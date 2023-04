LaLiga pide la imputación del hijo de Negreira por su posible influencia en los árbitros

Nuevo episodio del llamado caso Negreira. LaLiga ha decidido pedir la imputación del hijo de Negreira, ex vicepresidente del Comité de Árbitros entre 1994 y 2018, acusado de recibir supuestos pagos provenientes del FC Barcelona.

En la petición remitida al juzgado, LaLiga señala que la magistrada imputó en su auto a los ex presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, a dos ex directivos y a Enríquez Negreira, pero no a su hijo Javier, pese a que así lo requería la querella del árbitro Xavier Estrada Fernández.

El juzgado, en su escrito, argumentó que Enríquez Negreira controlaba de forma "exclusiva" las sociedades que recibían los pagos del FC Barcelona, cuyo montante alcanzó los 7,3 millones de euros, y que el ex número 2 de los árbitros explicó ante hacienda "que nunca reveló a su hijo el acuerdo confidencial alcanzado con el Barça".



Según el ministerio público, Rosell y Bartomeu cerraron "un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Enríquez Negreira, en aquel momento vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), con miras a que llevara a cabo, a cambio de una remuneración, "actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los colegiados y adulterar así el resultado de la competición".



LaLiga, sin embargo, estima que Negreira dispuso de la "cooperación activa y necesaria" de su hijo Javier Enríquez Romero en un posible delito continuado de corrupción entre particulares y que quedaría demostrado –a ojos de LaLiga– en los pagos que recibió de seis árbitros por servicios de coaching entre 2016 y 2018