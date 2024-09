'Tiger Stripes', un cuento de hadas oscurísimo sobre la pubertad

"Yo también soy una criatura grande, fea y aterradora", como las villanas de los cuentos populares de Malasia. Monstruos que daban miedo, pero que también animaban la imaginación de la cineasta Amanda Nell Eu en su infancia. Eran mujeres grotescas y horribles, pero "que sabían lo que ansiaban" y que anidaron en su interior hasta emerger de nuevo años después en forma de criatura fantástica, libre y salvaje en el cine, en Tiger Stripes.

Mejor película en la Semana de la Crítica de Cannes y Mención Especial en Sitges, la película, primer largometraje de la directora y guionista, es una audaz combinación de cine social y de denuncia, con fantástico y terror, cargada con toda la energía del miedo y la ira de una niña en plena pubertad. Es la reacción de una mujer que conserva, reivindica y, sobre todo, celebra la naturaleza salvaje de la niñez, la que desaparece aplastada por las estructuras del poder patriarcal.

Tiger Stripes es la historia de Zaffan, una niña de doce años, la primera de sus amigas en llegar a la pubertad. "Ahora eres impura", le dice su familia. Su cuerpo cambia de modo grotesco, sus compañeras la excluyen de su círculo, su comunidad la ataca... pero ella aprende que debe aferrarse a su auténtico yo para ser libre y mantenerse digna y fuerte.

La leyenda del hombre tigre

"La pubertad fue una experiencia bastante traumática para mí –reconoce la cineasta–. Me sentía muy insegura de mí misma, miraba mi cuerpo y me daba cuenta de que los cambios que estaba atravesando eran realmente aterradores. Tampoco me gustaba cómo la gente juzgaba mi cuerpo, simplemente hablando abiertamente de él".

La directora y guioista Amanda Nell Eu. — Flamingo Films

Aquella experiencia propia, la idea universal de que los adolescentes "son monstruos" y la leyenda malasia del Harimau Jadian, una criatura capaz de transformarse de su forma humana en tigre y que advierte sobre los límites entre el mundo humano y el animal, se encontraron en el universo creativo de Amanda Nell Eu y compusieron este cuento de hadas oscurísimo, descarado, con sentido del humor y con instantes aterradores, que sacude desde su verdad.

"Una bestia salvaje"

"Es necesario encontrar de nuevo a esa persona intuitiva y feroz y festejarla. Puede adoptar cualquier forma; es a un mismo tiempo hermosa y fea, aterradora y reconfortante. Puede ser mujer u hombre, pero lo más importante es que es una bestia salvaje", dice la cineasta, que conmovió Cannes con este debut, en el que profundiza en asuntos como el aspecto físico, el acoso escolar, la opresión religiosa, la autoestima y autoconfianza en la adolescencia y también, pero con más alegría, en la amistad entre mujeres.

Una secuencia de la película 'Tiger Stripes'. — Flamingo Fims

Tiger Stripes contagia de la energía de sus protagonistas desde el ritmo y la propia historia hasta la estética luminosa de la película. Los colores brillantes de las escuelas de Malasia o la exuberancia de la vegetación se revelan en la pantalla como el escenario de personajes de un cuento de hadas.

Un cuento de hadas

"También está ese elemento nebuloso y fantástico en algunas escenas, que básicamente pretende hacer que el público sienta que esto es un cuento de hadas, una historia sobre una joven que vivía en un lugar muy, muy lejano. No hay un nombre específico para el lugar, ninguna ubicación geopolítica. Sabemos que es Malasia, pero eso es todo. Me encanta que los cuentos de hadas y los cuentos populares no tengan regiones específicas", explicó la directora a Anna Bogutskaya, cofundadora del colectivo de cine de terror The Final Girls y programadora en el Fantastic Fest.

Una fábula que se va haciendo cada vez más oscura y que cuenta también con imágenes grabadas por las propias chicas con sus móviles. Es un material que muestra la mirada de las protagonistas y de las jóvenes de hoy, y que define una sociedad en la que prácticamente todo se exhibe públicamente en redes sociales, también los cuerpos cambiantes de las niñas y niños.