Camino de la cama transformado en Sólo estar durmiendo es mejor que estar dormido”. También fomentaron un diálogo entre el público basado en sus hallazgos, de modo que un verso suyo conlleva una respuesta, “Si alguien comenta era una chica muy mona, no es raro que el interlocutor responda que vivía en Barcelona”, añade el colaborador del suplemento Fugas, quien considera que la banda tenía la capacidad de crear “imágenes gráficas muy sugerentes a partir de juegos de palabras”. Algunas, como nosotros somos seres racionales de los que toman las raciones en los bares, forman parte de una iconografía pop adoptada por las nuevas generaciones. “Ahí tienes la camiseta de Rei Zentolo con un plato de pulpo y el mapa gallego bajo la leyenda Somos unha ración, que tan bien nos define”.



Miguel Costas va más allá y firma la banda sonora del país: “Miña terra galega es el segundo himno de Galicia y suena en Balaídos cuando termina el partido del Celta”. La canción, como algunas otras, se asienta sobre una melodía ajena, en este caso Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. “Hay muchas más que han calado entre el público. Bailaré sobre tu tumba y Diga qué le debo son muy prácticas. Tengo un amigo que, en las conversaciones, suele sacar a colación nuestras letras como referentes. La gente se sabe al dedillo Matar hippies en las Cíes, Diga qué le debo o Que corra la nicotina. Sin duda, han influido bastante porque son muy cotidianas, quizás ésa sea la clave”, cree el también fundador de Aerolíneas Federales.



Siniestro Total no sólo han recibido y han dado, sino que también han sido visionarios. “No somos de Monforte es una frase que recojo de la calle, porque en los ochenta era un pueblo con mucho movimiento y un punto de referencia, aunque muy castigado por la droga”, recuerda Costas, quien décadas después se fue a vivir a escasos kilómetros de la localidad lucense. “También compuse Era una chica muy mona que vivía en Barcelona y terminé casándome con una catalana”. También se adelantaron en el tiempo a las perogrulladas y absurdeces de un futuro presidente del Gobierno: “Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible parece pronunciada por Mariano Rajoy, pero pertenece al álbum De hoy no pasa, publicado en 1987, cuando apenas era conocido”, sostiene Crespo. El supuesto carácter de los gallegos también se plasma en Depende, perteneciente al disco Policlínico miserable; en la aparentemente existencial ¿Quién vengo siendo? (Sesión Vermú), adaptación en primera persona del popular "¿e ti de quen ves sendo?"; o en Ni sí, ni no (La historia del blues), versión del tema No Tits, No Love, de Green Express.