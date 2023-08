Bolaños reitera que "el Gobierno actuará" si la RFEF no mueve ficha con Rubiales

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha sido el último miembro del Gobierno en pronunciarse sobre el beso a Jenni Hermoso. Este jueves, ha asegurado que el Ejecutivo "actuará" en caso de que no se produzcan "acontecimientos" sobre la situación de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este hecho porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego, esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar", ha afirmado durante unas declaraciones a la prensa en el marco de una visita oficial a París.

El ministro respondió así a una pregunta acerca de la posibilidad de que la Asamblea Extraordinaria que celebrará mañana viernes la RFEF acuerde una suspensión temporal de Rubiales, en lugar de un cese o dimisión de su presidente.

Bolaños consideró "esencial que seamos conscientes del cambio de la sociedad española en estos últimos años. A la sociedad española ya le parece intolerable que haya comportamientos machistas, que se bese a una mujer sin su consentimiento".

Iceta e Irene Montero apoyan las medidas contra Rubiales

En esa misma línea se había pronunciado ya el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, al advertir en una entrevista con la Agencia Efe que, si la RFEF no toma medidas contra Rubiales, lo hará el Consejo Superior de Deportes (CSD), al que han llegado varias denuncias, incluida la de la Liga Profesional de Fútbol Femenino de España (Liga F) que pide su inhabilitación.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha seguido mostrando su apoyo a la futbolista para dejar claro que culpar a las mujeres de las violencias que sufren "es cultura de la violación", según ha escrito en Twitter, donde ha recordado a la jugadora que "no está sola".

También desde el PP, que ya se había sumado a la petición de dimisión o destitución de Rubiales, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha instado al Gobierno a "resolver" la "patata caliente" del presidente de la Federación, al que, subraya, no "le va a quedar otra que la dimisión o el cese".