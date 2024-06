Younenki Music: "Si castellanohablantes han visto siempre 'Bola de Drac' en catalán es que se ha hecho un buen trabajo"

¿Como nació Younenki Music?

Laia Guilanyà: Younenki Music es un proyecto que nació en pandemia hace ahora justo cuatro años. Fue impulsada por el desánimo de estar en casa y no poder hacer nada. Junto con Cristina somos amigas desde la infancia y de aquí justamente viene el nombre porque Younenki significa niñez en japonés. Empezamos a cantar las canciones que nos recordaban a la época de cuando éramos pequeñas, para hacer un poco de nostalgia. Nos dirigimos hacia los dibujos y anime en catalán como es Bola de Drac, como Sakura, cazadora de cartas, que son todas aquellas canciones que teníamos la suerte de consumirlas en catalán en la tele.

Empezáis a hacer 'medleys' pero cada una desde su casa. ¿Cómo lo hacíais?



Cristina Ramírez: Sí, Laia está viviendo en Manresa y yo estoy en Barcelona. Gracias al confinamiento nos tuvimos que poner las pilas en este aspecto. Primero, mezclábamos cinco openings de diferentes dibujos. Laia hace toda la parte musical y hace unas cosas increíbles. Después nos grabamos por separado, hacemos las segundas voces y todo lo que haga falta, Laia mezcla toda la parte musical y entonces nos grabamos en vídeo y yo lo edito. Es todo un largo proceso, son muchas horas, mucho trabajo.

Cuando decidís subirlo a alguna plataforma, ¿qué recibimiento empiezan a tener?



L.G.: Aquí es donde nosotras nos quedamos impactadas. Pensamos en colgarlos en YouTube porque son vídeos largos y en Instagram y Twitter colgábamos trozos porque en aquel momento todavía no utilizábamos TikTok. Y el recibimiento fue muy grande. Íbamos con cero expectativas, simplemente lo hicimos porque nos apetecía hacer algo y hacerlo con cariño y con amor, y funcionó.

¿En qué momento os planteáis que esto puede ser un proyecto profesional?



C.R.: Es que realmente en ningún momento nos lo habíamos planteado. Empezamos haciendo los vídeos, tenían tirada, conocimos gente, nos empezaron a conocer, nos empezaron a llamar para hacer conciertos cuando ya se podía... Al principio todo era por Twitch pero entonces nos empezaron a llamar, llamar, llamar y la cosa se ha ido haciendo más grande. Estaremos eternamente agradecidas porque en ningún momento nos lo esperábamos. Como lo hacemos porque nos gusta, todavía todo es más mágico.

Habéis actuado en varios espacios, entre ellos el Salón del Manga. ¿Recibís cada vez más propuestas?



"Fue muy impactante para las dos el día que salimos en la tele"

L.G.: Nos contactaron desde el festival de FeMA de las Islas Baleares, un festival que quiere impulsar el anime y en catalán. También nos han salido proyectos como participar en el Ràndom de SX3, el nuevo Super3, que eso sí que fue: "estamos saliendo a la tele que nosotras consumíamos". Aquel día, para las dos que estábamos en el sofá mirando la tele, fue muy impactante.

¿Ha cambiado la apuesta por el anime en catalán?



C.R.: Pillamos una época maravillosa porque impulsaron el catalán de una manera muy inteligente. Por ejemplo, yo soy castellanohablante pero la tele la veía en catalán. Y creo que esto es muy importante. Antes doblaban los openings y esto ahora no se hace, porque no se puede, por dinero o por lo que sea. Sonaba la canción de un anime y la cantábamos en catalán y esto ahora se ha perdido. Es muy importante el hecho de haber vivido aquella época porque al final nosotras lo que hacemos es nostalgia.

L.G.: Si gente que no es catalanohablante y no entiende el catalán, ve este contenido en catalán, es porque se ha hecho bien. Con Bola de drac, por ejemplo, muchas veces te dicen: "yo hablo en castellano pero siempre la he visto en catalán". Entonces, es que se ha hecho un buen trabajo.

¿En qué momento se encuentra el anime en catalán?



"Al final nosotras lo que hacemos es nostalgia"

C.R.: Ahora, con el nuevo SX3, el Super3, está volviendo a remontar pero creo que podría hacerse mejor y podrían ser más valientes. Yo soy profesora de primaria y muchos de estos niños no sabían que se hacía anime en catalán. A través del Super3, ahora ya lo miran en catalán.

En el ámbito audiovisual en general, ¿qué se tendría que hacer para fomentar la lengua?



L.G.: Claro, ahora el contenido ha cambiado. A nosotras nos decían: "dejad de mirar la tele" y ahora son los móviles y las redes sociales. Por ello, impulsar a creadores de contenido en catalán siempre es una buena idea. También pasa con muchos de los oficios artísticos, como muchos actores que también se pasan al castellano. Impulsar a estas personas que, pasito a pasito, hacen un contenido que consumirán las nuevas generaciones para mantener el catalán, creo que es una buena idea.

Cristina, además de ser profesora, eres actriz de doblaje. ¿En qué punto se encuentra actualmente el mundo del doblaje?



C.R.: Ahora mismo está la cosa un poco regular porque con todo el tema de la inteligencia artificial parece que está costando un poco de regularizar, que es surrealista, porque al final estamos luchando por los derechos de nuestras voces y no entiendo como puede costar tanto. En cuanto al catalán, se ha notado un cambio, yo ahora hago cosas en catalán y antes no las hacía.

Laia, a nivel musical, ¿el catalán tiene adeptos entre los jóvenes?



L.G.: Cada vez hay más cosas en catalán. Tenemos dos puntales que son Mushka y Bad Gyal, que llaman mucho la atención, y cada vez hay más mujeres que cantan en catalán, que son cantautoras como Judith Nedderman, o más de estilo jazz, como Alba Careta. Porque hasta ahora había pocas mujeres en la música catalana. Si nos fijamos en la época de Els Pets o de Lax'n'Busto, no había ningún grupo donde el cantante fuera una mujer. Los niños están empezando a consumir música en catalán desde pequeños y música de mujeres en catalán, que todavía es un plus más.

¿Cuál es el próximo proyecto de Younenki Music?



C.R.: Justo ahora hemos estrenado nuestra primera canción original, una canción que hemos hecho nosotras de cero. La letra es nuestra, todo es nuestro y está totalmente dedicada, como no puede ser de otro modo, al anime en catalán, a la nostalgia. Se llama Sent les veus y es el proyecto que estamos intentando impulsar porque realmente es una canción hecha con mucho de amor, con mucho trabajo.



