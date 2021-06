Contar con un seguro de hogar implica tener la certeza de estar protegido frente a cualquiera de los accidentes y averías más comunes. Las compañías aseguradoras ofrecen un seguro básico y coberturas que agregan más soluciones a los problemas para que puedas proteger mejor tu hogar. Además, tienen coberturas opcionales para personalizar tu seguro según tus necesidades. Muchas de ellas, incluso, integran una herramienta de cotización para que puedas ver lo que te va a costar el seguro, en base a las características de tu propia casa. Asegurar una casa correctamente es la única manera de estar protegido frente a cualquier situación. ¿Qué averías son las más frecuentes en los hogares?

Averías más comunes

Por lo general, las averías más comunes que cualquier tipo de seguro debería cubrir son estas:



● Daños producidos por las condiciones climáticas y los fenómenos atmosféricos.



● Daños ocasionados por incendios e inundaciones.



● Daños en el sistema eléctrico y los aparatos electrónicos, producto de una sobretensión.



● Daños en las tuberías de agua, las cerraduras, los cristales, las cerámicas y las placas vitrocerámicas, entre otros elementos.



● Problemas de humedad que manchen las paredes.



● Daños producidos por robo, hurto o vandalismo dentro y fuera de la vivienda.





Además de los daños más frecuentes, algunas compañías aseguradoras también ofrecen servicios de restauración estética para que, además de las reparaciones, la casa mantenga su diseño estético original. En ocasiones, las aseguradoras brindan alojamiento provisional mientras se realizan las reparaciones.



Coberturas del seguro de hogar

Las coberturas del seguro de hogar dependen, principalmente, del tipo de seguro contratado. Por lo general, las compañías aseguradoras ofrecen estas tres coberturas:



● Seguro de hogar básico: Incluye una protección esencial básica, Responsabilidad Civil y defensa jurídica frente a reclamaciones.



● Seguro de hogar multirriesgo: Adapta la cobertura a las necesidades de los propietarios, caseros e inquilinos que buscan una mayor protección.



● Seguro de hogar a todo riesgo: Ofrecen una protección integral del hogar.



Asimismo, muchas de estas pólizas tienen coberturas opcionales para que el titular pueda ajustar el seguro a sus propias necesidades.



Beneficios de asegurar tu hogar correctamente

Los beneficios de asegurar tu hogar correctamente son estos:



● En caso de accidente, puedes acudir a alguien que resolverá lo más pronto posible el inconveniente. Sin importar cuándo ocurra el incidente, podrás actuar con rapidez para solucionar el problema. De no tener seguro, tardarías más en resolverlo.



● Es una inversión a largo plazo. Si se produce un incidente que requiera reparaciones o el reemplazo de algún material, contarás con un respaldo económico. No tener un seguro implica afrontar gastos imprevistos o demorarte en las reparaciones porque no tienes el capital suficiente.



● Estás protegido frente a la Responsabilidad Civil. Si tienes un problema con otra persona no solo podrás indemnizarla, en caso de que sea necesario, sino que también contarás con asesoramiento profesional. De no tener seguro, si esa persona presentara una reclamación, tendrías que costear tu propio abogado y la indemnización correspondiente.



Contar con un seguro de hogar adecuado a tus necesidades es la única manera de proteger tu propiedad. Tener el respaldo de una compañía aseguradora que responderá frente a cualquiera de las averías más frecuentes en los hogares y, además, otras situaciones imprevistas es darle una gran tranquilidad a tu familia.