Banco Santander ha lanzado el nuevo espacio "Esto lo superamos juntos", una guía abierta y accesible para cualquier persona o empresa, sea o no cliente de la entidad, que contiene información y recursos con el fin de ayudar a superar la situación generada por el coronavirus (COVID-19).



Este centro de recursos se adapta a las necesidades locales con páginas web propias de cada país donde opera el Banco Santander, que contienen información de las autoridades oficiales, y recursos digitales enfocados y actualizados al momento de la curva en el que se encuentran. Ya está disponible en España, Portugal y México, y muy pronto lo estará en otros países de Europa y América.



Esta iniciativa se enmarca dentro del programa global de ayudas de Banco Santander, llamado "Santander All. Together. Now", en todas sus geografías, que incluye un fondo de un mínimo de 25 millones de euros para comprar material y equipamiento médico, abierto a donaciones del público general; líneas de liquidez para empresas; moratorias de crédito con el fin de aliviar el impacto económico del coronavirus, entre otras cosas.



Este nuevo espacio, al que se puede acceder en la dirección https://superamosjuntos.com, incluye una sección con información oficial de autoridades gubernamentales y programas de ayudas, dirigidos tanto a las personas (ayudas de alquiler, información sanitaria oficial, ocio/deporte en casa), como a empresas y autónomos. Ahí se puede localizar, por ejemplo, cómo acceder al bono social de electricidad o el servicio público de empleo estatal. En la sección ‘La comunidad se ayuda’, se accede a un directorio con iniciativas de voluntariado de todo tipo para superar la situación derivada del coronavirus, con multitud de plataformas oficiales en las que colaborar y realizar donaciones.



En 'Vida en casa', hay ideas para aprender algo nuevo cada día, entretenimiento o recursos para la familia (cocina, lectura, visitas virtuales a museos) y el teletrabajo (recomendaciones, herramientas colaborativas). ‘Salud y bienestar’ incluye enlaces a test online de diagnóstico oficiales, además de recomendaciones para hacer ejercicio en casa y enlaces a apps de meditación y relajación, o de servicios de salud profesionales.



"Esto lo superamos juntos" también incluye el mapa "Cerca de mí" donde se localizan los centros sanitarios, las farmacias, los supermercados y las sucursales o cajeros de cualquier banco más cercanos a nuestro alrededor.