¿Quiénes son Mapi León y Patri Guijarro, las jugadoras que han abandonado la selección femenina?

Mapi León y Patri Guijarro son las dos futbolistas que han abandonado la concentración de la selección española. Las jugadoras han alegado que no se encontraban mentalmente en las mejores condiciones para afrontar los próximos partidos de la Liga de Naciones, que España disputará este viernes en Suecia y el martes ante Suiza en Córdoba.

La firmeza de las jugadoras del FC Barcelona se entiende mejor si retrocedemos en el tiempo un año atrás. León y Guijarro forman parte del grupo de 15 jugadoras que se rebelaron contra la gestión de la selección absoluta dirigida en aquel entonces por Jorge Vilda, ahora destituido tras la polémica del caso Rubiales. Las deportistas mantuvieron su protesta en todo momento y manifestaron su renuncia voluntaria a participar en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La decisión fue tomada debido a que "la situación generada" les afectaba "de forma importante en su estado emocional y en su salud". Además, avisaban que mientras no se revirtiese dicha situación renunciarían a la selección absoluta. Unos cambios que por el momento consideran que no se han materializado, por lo que mantienen su renuncia.

¿Quiénes son Mapi León y Patri Guijarro?

Mapi León y Patri Guijarro son jugadoras clave en el panorama español.

María Pilar León, más conocida como 'Mapi', es una zaragozana de 28 años que figura como la central más valorada del mundo. De hecho, es una jugadora histórica al ser la primera futbolista española por la que se pagó un traspaso: el Barcelona pagó por la central 50.000 euros al Atlético de Madrid. Una inversión muy rentable ya que con la participación de Mapi el conjunto azulgrana se hizo con cuatro Ligas, cuatro Copas de la Reina, tres Supercopas y dos Champions League.

A titulo individual la zaragozana has sido elegida para formar parte del equipo ideal de la Champions femenina o como candidata al The Best este 2023. La jugadora además muestra su activismo contra la homofobia en el deporte, desde que en 2018 hizo publica su orientación sexual. En 2018 y 2019 fue distinguida como una de las 50 personas más influyentes contra la homofobia en España.

Por su parte, Patri Guijarro de 25 años, natural de Palma de Mallorca, juega en el FC Barcelona desde los 17 años. De hecho, ha sido la primera jugadora del equipo en estudiar el Bachillerato en La Masía, para posteriormente comenzar la carrera de fisioterapia.

La centrocampista fue la primera mujer en marcar un gol en el primer clásico femenino de la historia. Además, fue elegida mejor jugadora de la Liga de Campeones de la temporada 2022/23 de la final disputada en Eindhoven contra el Wolfsburgo.

Con la selección nacional ha sido campeona de Europa con la sub-17, en Islandia en 2015 y con la sub-19, en Irlanda del Norte, en 2017. También es conocida por participar como embajadora de la Queens League con el equipo xBuyer F.C.