Así avanza el Santander en sus objetivos de banca responsable

La sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una seña de identidad de las compañías, que encuentran oportunidades ligadas con los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). "Las empresas serán sostenibles o no serán. Es el momento de practicar una nueva manera de hacer negocios, por la que no solo se trata de hacer dinero. Todo parte de un sistema de valores y un enfoque de principios. Ayuda a proyectarse en el largo tiempo respetando a las personas y al entorno de las generaciones presentes y futuras", señalan desde el Pacto Mundial de la ONU.



Banco Santander es un buen ejemplo dentro del sector financiero. El grupo anunció en 2019 una agenda detallada de banca responsable, alineada con los ODS de Naciones Unidas, que ha ido cumpliendo a paso firme. Uno de sus principales objetivos es convertirse en un líder mundial en finanzas verdes, ofreciendo soluciones a sus clientes en todas las geografías donde opera y ayudarlos a abordar la transición hacia un futuro más sostenible. La apuesta de la entidad se ha consolidado en los últimos años: desde entonces ha movilizado cerca de 98.600 millones de euros en financiación verde (según datos al cierre de junio), cada vez más cerca de cumplir su compromiso de alcanzar 120.000 millones de euros hasta 2025 y 220.000 hasta 2030.



Una muestra reciente ha sido el acuerdo entre el Grupo BEI y el Banco Santander para apoyar con nueva financiación a las pequeñas y medianas empresas en este proceso de cambio. En concreto, el Grupo BEI, integrado por el Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones, ha invertido en los tramos preferente e intermedio de una nueva emisión de bonos de titulización de activos por valor de 360 millones de euros con la entidad española. Esta inversión respaldará las necesidades de capital circulante y de liquidez y atenderá a las limitaciones de inversión de pymes españolas. De esta manera, Banco Santander podrá destinar hasta 990 millones (casi el triple de la inversión del Grupo BEI) a la economía real, de los cuales, hasta 300 millones irán a proyectos ecológicos.



"La operación servirá para apoyar los objetivos nacionales y europeos de eficiencia energética y energías renovables y contribuye a la reducción de las emisiones de carbono. Este énfasis en la eficiencia energética está en consonancia con el objetivo transversal del Grupo BEI de mitigar el cambio climático y con REPowerEU, el plan de la UE reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y reforzar la independencia energética de Europa", señalan desde el banco.



Otro de los principales hitos en materia medioambiental en el primer semestre es el aumento del volumen de activos bajo gestión en Inversiones Socialmente Responsables (ISR), que ya se sitúa en 58.600 millones de euros. A su vez, en su objetivo de apoyar a sus clientes hacia una transición verde, más de 21 millones de tarjetas están fabricadas con materiales reciclados, lo que le ha permitido al grupo reducir el uso de 189 toneladas de plástico anuales. Las actuaciones sostenibles también se aplican dentro de la compañía. Por ejemplo, Santander España fomenta la movilidad sostenible para la plantilla, mediante la instalación de 502 cargadores eléctricos al servicio de sus empleados, muy por encima del número de cargadores establecidos por las exigencias regulatorias.



Por otro lado, Santander ha firmado el primer acuerdo con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) para impulsar prácticas de construcción sostenible en México en favor de la eficiencia energética y del medio ambiente. Se trata de una certificación de Excelencia en el Diseño para una Mayor Eficiencia (EDGE, por sus siglas en inglés), que acredita a un desarrollo inmobiliario o edificación como una construcción sostenible. Y en España, la alianza con CBRE contribuirá a la descarbonización del sector inmobiliario del país con asesoramiento y financiación para mejorar la eficiencia energética de los edificios.



Impulso en el ámbito social

Otro de los ejes de los compromisos de banca responsable de Banco Santander es el ámbito social. En esta línea, uno de los principales avances durante este año ha sido el fortalecimiento de su propuesta de inclusión financiera. Desde enero, han alcanzado ya las 900.000 de personas empoderadas financieramente en relación con su objetivo de llegar a 5 millones en el periodo 2023-2025, tras más de 10 millones de personas ayudadas desde 2019. La estrategia tiene tres líneas de acción: acceso a servicios financieros básicos, oportunidades de financiación para que emprendedores puedan crear y hacer crecer sus negocios, y educación financiera para impulsar la resiliencia y el crecimiento.



Como parte de estos programas, Santander concedió el año pasado 950 millones de euros en microcréditos a 1,6 millones de pequeños emprendedores, principalmente en Brasil y México a través de programas de microfinanzas como Tuiio o Prospera, donde el 71% de esas personas beneficiadas fueron mujeres. Esta labor ha sido reconocida recientemente en los premios Awards for Excellence 2023 de Euromoney, donde el banco ha sido galardonado como ‘Mejor banco del mundo para la Inclusión Financiera’ por tercer año consecutivo.



La apuesta social se extiende a todos los mercados donde el Santander está presente. En Estados Unidos, a través de la Fundación de Santander Consumer USA, la entidad donará con equipos tecnológicos valorados en 7 millones de dólares a hogares con bajos ingresos en Arizona. En México, han acordado con la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca (SEDECO) destinar este año más de 80 millones de euros para favorecer la inclusión financiera entre más de 1.000 pequeñas y medianas empresas de la región. Además, 25.000 agricultores mexicanos se han beneficiado de su programa de educación financiera local llamado "Cultivando mi futuro financiero". Otro ejemplo es Polonia, donde a través de la campaña We Will Double Your Impact destinan alrededor de 225.000 euros para desarrollar el teléfono de ayuda gestionado por la fundación Empowering Children. O, en el caso de España, la XV Convocatoria de "Euros de tu Nómina", uno de los programas insignia de la entidad, que apuesta por impulsar proyectos sociales apadrinados por los propios empleados y elegidos por votación para fomentar la labor social. En esta ocasión han participado 2.600 empleados y se han recaudado cerca de 700.000 euros.