El Gobierno pide a la RFEF que desconvoque sin castigo a las jugadoras que quieran irse de la concentración

El Gobierno está dispuesto a apoyar a las jugadoras de la selección española de fútbol hasta el final en su conflicto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), está intermediando con los responsables de la RFEF para que deje irse de la concentración en Oliva (València) a las jugadoras que así lo deseen. Muchas de ellas han acudido a la convocatoria de la seleccionadora Montse Tomé por imperativo legal. "Si alguna jugadora no está cómoda o no quiere estar, lo más normal es que se la desconvoque", ha dicho Francos.

En declaraciones a RTVE, Francos ha asegurado que no habrá sanciones para las jugadoras que no quieran estar en la selección en este momento. Francos se reunirá esta tarde en Oliva con las jugadoras y con responsables del fútbol femenino para intentar encontrar una salida a tan enrevesada situación.

El apoyo del Ejecutivo a las jugadoras es total. Este martes por la mañana Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, manifestaba que las cosas en la RFEF "se están haciendo muy mal". Después de que las jugadoras mantuvieran el lunes por la noche su voluntad de no ser convocadas, pese a estar incluidas en la convocatoria de la nueva seleccionadora, Montse Tomé, para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza los próximos días 22 y 26, Iceta afirmó que "el Gobierno no va a estar pasivo, ni a la expectativa, ni como espectador".

Francos también dejó clara este lunes por la mañana la senda que va a seguir el Ejecutivo y fue muy crítico con los responsables de la RFEF: "El Gobierno ha dejado que la Federación pudiera hablar con las jugadoras, ha dejado todo el margen de maniobra, por eso hemos sido tan prudentes de ni siquiera hablar con ninguna de ellas hasta que ha pasado lo que ha pasado. Ayer [por el lunes} hicimos el ridículo como país, es inaceptable y esta mañana me he puesto en contacto con algunas de ellas", dijo Francos en La Sexta, confirmando que esta tarde se verá con ellas en la concentración en Oliva.

El secretario de Estado para el Deporte confesó que las jugadoras con las que ha hablado este martes "estaban mal, muy mal". "La verdad es que la impresión que me he llevado es negativa en el peor de los sentidos. No he visto rencor, no he visto malas formas, he visto pesar, tristeza y cansancio, y por eso he decidido ir a apoyarlas".

"Les he trasladado la indignación del Gobierno, la incomprensión de todo lo que estaba pasando y la necesidad de saber cuál era su opinión y por qué estábamos en esa situación para intentar ayudarlas en la consecución de algunos de sus objetivos, que son conocidos por la prensa, pero que a mí personalmente no se me habían transmitido", reveló Francos sobre la conversación con algunas futbolistas antes de su encuentro esta tarde.