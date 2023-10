Sneaky (Flashy Ice Cream): "La gente nos decía que sonábamos mejor en catalán"

Flashy Ice Cream es un grupo sabadellense que empezó alrededor del 2017 y que ya ha lanzado tres LP ( Brillar o morir , Don Gelato y HANGOVER ) y un EP ( Aftersun ). Está formado por Sneaky Flex y Pol Giancana, vocalistas, Daax, productor, y Carles Turú, diseñador, DJ y "papamanager". Conversamos con Sneaky en uno de los despachos del Palau Robert , en el marco del ciclo de entrevistas "En català, molt per llegir, molt per escoltar, molt per gaudir", una iniciativa realizada por Público con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.

¿Os identificáis con la etiqueta de música urbana?

Es una etiqueta que se ha puesto después de que nosotros empezásemos a hacer música. No me levanto por la mañana y pienso "hago música urbana". Realmente no me identifico. Yo hago la música que me apetece, que he escuchado y que viene del trap, del rap, del reggaeton y del dancehall. No le pongo un nombre en concreto.

Esta etiqueta se ha creado hace poco, cuando empezasteis vosotros no existía.

Como esta moda entró más tarde en Catalunya, tampoco se sabía muy bien qué hacíamos. La P.A.W.N. Gang ya dejó claro que hacía trap. Con nosotros y 31 FAM, la gente no entendía qué estaba pasando. Entonces nos empezaron a decir que hacíamos música urbana porque era de la calle, de los jóvenes.

Aunque la gente no supiese muy bien qué hacíais, les despertaba algo, era diferente a lo que se había hecho hasta entonces.



Sí, es verdad que de primeras, con la 31 tuvo muy buen recibimiento.

¿Por qué llamáis "papamanager" a Carles?

Porque hace un poco de todo, nos ayuda con todo. Es nuestro padre. Nos hace la imagen del grupo, diseño, también hace de DJ en los conciertos y está más pendiente de todo, porque Pol y yo estamos más enfocados en hacer una buena actuación. Él lo gestiona todo y nos lleva a los lugares.

Cada uno de vosotros es imprescindible. Para quien no os conozca, ¿cómo nació Flashy Ice Cream?

Yo llevaba haciendo música desde los 16 años y Pol también, pero por separado. Conocía a Daax porque jugaba a baloncesto con él y me dijo que estaba empezando a grabar gente. Fui a su casa y empezamos a grabar temas.

"Nunca se podrá vivir de hacer trap en catalán"

Pol conoció a Daax paralelamente en una fiesta de cumpleaños. Daax nos enseñó los temas mutuamente y empezamos a conectar. Cuando hacía un mes que nos habíamos conocido decidimos ir a Londres a ver qué pasaba, a hacer música con la gente de allí y a vivir una experiencia juntos.

¿Daax también vino?

Vino unos días. Turú no vino. Estuvimos haciendo música y sacamos un primer tema con Flashy. Abrimos el canal de YouTube.

¿Por qué Londres? ¿Teníais referentes allí?

Sí, nos inspiraba sobre todo el circuito artístico que hay por allí. Siempre hay exposiciones, conciertos y gente que hace arte en general. Me parecía muy potente ir a ese núcleo.

De más jóvenes hacíais música en castellano. ¿En qué momento disteis el paso al catalán?

Alquilamos un local en Sabadell y no sé muy bien cuál fue el día que dijimos "vayamos a darle". Lo probamos. Escuchamos a Lildami y a la 31. Hicimos el tema de Si moro avui, lo colgamos y el feedback de la gente era que sonábamos mejor en catalán.

¿Había una necesidad de este estilo en catalán?

Sí, también vimos que era virgen y que teníamos la oportunidad de pisar fuerte.

En una entrevista dijisteis que es muy difícil vivir de la música si cantas en catalán y solo haces trap.

Nunca se podrá vivir haciendo trap en catalán.

¿Por qué? ¿Crees que aquí no gusta?

Sí que hay público que escucha trap aquí en Catalunya, pero no suficiente para poder vivir. Solo haciendo trap y con un mensaje más duro.

¿Siempre tiene que ir ligado al estereotipo (drogas, armas…)?

No tiene porque, al final es un sonido. Pero sí que cuando me pongo a crear un tema de trap, me sale un Sneaky que no escribe letras tan blancas.

Este año ganasteis el premio Enderrock de la crítica al Mejor Disco de Música Urbana por 'Aftersun'. Pero no era la primera vez, ya habíais ganado otro con 'Don Gelato' en 2021. Esto quiere decir que vuestra música, a pesar de que pasen los años, sigue teniendo un reconocimiento.

Sí, este último año ha sido una locura con Mushkaa, los Figa Flawas… The Tyets han crecido mucho… Ellos tienen un pie aquí y allá con el que se hacía antes aquí en Catalunya y con todo esto nuevo, pero nosotros seguimos aquí y a la gente les gustamos cada vez más.

¿Cómo lo estáis viviendo?

Bien, satisfechos. Sí que salen nuevos competidores y sentimos esta tensión de tener que estar dando la talla.

¿Sentís presión?

Un poco. Hay días de todo, pero sí, un poco.

¿Cómo estáis viviendo la nueva hornada de artistas? Más allá de la competencia, es una red de apoyo que os puede ayudar a crecer.

Estamos muy orgullosos y muy contentos de todo el trabajo que están haciendo todos estos grupos.

Habéis colaborado con Mushkaa, con 31 FAM… ¿Tenéis alguna colaboración pendiente?

Nos molaria con Julieta. Con los Figa Flawas probamos de hacer un tema y no acabó de salir. Va, me tiraré el triple. Nos molaria con Oques Grasses. Lo he dicho aquí antes que a ellos.

Oques Grasses es muy diferente a vosotros.

Sí, pero les veo algo que me atrae musicalmente.

Le estáis cogiendo el gusto a experimentar con otros estilos y sonoridades. Con la canción 'De revista' hicisteis un mambo y uno de los últimos 'singles', 'Quan em tornes a mirar', es una bachata.

Quizás escuchamos una canción en Spotify que nos gusta y pensamos que nosotros también queremos hacerlo.

Sin plantearos que quizás diverge un poco.

También nos gusta dar cosas diferentes y sorprender.

¿Sentís que tenéis que intercalar música 'mainstream' con vuestro trap para funcionar?

Días de todo, pero en general vemos que tenemos que intercalar.

¿Casi cómo una obligación?

No, también me gusta todo lo que hago y lo hago porque quiero. Pero sí que si yo hiciera 100% lo que quisiera cada día y no me fijara en la música que funciona, no sé si estaría aquí hablando contigo ahora mismo.

Con las redes estamos cada vez más hiperconectados y nos influencian muchísimo. ¿Cómo lo lleváis?

Bien, le vamos dando a Insta y a TikTok. Soy el encargado de llevarlo a nivel de grupo. También hay días que no quieres ni coger el móvil. También te tienes que forzar, al final es un trabajo y lo tienes que hacer casi cada día. Está guai experimentar con esto. TikTok es una herramienta muy potente que puede ayudar a llegar a mucha gente nueva de diferentes países.

Me he fijado que llevas tatuado "Flashy" en la mano y también un helado en el brazo. ¿De dónde viene el nombre de Flashy Ice Cream?

Salió en una tarde de delirios. Pol y yo delirando con la vida. Necesitábamos ponerle un nombre al canal de YouTube que queríamos abrir después de Londres y estábamos allí, diciendo nombres… Flashy Ice Cream significa helado ostentoso, helado brillante.

"Con una persona que levante la mano, conecte conmigo y cante mis canciones, ya me llena"

En esencia es una cosa muy pura y sencilla, pero que brilla. Es lo que queremos expresar. Con el disco Brillar o morir ya íbamos con este concepto. Brilla hasta que mueras que un helado se acaba deshaciendo. Aprovecha la vida, brilla hasta que puedas y después ya te puedes morir tranquilo.

Vuestras letras se ven muy influenciadas por vuestro día a día. Sois vosotros, sois puros y componéis a partir de aquí. ¿Qué os inspira? ¿Amor, desamor?

Obviamente. También situaciones de estrés, situaciones de fiesta, de estar regalados. El hecho de perseguir tus sueños, de crear un proyecto desde cero y llegar hasta el final. Situaciones con la policía, con la familia…

Hablando de esto, ¿cómo es vuestro día a día?

Ahora es muy tranquilo, la verdad, vivo en pareja.

¿Tenéis que compaginar con otros trabajos vuestra profesión musical?

Ahora todavía sí. Los dos únicos que no están haciendo trabajos extras son Pol y Daax. Daax no solo está con Flashy, también trabaja con Santa Salut, Elane o en festivales. Pol trabajaba hasta hace nada y ahora justo he recogido a Turú de la oficina. Yo combino con trabajos de camarero, monto exposiciones…

¿Pensáis que algún día podréis vivir plenamente de la música?

Sí, yo creo que sí. Falta poco.

Compatibilizáis trabajos, vida y conciertos. ¿Cómo es vuestra relación con los conciertos? ¿Os gusta actuar delante de mucha gente?

Es la afirmación por la cual hago música. Estoy allí arriba y ya no quiero nada más en la vida. Es recoger el fruto de lo que estoy haciendo cada día. Con solo una persona que levante la mano, conecte conmigo y cante mis canciones, ya me llena.

El éxito tiene cosas muy buenas, pero también malas. ¿Con qué dificultades os habéis encontrado?

Al principio era una paranoia que te pararan por la calle o te miraran. Salías a comprar el pan, te venía un grupo de personas a pedir una foto y tú estabas de domingo sin arreglar. Era un poco incómodo, pero en general lo llevamos bien.

¿Y en cuanto a los números?

Sí que estamos pendientes, pero intentamos que no se nos coma el hecho de tener 20.000 más o 50.000 menos. Día a día trabajando y que vayan sumando. Desde que empezamos, cada año hemos subido de oyentes.

¿Habéis sido unos referentes para chicos y chicas jóvenes que están empezando?

Estamos haciendo un proyecto que antes se llamaba Trap Kids y ahora se llama KLK. Se ha asociado este año con el Carnet Jove y ya hay enchichada en general. Es un concurso donde la gente le está dando en catalán. Participan, envían sus temas, nosotros escogemos los que salen, cantan en directo y sale un ganador. Este año ganó una chica que se llama Cloe y que lo hace muy bien.

Buscar iniciativas que enganchen a la gente a cantar y componer en catalán.

Cada vez hay más. Nos escribe gente preguntándonos qué nos parecen los temas que escriben en catalán.

¿Fuisteis precursores?

Después de la P.A.W.N. y de Dami, 10 años más tarde le dimos nosotros.

¿Tenéis algún proyecto de cara al futuro?

Estamos mirando de ir a Argentina unos meses, coger un productor y trabajar allí. Creemos que podemos conectar el catalán con la gente de allí.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Sneaky en català.