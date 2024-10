¿Qué se sabe de la supuesta investigación contra Mbappé por violación?

A principios de esta semana, varios medios suecos comenzaron a reportar que el futbolista francés del Real Madrid Kylian Mbappé estaba siendo investigado por una violación en Suecia, donde pasó unos días recientemente.

El futbolista y sus representantes han negado rotundamente las acusaciones, calificándolas como "fake news" o "trampa". Algunos medios franceses han reportado que el futbolista mantuvo una relación "consentida" en Estocolmo, mientras que desde Suecia mantienen que el futbolista es "sospechoso razonable". Esto es todo lo que se sabe de la supuesta investigación contra Mbappé.

La visita de Mbappé a Suecia

Mbappé y un grupo de amigos, entre ellos el futbolista francés Nordi Mukiele, viajaron a Estocolmo para una estancia de dos días, entre el 9 y el 11 de octubre, según han reportado Le Parisien.

El futbolista y sus amigos se alojaron en el Bank Hotel, un establecimiento de lujo, pero discreto situado en el centro de la ciudad, y la segunda noche, la del 10, acudieron a una discoteca VIP, llamada V Club, que se cierra para eventos privados a los que se invita a chicas elegidas por su físico, añade la información.

Allí, el futbolista del Real Madrid y sus amigos habrían conocido a varias jóvenes que les acompañaron de vuelta al hotel. Ya en el hotel, Mbappé, de 25 años, y una de las jóvenes habrían mantenido un encuentro sexual "sin ninguna ambigüedad" por ambas partes, señala el medio francés.

Sin embargo, el tabloide sueco Aftonbladet publicó este lunes que las autoridades investigaban una violación en el hotel donde se hospedó el futbolista en el centro de Estocolmo, aunque no apuntaba directamente a Mbappé como investigado.

Sí lo hizo otro medio sueco, Expressen, que afirmó ese mismo día que el delantero francés era el investigado por la violación denunciada, al que se le atribuyó la condición de "razonablemente sospechoso", considerada "el grado más bajo de sospecha", aclaró este tabloide.

La Fiscalía sueca, por su parte, solo ha reconocido que ha iniciado una investigación por una presunta violación que habría ocurrido en Estocolmo la pasada semana, pero sin mencionar en ningún momento a Mbappé.

Medios franceses hablan de una relación "consentida"

Este jueves, el diario francés Le Parisien ha informado de que Mbappé mantuvo "una relación feliz y consentida" con una mujer en Estocolmo, con mensajes telefónicos posteriores que lo demostrarían.

El futbolista tiene mensajes enviados por la mujer horas después de irse del hotel en el que estaba hospedado con "un tono muy positivo", añade el diario parisino, cuyas informaciones fueron confirmadas por separado por RMC Sports.

Este mismo diario ha añadido que, dado el silencio de las autoridades suecas y de la abogada de la denunciante, no es seguro que la joven con la que el jugador alega que tuvo una relación consentida sea quien denunció al futbolista.



Mbappé habla de 'fake news' y su abogada de "trampa"

Mbappé se encuentra en pleno conflicto judicial con su anterior club, el Paris Saint-Germain, al que le reclama 55 millones de euros por impagos. Este martes debía reunirse la comisión paritaria de recursos de Liga de Fútbol Profesional francés (LFP) por un recurso presentado por el equipo parisino ante un fallo que daba la razón al delantero. Es por ello, que desde el propio jugador y su entorno han señalado la coincidencia en el tiempo de la salida a la luz de estas informaciones y la reunión de la LFP.

"¡Fake news! Ya se convierte en previsible, como por casualidad en la víspera de la audiencia", publicaba Mbappé ante las primeras informaciones sobre la investigación por violación.

Una de las abogadas del futbolista, Marie-Alix Canu-Bernard, se preguntó este miércoles si el jugador está siendo víctima de una "trampa". "Cuando se presenta una denuncia tan grave, y los medios de comunicación se hacen eco de ella en tiempo real, cuando se trata de una figura tan famosa en todo el mundo, surgen preguntas. ¿Le han tendido una trampa? No estoy sacando conclusiones de ese tipo, no lo sé. Sólo me pregunto sobre el momento y la forma en que se hizo", dijo a la cadena BFMTV.

Canu-Bernard apuntó que, pese a la seguridad y la privacidad que rodea siempre al jugador en su vida privada y en sus escasas escapadas de este tipo, "alguien sabía que iba a Estocolmo" y por eso fue fotografiado por un paparazzi y un tabloide (Aftonbladet) publicó rápidamente las imágenes. "Como por azar —cuestionó la letrada—, el mismo periódico publicó un reportaje en el que se afirmaba que se había presentado una denuncia".

Para la abogada también es sorprendente la mediatización en tiempo real que se está viendo en este caso, especialmente teniendo en cuenta que en Suecia el secreto de sumario es absoluto. "El comunicado del fiscal no dice nada. Ipso facto, no fueron los tribunales los que filtraron esta información, ni la policía. Ellos llevan a rajatabla el secreto", aseveró.

"Como no pasó nada —y si efectivamente es él porque eran muchos en Estocolmo— y en la medida en que hay 10.000 cámaras en un hotel, tanto mejor. Como hemos visto en otras historias recientes de deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras y a los pasillos de los hoteles podemos saber exactamente lo que pasó o no pasó", expresó.

No descartó, sin embargo, que si el "frenesí mediático" y las acusaciones veladas persisten sin que se pueda arrojar luz rápidamente sobre los verdaderos hechos, el jugador tenga que ser interrogado por los investigadores suecos.

La abogada sostuvo que pese a todo el jugador está "muy sereno" porque hay un cordón sanitario en torno a él para protegerlo de estos contratiempos de la notoriedad y porque sabe que no hizo nada. Pero igualmente es impactante para un joven de 25 años verse implicado en una acusación de este tipo. "Durante meses ha sido objeto de una campaña de denigración y ataques a su imagen", criticó también.

"Aunque no sepamos si (la investigación) va dirigida contra él, los medios de comunicación se apresuran a decir que sí", lamentó. Canu-Bernard reafirmó que preparan una denuncia por difamación, pero que están esperando a comprobar si, de entrada, la querella sueca sobre la presunta violación está dirigida contra él o no.