Banco Santander: más de 1.000 millones para ayudar a la hostelería y la restauración a salir de la crisis

"El 13 de marzo de 2020 fue como si se acabara el mundo para mí", recuerda Jaime Rincón, propietario de la Casa de Comidas Carmela, en el madrileño barrio de Simancas. Este restaurante se reinventó tras el shock inicial del cierre por el estado de alarma y, gracias a la red piramidal #comidaparatodos, decenas de vecinos que se quedaron en el paro y sin recursos pudieron conseguir a diario en los meses más duros de la pandemia menús saludables y gratuitos.

"El mismo sábado 14 de marzo —primer día del confinamiento obligatorio—, recibí un mensaje de Carlos Vicente, del Banco Santander, que nos apoya desde el principio, diciéndome: Jaime, tranquilo, sé dónde estás, sé quién eres, cuenta con nosotros, yo te cuido".



El caso de Jaime es uno entre los miles de pequeños negocios que han recibido en el último año el apoyo del Santander durante la pandemia. El histórico bar madrileño El Brillante, El Qüenco de Pepa, el Hostel La Pedriza, el bar Santa Olalla de Coslada, que estuvo a punto de echar el cierre a su negocio, fundado por sus padres hace 40 años…



Voz de alerta del Banco de España

Casi una de cada cinco empresas de hostelería y restauración (19%) tendrá problemas si la crisis económica y sanitaria se alarga, lo que significaría el cierre de 44.000 negocios más. El Banco de España lanzaba esta alerta el pasado mes de febrero, uno de los meses más duros para el sector por el cierre de bares y restaurantes en muchas comunidades de España tras el repunte de contagios. Y esto después de que 2020 se despidiera con una caída de alrededor del 50% de las ventas, y el cierre definitivo de 85.000 locales.



El supervisor insistía en mayo sobre la dificultad de que los trabajadores de este ramo que entraron en ERTE el pasado verano o que llevan varios trimestres sin empleo recuperen sus puestos de trabajo, y reclamaba que las ayudas se enfocaran en los sectores más afectados y en ampliar la formación de los trabajadores. La hostelería, que representa más de la mitad de estos expedientes, ha sido seguramente el colectivo que más ha sufrido la crisis y que más agilidad de respuesta ha necesitado para paliar el impacto sobre sus negocios. No sólo del Gobierno, sino también de las entidades financieras. Un apoyo que sigue siendo todavía muy importante.



Banco Santander cuenta con más de 130.000 clientes en este sector y un volumen de negocio de 12.500 millones. De ellos, el 68% de los restauradores son autónomos y el 60% de los hosteleros son micropymes. La entidad ha financiado a este colectivo con más de 1.000 millones de euros en los cinco primeros meses del año, una actividad que -en opinión del propio banco- "ha sido determinante para que muchos empresarios hayan podido seguir con su negocio".



Ya en 2019, anticipándose a la crisis, el banco creó una unidad específica de atención al sector hotelero, volcada en atender sus necesidades concretas. Los productos más demandados por los clientes hosteleros y restauradores han sido, por un lado, los referidos a la financiación, con productos como la Póliza Multiproducto Empresas, el Leasing o la Línea de Crédito a Corto Plazo; y por otro, los TPVs. En este sentido, destaca el TPV virtual, que ahora incluye Bizum, así como Paygold, con el que es posible realizar reservas o cobrar a distancia a través de SMS, WhatsApp o mail, sin necesidad de página web ni TPV físico.



Muchos de estos clientes están digitalizados (en torno al 60%). Recientemente, el banco ha lanzado Santander One Empresas y ha puesto a su disposición One Digital, la nueva plataforma especializada en internet. Este servicio permite realizar transferencias online en toda la Unión Europea y otros países que acepten euros (SEPA), acceder a Bizum y operar en divisa, además de ofrecer herramientas para digitalizar a autónomos, microempresas y pymes.



También tiene una propuesta exclusiva para clientes de Santander a través de One Telefónica para crear su comercio on line y poder impulsar así el negocio. Además, con la plataforma Santander ZOne ayuda a empresas y comercios a conectar con un mercado de más de cinco millones de consumidores potenciales y ofrece descuentos, experiencias y ventajas exclusivas a clientes a través de la App y la banca online.



Con una cuota de mercado del 25% en pymes, Santander es el banco líder en este segmento. Las pymes (negocios entre 0 y 249 asalariados) representan el 99% del tejido empresarial español. En total 2,88 millones de pequeñas y medianas empresas que generan 15,84 millones de empleos, según datos del mes de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.