Archivado el caso de abusos sexuales del excoordinador de fútbol base del Barça por prescripción de los delitos

El juzgado de instrucción número 12 de Barcelona ha archivado el caso de supuestos abusos sexuales denunciados contra el excoordinador del fútbol base del Barça y exprofesor de la Escuela Barcelona Albert Benaiges. Según informa el diario Ara, el juez considera que todas los hechos denunciados han prescrito.

En el auto, el juez cita 16 denuncias de situaciones de abusos vividas entre 1980 y 1999. Precisamente, fue este diario el que en diciembre destapó el caso de Albert Benaiges, que fue apartado como coordinador de fútbol base del FC Barcelona a raíz de la investigación periodística. El club azulgrana colaboró en la investigación de los Mossos para averiguar si Benaiges había tenido conductas inapropiadas como empleado del Barça. Benaiges fue denunciado por los supuestos abusos que durante dos décadas habría realizado a menores de edad cuando era profesor de educación física en un colegio de Barcelona.

Los entrevistados denunciaron que se masturbó delante de ellos, realizó tocamientos y organizó juegos de carácter sexual

La investigación ha confirmado con unos 60 testimonios la conducta de Benaiges en la Escola Barcelona, en el barrio de Les Corts, donde durante 38 años ejerció como profesor de educación física. Los entrevistados denunciaron que se masturbó delante de ellos, realizó tocamientos y organizó juegos de carácter sexual, hechos que habrían sucedido en las décadas de 1980 y 1990.

Benaiges negó en su día que hubiera realizado cualquier "tocamiento", si bien reconoció que no volvería a "repetir nada" de lo que hizo en esa época. Nacido en México en 1955, Benaiges fue considerado como uno de los referentes en la formación de jugadores del fútbol base del Barcelona durante más de dos décadas.

Con la llegada de Joan Laporta a la Presidencia el pasado mes de abril, regresó al Barcelona como coordinador del fútbol base tras su salida del club en 2011 para trabajar en Dubái. Después de esta etapa, firmó por el Chivas mexicano, donde estuvo tres meses para, posteriormente, trabajar en República Dominicana y Japón.

Los Mossos d'Esquadra investigaron las denuncias interpuestas por exalumnos que aseguran haber sufrido abusos sexuales cuando eran menores de edad por parte de Albert Benaiges.

Testimonios de exalumnos

Dani, un exalumno del centro entre finales de los 80 y principios de los 90, aseguró en una entrevista en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio que lo de Benaiges era un "secreto a voces". Él mismo afirmó que no sabe si puede considerarse víctima de abusos sexuales, pero sí reconoce un "comportamiento no adecuado" por parte del profesor.

El exalumno observó "una obsesión con la higiene" por parte de Benaiges quien acostumbraba a entrar en los vestuarios hasta el "fondo de las duchas" para observar cómo los alumnos se lavaban. También relató en esta misma entrevista como obligó a dos estudiantes a desnudarse delante de toda la clase como muestra de una buena rutina de higiene.

La Vanguardia también publicó el testimonio de otra exalumna de Benaiges. "Algo que nunca voy a poder olvidar es el día en el que (Albert Benaiges) me encerró en el vestuario de chicas con chicos mayores, por cierto y cómo no, desnudos (...) Qué pasó, no lo sé. Lo tengo bloqueado, solo recuerdo sus risas cuando pude escapar. Aquello me provocó que, aun a día de hoy, en ocasiones siento pánico al estar en un sitio cerrado con hombres, ni que sea un médico", compartía en una carta.