Banco Santander asesora a más de 5.000 empresas para que accedan a los fondos europeos

El grupo español presidido por Ana Botín ha creado, en colaboración con KPMG y LocalEurope, una plataforma de gestión e información sobre las ayudas públicas a las que pueden acceder las empresas y autónomos. Esta herramienta ha recibido 200.000 visitas y tiene más de 16.000 usuarios, lo que ha permitido que el banco haya asesorado ya a más de 5.000 clientes. El objetivo de este proyecto es facilitar a las compañías el acceso a toda la información existente sobre ayudas públicas nacionales, locales y europeas, donde se incluyen las procedentes de los fondos Next Generation EU.



Estos fondos de la Unión Europea nacen para contribuir a la reconstrucción de Europa tras la pandemia del coronavirus y apoyar la inversión e#n la transición ecológica y digital. Los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next Generation EU, que se ejecutarán en España a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, prevén la movilización de más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta 2026. Este dinero incluye una partida de inversiones y reformas con foco en la transición energética y la movilidad verde, la digitalización de la economía y las pymes, la innovación y la mejora del sistema nacional de salud y educación, la formación profesional y el conocimiento. En total, dentro del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027, se destinarán 1,8 billones de euros para reconstruir la Europa posterior al covid-19.



Ahora, y tras la llegada del primer tramo a España de los fondos Next Generation EU, es el momento de que las empresas interesadas den el siguiente paso para poder obtener estas ayudas. Para guiar en este proceso, la plataforma creada por Banco Santander asesora sobre cómo deben abordar las organizaciones la solicitud, qué necesitan para estar preparadas y cómo sus proyectos pueden ser elegidos. De esta forma, el banco quiere evitar que, bien por desconocimiento o por la complejidad en su tramitación, estos fondos no lleguen a las pymes.



Después del fuerte tirón en el arranque del programa, el grupo cántabro espera aumentar en el primer trimestre más de un 50% el volumen de los proyectos presentados y alcanzar los 50.000 usuarios.



La herramienta, desarrollada con base en algoritmos, permite que los interesados puedan identificar de una manera ágil y sencilla las ayudas y subvenciones que mejor se adaptan a cada caso. El acceso a la plataforma es ilimitado y gratuito para los clientes de la entidad. Está dividida en tres áreas: Busca y encuentra, Tramita y Fórmate. También podrán contar con un aula virtual con servicios de formación para que las pequeñas y medianas empresas estén al tanto de las nuevas tendencias: guías, plataforma de e-learning, seminarios web, tutorías personalizadas o las denominadas warm up sesions (sesiones de calentamiento). A esto hay que añadir iniciativas como el Informe Top 10 con el que guiará a los clientes sobre las 110 mejores ayudas a las que pueden acceder en función de su perfil particular y sus proyectos de inversión y objetivos.



KPMG destaca, entre las claves para aumentar las opciones de éxito en el acceso a estos fondos, la importancia de hacer un trabajo previo a la solicitud de estas ayudas; la orientación de los proyectos solicitantes para que conecten con la esencia y requisitos concretos de la convocatoria; así como la gestión y el control de la correcta ejecución de los proyectos; y buscar una posible cofinanciación privada.



Ángel Rivera, director general de Banca Comercial de Santander España, explica que “Banco Santander apuesta por acompañar a las pymes en su crecimiento, ofreciendo un servicio integral de información sobre la mejor manera de financiar sus inversiones, tanto con financiación bancaria como con ayudas y subvenciones europeas. Es muy importante que las empresas tengan buena información para que las ayudas lleguen al tejido productivo lo antes posible. La colaboración público-privada es clave para evitar que por desconocimiento o por la complejidad en su tramitación las ayudas no lleguen a las pymes”.

La modernización de las pymes, que suponen más del 99% del tejido empresarial español en número de empresas y dos tercios del empleo y del PIB del país, es uno de los focos de estas ayudas. De hecho, el cuarto programa tractor por volumen de fondos movilizados es el de digitalización de pymes, dotado con 4.066 millones de euros. El Gobierno español se va a comprometer a que al menos un millón de pymes, un tercio del total, reciban ayudas para la digitalización de sus negocios durante los próximos tres años. Es la llamada mochila digital, consistente en paquetes de soluciones informáticas para ganar presencia en internet, abrir tiendas online o hacer marketing digital, entre otras cosas.



Apoyo a la digitalización de las pymes

Banco Santander desarrolla distintas iniciativas para ayudar a las pymes en su transformación digital y en otras necesidades, como su salida al exterior. En este sentido, la entidad acaba de lanzar la plataforma Santander Impulsa Empresa con una oferta de contenidos multiformato, que profundiza en los pilares de los grandes desafíos de las empresas españolas y sus objetivos: digitalización, sostenibilidad, internacionalización, financiación, y ayudas y subvenciones, a través de artículos, reportajes y otros contenidos interactivos.



La entidad española desempeña un triple rol como impulsor de proyectos, canalizador de ayudas paquetizadas, aprovechando su experiencia en la Política Agraria Común (PAC) o en las líneas ICO y, en tercer lugar, como financiador de proyectos, no solo para ofrecer financiación puente desde el inicio del proyecto hasta la llegada de la ayuda sino para poder escalar y potenciar dichas iniciativas.



Este mismo mes, Santander ha lanzado la Campaña de la PAC 2022, que incluye la posibilidad de realizar la contratación del anticipo PAC por canales digitales. La tramitación de la PAC es totalmente gratuita y los clientes que anticipen la PAC por importe igual o superior a 2.500 euros recibirán la suscripción al Cuaderno de Campo Digital, una herramienta clave para registrar toda la información de sus explotaciones, uso de fitosanitarios, tipo de semillas, cabeza de ganado o maquinaria agrícola, para una agricultura más sostenible y digital y que será esencial en la nueva PAC 2023-2027. En 2021, el banco, que lleva décadas apoyando al sector agro, financió al sector agroalimentario con más de 3.700 millones euros, un 3% más que el año anterior.