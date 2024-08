Vuelve Oasis en 2025 con una gira de 14 conciertos por Irlanda y Reino Unido

La banda de rock británica Oasis ha anunciado su vuelta a los escenarios después de 15 años. Lo hacen por todo lo alto: 14 conciertos por Irlanda y Reino Unido en el verano del próximo año dan nombre a la gira Oasis Live 2025. Cardiff (Gales) será el primer destino de este retorno a los conciertos.

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, nacidos en Manchester, fundaron el grupo en 1991 y, tras más de 15 años exitosos con canciones como Don't Look Back In Anger, se separaron en 2009 por una fuerte bronca entre los dos durante un festival de música en París. "Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado", ha explicado la banda en su cuenta de X (antes Twitter).

Oasis vuelve y sus dos primeras actuaciones serán en Gales, en el Cardiff Principality Stadium, el 4 y 5 de julio de 2025. Luego, tocarán en el Manchester Heaton Park, el 11, 12, 19 y 20 de julio; más tarde en el estadio de Wembley (Londres), el 25 y 26 de julio y el 2 y 3 de agosto. La cuarta cita será en el Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium, el 8 y 9 de agosto y, por último, en el Dublin Croke Park, el 16 y 17 de agosto de 2025.

Las entradas para ver a los hermanos Gallagher se pondrán a la venta en su página web este sábado 31 de agosto a las 10.00 horas peninsular, es decir, a las 09.00 horas en el Reino Unido.

"Hoy, Oasis pone fin a años de especulaciones febriles con la confirmación de una esperada serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda que formarán parte de su gira mundial Oasis Live 25", han señalado los representantes de la banda, quienes han añadido que "la experiencia en directo de Oasis no se parece a nada".

Las conjeturas sobre el reencuentro empezó este lunes después de que los hermanos avisaran, a través de sus respectivas cuentas de la red social Instagram, de que este martes harían un importante anuncio. Los rumores fueron también avivados el domingo cuando Liam dedicó el tema de Oasis Half The World Away a su hermano mayor Noel, durante su actuación en el festival de música de Reading, a las afueras de Londres.