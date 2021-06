Portugal avanza hacia una nueva fase de la desescalada en la que no entran ni Lisboa ni Braga

Portugal avanza este lunes hacia una nueva fase de desescalada, donde el teletrabajo ya no será obligatorio y los establecimientos de restauración podrán abrir hasta la una de la madrugada, aunque cuatro concejos del país, entre ellos Lisboa y Braga, no pasan a la siguiente fase. La situación más preocupante del país es la región de Lisboa y Valle del Tajo, que en las últimas semanas ha acaparado en torno al 60% de los positivos diarios y se encuentra por encima de los 120 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Salvo las comarcas de Lisboa, Braga (norte), Odemira (sur) y Vale de Cambra (norte), los otros 274 concejos lusos pasan a la quinta fase de desescalada, que les permitirá tener abiertos los recintos culturales y los restaurantes hasta la una de la madrugada y donde el teletrabajo ya no será obligatorio. Desde este lunes, en todas estas zonas que pasan de fase los comercios no tendrán restricciones, salvo las normativas de apertura y cierre de cada ciudad, por lo que regresan a la normalidad. Desde esta jornada, los transportes públicos podrán alcanzar un aforo de dos tercios o podrá llenar su capacidad total si todas sus plazas son asientos.