Valentina Planas: "Tenemos que centrarnos más en qué podemos hacer para salvar la lengua catalana"

"Cada vez que dices 'tinc que', mueren 15 filólogos". ¿Veis un impulso a vuestro proyecto con esta frase?

Esta frase es la más viral que nos perseguirá siempre, yo creo, pero ya nos va bien. Nacieron lemas para intentar dar a conocer la empresa que en aquel momento quería ser solo una empresa de corrección y de asesoramiento lingüístico y estos lemas engancharon mucho, atrajeron mucho, llamaron mucho la atención. Empezamos haciendo bolsas, camisetas, hemos acabado haciendo pins, pósteres, agendas en catalán, libros, hemos sabido también ir desarrollando el proyecto de manera muy coherente.

¿El éxito en las redes os ha permitido cambiar el enfoque del proyecto?



Sí, totalmente. Yo creo que también nacimos en un momento que no era el de ahora. En 2016-2017, todos y todas estábamos muy emocionados con todo aquello del procés y esto quiere decir que también teníamos un compromiso con la lengua muy fuerte, que sentíamos la lengua como cosa identitaria muy potente y esto hizo que nos diéramos cuenta que la gente tiene un interés por la lengua. Pensamos: "Qué hace falta?" Pues algún libro que explique la acentuación y la pronominalización y otros temas que, a priori, parecen muy aburridos y muy pesados, pues pasémoslo por esta criba de La Incorrecta y lo explicamos a nuestra manera, de manera llana y quizás más divertida.

¿Hablamos bien en catalán?



"Tenemos que permitirnos ser vulgares y ser coloquiales y decir barbarismos [en catalán]"

Ay, es que es un poco una pregunta trampa. Hablamos como podemos, a veces... Y creo que tenemos que ser muy conscientes que cualquier lengua debe tener diferentes registros y tenemos que permitirnos ser vulgares y ser coloquiales y decir barbarismos en algunos registros, incluso. Por lo tanto, no corregirlo todo, pero sí que, en general, el catalán que hablamos hoy en día con el catalán que se hablaba hace 50 años o 70, no tiene nada a ver.

Hay mucha incorrección pero, ¿sigue habiendo interés por la lengua?



Sí, yo creo que sí. Yo creo que nuestro proyecto es una prueba de este interés, y también han salido otros muchos creadores de contenido en catalán ahora, como estos influenciadores. Faltaba gente que hiciera este contenido o vídeos de otras temáticas, de cocina, de videojuegos, de lo que sea, pero que fuera en catalán. Yo creo que sí, que hay este interés, aunque los titulares siempre sean catastrofistas: se acabará el catalán, se morirá el catalán, en 2070 nadie hablará catalán... Pero después vemos que el interés es real.

¿Tenemos que ser optimistas?



"El interés por el catalán es real"

Sí, tampoco quiero pecar de serlo demasiado, ni ser negacionista de la emergencia lingüística que hay, pero creo que necesitamos centrarnos más en qué hacer, qué podemos hacer para salvar el catalán, que no ir analizando e ir dando tanta voz y tanta importancia al hecho que si el catalán se acabará o no, si se morirá o no, si nadie lo habla o no. Y esta situación es real, pues miremos qué podemos hacer y sobre todo qué medidas podemos tomar, ya no tanto como catalanoparlante, sino las medidas que podemos exigir a las instituciones. A veces se hace más trabajo desde las entidades que desde las instituciones y esto tampoco tendría que ser así.

¿Qué es lo que pides a las instituciones?



Pues todos estos planes impulsores del catalán, que sean una realidad, que a veces, sobre el papel quedan muy bien. Promesas electorales: haremos una comisión que blinde el catalán, habrá una consellería lingüística, pero después queda todo diluido y creo que tendríamos que empezar a hacer que sean más que palabras, realidades. Sí que es verdad que ya se están haciendo cosas por el catalán, hemos recuperado el 3XL, ahora se ha convertido en el SX3, hemos ido recuperando referentes del catalán desde los medios audiovisuales.

Muchos creadores de contenido coinciden en que no vale solo hablar de la lengua. ¿El catalán se fomenta usándolo?



"Tenemos que celebrar los pequeños avances que hacemos en las plataformas incorporando el catalán"

Nos centramos mucho en hacer grandes discursos catastrofistas, pero no en qué estamos dispuestos a hacer y qué hacemos... Al final se trata de esto, de hacer contenido en catalán. Yo creo que es muy importante que hablemos de contenido cultural en general. Por ejemplo, los pequeños avances que hacemos en las diferentes plataformas incorporando el catalán, esto también son minivictorias que tenemos que celebrar. El medio audiovisual cada vez apuesta menos por el catalán, esto también es verdad, pero cuando está esta apuesta, apoyémosla.

¿Qué es lo que atrapa de un proyecto como el vuestro?



Creo que nacimos en un momento muy indicado, que estábamos en el lugar correcto con la fórmula mágica de hablar la lengua, de humor, de hacerlo de otro modo. Siempre se ha tratado el tema de la corrección desde el punto de vista negativo y de ultracorrección, incluso. También creo que nos hemos situado como un proyecto comprometido cuando hablamos de educación, cuando hablamos de feminismo. Cuando ha hecho falta, bajo esta incorrección, nos hemos permitido el lujo de decir muchas cosas.

Habéis publicado tres libros, 'Parla bé, collons', en 2021, 'Catalanament', en 2022, y el cuaderno 'El Llenguerut', que es el último. ¿Por qué un cuaderno de actividades?



El primer libro era una guía práctica de aquellas cuestiones más pesadas. El segundo es un libro que nos apetecía más hacer, de expresiones de toda la vida, frases hechas, hay un homenaje a nuestra gente, a nuestra abuela. Y después queríamos dar un poco la vuelta a los cuadernos de ejercicios -que todos hemos sufrido- y que sean actividades atractivas y que apetezca hacerlas.

¿Tenéis proyectos de futuro?



Siempre los hay. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con la agenda de este año. También estoy haciendo muchas charlas con el Consorci de Normalització Lingüística, que es una colaboración que ha tardado muchos años en ser una realidad, pero que también estoy muy contenta que esté ahora.

