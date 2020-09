Más de 50 convocatorias de becas y ayudas económicas del Banco Santander para estudiantes y profesionales STEM

Banco Santander tiene en marcha más de 50 convocatorias de becas y ayudas económicas de la mano de diversas universidades alrededor del mundo, cuyos periodos de inscripción se irán completando a lo largo del semestre. El Grupo que preside Ana Botín tiene como objetivo financiar 200.000 becas, prácticas y programas para emprendedores entre 2019 y 2021. Los interesados en conocer los requisitos y aplicar a estas iniciativas pueden hacerlo a través de los portales: becas-santander.com y santanderx.com.

Desde hace 23 años, Banco Santander colabora con 1.000 universidades a nivel global. Han destinado desde 2002 más de 1.800 millones de euros en apoyo a la educación superior (119 millones de euros en 2019, cuando entregaron más de 68 mil becas).

Las principales convocatorias abiertas actualmente son:

- Beca Santander Tech Revolution in Finance - IE University

El programa ofrece a estudiantes y jóvenes profesionales formados en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) la posibilidad de realizar un curso que les ayude a descubrir el potencial del sector financiero para este tipo de perfiles. Se ofrecen 100 becas para estudiantes en sus últimos 2 años de Licenciatura y jóvenes profesionales con no más de 3 años de experiencia profesional, que estén estudiando / hayan estudiado en una universidad en Argentina, Brasil, Chile, México, España, Polonia, Portugal, Reino Unido y EE. UU. A través de este programa en línea, desarrollado por profesores de IE Human Sciences and Technology School y dictado exclusivamente en inglés, los participantes aprenderán a manejar conceptos como computación en la nube, criptomonedas, inteligencia artificial y big data aplicados a los mercados financieros. La convocatoria está abierta hasta el próximo 23 de septiembre.

- Santander Women Emerging Leaders – LSE

Hasta el próximo 9 de noviembre de 2020 estará abierta la convocatoria para participar por una de las 125 becas de la primera edición online de este programa desarrollado por London School of Economics. Es una oportunidad única para reunirse con una comunidad diversa de mujeres de todo el mundo y sumergirse en un programa de aprendizaje y desarrollo en línea modularizado de siete semanas centrado en el desarrollo de habilidades de negociación como parte de su viaje de liderazgo.

- Beca Santander Digital Skills – ISDI

Hasta el próximo 21 de septiembre está abierto este programa de 50 Becas de 3.000€ cada una para el MIB (Master Internet Business). Están dirigidas a profesionales, con al menos 5 años de experiencia, que quieran cambiar su carrera y su profesión, transformar su empresa y su manera de hacer negocios. Con este máster integral se pueden adquirir las habilidades, las herramientas y los conocimientos de negocio necesarios para afrontar con éxito la revolución digital. MIB ofrece una experiencia de aprendizaje learning-by-doing única basada en tres ejes clave: Entender, Aplicar y Experimentar.

- Becas Openbank Investment Skills – ESADE

El programa está dirigido a aquellos graduados universitarios y jóvenes profesionales de hasta 40 años, nacionales o residentes de Argentina, Alemania, Portugal, España y Holanda. El objetivo de este programa de becas es impulsar las oportunidades de desarrollo profesional y empleo de los participantes capacitando a los mismos para convertirse en gestores de activos e inversiones y aportando un conocimiento en profundidad del funcionamiento de los mercados financieros. El curso de formación online tendrá una duración de 8 semanas. Los interesados podrán aplicar hasta el próximo 25 de septiembre.

- Beca Santander The Future of Marketing - ISDI

ISDI y Santander lanzan este programa de 50 becas de 3.000€ cada una, que facilitarán el acceso a una formación única y disruptiva, que aumentará la empleabilidad en Marketing y consultoría. Está dirigido a graduados y posgraduados que vivan en España. Se puede aplicar hasta el 25 de octubre de 2020.

- Santander Skills for Professional Development – ESADE

Banco Santander y Esade ofrecen 400 becas a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales con el objetivo de desarrollar sus habilidades y competencias transversales para mejorar su empleabilidad y su carrera profesional. El programa está dirigido a jóvenes entre 20 y 28 años, con hasta 3 años de experiencia laboral y que hayan nacido o residan en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, México, Perú, Polonia, Portugal, España, Uruguay, USA y Reino Unido. La convocatoria está abierta hasta el 12 de noviembre de 2020.

Además de estas becas para estudiantes en general, el Santander cuenta con decenas de convocatorias abiertas con la mayor parte de universidades españolas, dirigidas especialmente a sus estudiantes matriculados. Es el caso, por ejemplo, de las ‘Ayudas Sociales Banco Santander-UJI’ para mitigar situaciones vulnerabilidad derivadas de la Covid-19 (Una convocatoria de la Universidad Jaume I vigente hasta el próximo 15 de septiembre) o las ‘Becas de Excelencia para estudiantes de másteres oficiales UCLM - Santander 2020/2021’, una convocatoria de la Universidad de Castilla-La Mancha para sus estudiantes matriculados en Másteres Universitarios oficiales, vigente hasta el próximo 2 de octubre de 2020.

Cabe recordar que Banco Santander es el único banco europeo incluido en el ranking "Change the World" de 2018 de las empresas que contribuyen a mejorar el mundo (revista Fortune), por su impacto positivo en la sociedad. También se nos distinguió como empresa que más invierte en Educación en el mundo (Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500).