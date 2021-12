La cola para despedir a Verónica Forque da la vuelta a la manzana del Teatro Español y casi alcanza la calle José Echegaray, dramaturgo y autor de Silencio de muerte, mutismo que también se guarda en la capilla ardiente de la actriz que perdió la vida el pasado lunes en Madrid. "Su fallecimiento me impactó y tenía que estar aquí", afirma Conchita, quien se ha desplazado desde Arturo Soria para darle un último adiós. Como ella, desde las once de este miércoles, lo han hecho cientos de personas, su querido público que la quería como a nadie, llegadas de todos los rincones de la ciudad.

"Era una buena actriz y me gustaba su alegría y su optimismo", explica Piedad. "Y, claro, su sonrisa", la misma que luce Verónica Forqué sobre su féretro, arqueando sus labios e iluminando con sus ojos melancólicos una platea afligida que observa una pantalla donde se suceden fotografías de la artista. Algunas personas suben al escenario, rodean el féretro y sollozan por la muerte de alguien familiar pero desconocido, porque desde que Verónica se coló en el salón de sus casas era una más. Hay quien la recuerda por la serie Pepa y Pepe, si bien jóvenes como Rocío conservan fijada en la retina a la alcaldesa de La que se avecina.

Cola para acceder a la capilla ardiente de Verónica Forqué en el Teatro Español. — Juan C. Hidalgo (EFE)

No aciertan a escoger una película suya y se quedan con la persona o, acaso, con la huella que iban dejando sus papeles, como los personajes fronterizos de Pedro Almodóvar, que ella bordaba y sabía mantener en el filo entre lo cómico y lo trágico. Así, Gustavo destaca el "humor" que desprendían sus interpretaciones y destaca Kika, que vio anoche en un especial de TVE dedicado a la intérprete. "No soy de acá y no conozco todas sus películas, pero me gustaba como actriz, aunque me dio penita ver su estado de ánimo en MasterChef. Era una persona joven para acabar así".

"Trabajaba muy bien, pero sobre todo me gustaba su manera de ser, tan alegre. Su muerte me ha provocado una tristeza muy grande", comenta Vicente, quien se ha acercado desde Aluche para despedir a Verónica Forqué. Todos elogian su carácter: para Rocío "desprendía mucha paz"; para Aurora "era una persona llana y muy sensible, y un genio como actriz"; y para Iván "transmitía alegría a pesar de lo que llevaba encima". Un sentido homenaje en el que también han participado compañeros de profesión como Maribel Verdú, Antonio Resines, Aitana Sánchez Gijón o Paco León.

Pedro Almodóvar visita la capilla ardiente de Verónica Forqué. — Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Algunos perfilaron a la actriz ante las cámaras: María Barranco dijo que se había ido "un ángel" y Pedro Almodóvar subrayó que "el tiempo no la ha tratado bien", por lo que no reconocía "en este final" a una mujer que había sido "muy feliz" y se había sentido realizada en lo profesional y personal. Por su parte, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, destacó la "variedad de registros" de una artista que simbolizó la "modernización de España", mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso —quien no acudió al entierro de Almudena Grandes—, valoró su "calidad" como intérprete y "especialmente como persona".