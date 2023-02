'The Last of Us' provoca un masivo despertar homófobo

Sorprendentemente, hay usuarios que ven creíble una serie sobre zombies, el fin del mundo y un hongo contagioso, pero les resulta inverosímil y forzado que dos hombres se besen o una mujer siente atracción por otra. Cada cierto tiempo, algún estreno hace germinar este tipo de indignaciones homófobas. Como en el Batman de Robert Pattinson o No te preocupes querida (dirigida por Olivia Wilde), estos perfiles incel emergen como villanos contrarios al progreso.

The Last Of Us está acostumbrado a sufrir la furia reaccionaria. El videojuego creado por Neil Druckmann proponía una protagonista lesbiana. Ellie, una joven inmune al virus que dejado la raza humana bajo mínimos, generó una explosión de comentarios negativos por su orientación sexual. Y ahora, en la adaptación que ha realizado HBO y que ha conquistado a la masa, ha vuelto a sufrir ataques homófobos por contar en su tercer episodio una historia de amor entre dos hombres, Bill y Frank.

La audiencia, tras un aplauso cerrado en los dos primeros episodios —realmente similares al videojuego en fondo y forma— se ha fragmentado tras el tercer capítulo, que ha cosechado en la plataforma IMDB miles de calificaciones negativas. La friolera de 34.000 personas han valorado el episodio con un punto sobre diez posibles, mientras que los otros episodios juntos apenas tuvieron 2.000 votos en esa dirección. Un estallido de odio tras narrar una historia de amor gay.

Marina Such, periodista especializada en series, reconoce este patrón lgtbfóbico cuando una serie rompe con los esquemas habituales: "He leído críticas típicas de la inclusión forzada y que si The Last of Us quiere imponer una agenda gay. Es la reacción típica que tienen este tipo de ficciones en cuanto se atreven a salirse del marco de que todos los protagonistas sean hombres cisheteros blancos. Todos los demás tienen que estar a su servicio. Es gente que hace mucho ruido. Esas críticas exponen el odio de esas personas", asegura.

Paula Serna, integrante del Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA), pone contexto este último brote homófobo: "Las reacciones homófobas fruto de la representación LGTBIQ+ son una constante en las ficciones. Lo primero en lo que pensamos es en el caso de Buzz Lightyear por ser uno de los más recientes, y, de hecho, los grupos más conservadores llevan criticando la posible no heterosexualidad de algunos personajes en las películas de Disney desde hace tiempo, como con Luca o Elsa en Frozen".

Álvaro Alonso, experto en videojuegos y redactor de la revista Hobby Consolas, recuerda la primera reacción homófoba que sufrió la saga: "Algo parecido pasó con The Last of Us Parte II. Cuando se mostró el tráiler del videojuego y Ellie y Dina —dos mujeres protagonistas— se besaban, muchos se llevaron las manos a la cabeza (probablemente los mismos que hoy se quejan del episodio tres). El problema es que, desgraciadamente, muchas personas no han evolucionado cuando los videojuegos sí lo han hecho", apunta el especialista.

El Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) apunta que la falta de protagonistas LGTBIQ+ sigue siendo una evidencia. En su informe de 2022 se muestra cómo solo un 9,3% de los personajes de las ficciones fueron LGTBIQ+ en el último año y además apuntan desde el mismo que "hay una predominancia de las historias de hombres gays cisblancos".

Curiosamente, el capítulo que más comentarios negativos ha cosechado es el que mejores críticas ha recibido del mundo de la cultura. "Realmente ese tercer episodio es muy bueno. Si no es el mejor de la temporada, es de los mejores de la serie. Sigue la línea de estilo de HBO de centrarse en una historia concreta, como pasaba en Juego de Tronos, Leftovers o Los Soprano. Claramente va a ser uno de los episodios del año", arguye Marina Such.

Bill y Frank, los protagonistas del tercer episodio de 'The Last Of Us' que ha sufrido los comentarios homófobos.

El capítulo adapta y profundiza en la historia original del videojuego, aunque ya era evidente la relación homosexual entre Bill y Frank: "En el juego quedaba perfectamente claro que Bill era gay y mantenía una relación con Frank; la serie sólo ha cambiado el desenlace de la relación y la ha ampliado para conocer mejor a ambos personajes. En mi opinión, con una sensibilidad y un gusto exquisito", confiesa Álvaro Alonso.

The Last Of Us se convirtió al instante en un clásico y la saga de videojuegos significó una relevación para muchos incrédulos, que ya no podían negar que la Playstation o la Xbox albergaban obras de arte. "Se podría decir que The Last of Us marcó un nuevo listón para la narrativa en los videojuegos, e incluso a día de hoy pocos juegos se le acercan. Además, en el medio sigue predominando el protagonismo masculino o, como en el caso del primer The Last of Us, un binomio protagonista formado por un hombre y una mujer. Ahora bien, en los últimos años se ha avanzado mucho en ese aspecto", apunta Alonso.



La misma Naughty Dog que desarrolló The Last of Us ha hecho pequeñas remodelaciones en los esquemas habituales de los videojuegos como en Uncharted, que en la última entrega está protagonizada por dos mujeres. Incluso el FIFA ha comenzado a incluir equipos femeninos, pero, de momento, como en todo, la mayoría masculina es aplastante.