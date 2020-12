Banco Santander lanza un sello que impulsará la transformación ecológica de las pymes.

Banco Santander acaba de incorporar a su plan comercial Santander One Empresas un sello que permitirá a las pymes calificar la sostenibilidad de sus negocios conforme a los criterios ASG (de respeto al medio ambiente, conciencia social y gobernanza corporativa). Como se puso de manifiesto durante la última Conferencia Internacional de Banca, organizada por Santander el pasado octubre, la pandemia va a acelerar la velocidad de la transformación verde de las empresas, que es la siguiente asignatura pendiente tras la transformación digital. Cualquier empresa, de cualquier tamaño, cuyas actividades no sean respetuosas con el medioambiente o con sus comunidad social no serán apoyadas por los consumidores en el futuro. Tampoco lo harán los inversores.



El sello para calificar la sostenibilidad de las empresas lanzado por Banco Santander sirve para empresas de hasta 50 millones de facturación y tiene el aval independiente de AENOR. Este es el primer rating de sostenibilidad de este tipo que existe en el mercado. Ayudará a las empresas a estructurar, conocer y mejorar la información y el nivel de implantación de ámbitos de la sostenibilidad que puedan necesitar para optar a determinados concursos públicos. El modelo valora datos como el consumo de recursos o la gestión de los residuos en la dimensión medioambiental, la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional en el plano social o si se tienen en cuenta criterios éticos en la gestión de la empresa en materia de gobierno corporativo.



El proceso se realiza de manera 100% digital, gracias a una herramienta que permite a las pymes conocer su grado de sostenibilidad mediante un cuestionario, que proporciona una calificación preliminar con varios niveles: iniciado, básico, avanzado y experto. También obtendrán un informe personalizado con planes de mejora y una guía de buenas prácticas. Para la concesión del índice de sostenibilidad definitivo, los clientes pueden acceder a la auditoría telemática de AENOR. Posteriormente, se calibran las evidencias y se verifica el nivel final, con la posibilidad de obtener una distinción pública del certificado.

Garantía Madrid por las buenas prácticas frente al covid

Banco Santander ha recibido el sello Garantía Madrid por sus buenas prácticas a la hora de aplicar protocolos de seguridad frente al coronavirus. Es una identificación creada por la Comunidad de Madrid para certificar y fomentar las iniciativas de las empresas de la región para proteger a sus trabajadores y clientes de posibles riesgos asociados al Covid-19. "Este sello destaca el esfuerzo de empresas como Banco Santander por dotarse de las mejores medidas de seguridad y protección tanto para sus trabajadores como para los clientes. Unos protocolos que ayudan a generar el clima de confianza que necesita nuestra región para recuperar los niveles de consumo, de producción y de empleo previos a esta crisis", ha declarado Manuel Giménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.



El banco ha obtenido el identificativo en sus tres niveles: Medidas de Cumplimiento, que certifica el cumplimiento de la normativa y las recomendaciones básicas de prevención establecidas por las administraciones públicas; Medidas Extraordinarias, que valida que la organización ha ido más allá de lo exigido, mostrando un interés añadido por la salud de las personas, y Acciones Solidarias, que reconoce la realización de actividades de carácter solidario en apoyo a la sociedad durante la pandemia.



"Desde el primer momento, Santander ha querido ser parte de la solución desempeñando un papel esencial en la recuperación. En el caso de la Comunidad de Madrid, lo hemos hecho con 15.000 millones de euros en financiación a empresas, pymes y autónomos, siendo líderes de mercado con una cuota del 29% en líneas ICO; y ayudando a 22.000 familias con el aplazamiento de pagos y anticipos", asegura Alberto Delgado, director territorial de Banco Santander en Madrid. El banco también ha renovado el certificado Madrid Excelente, distintivo que otorga la Comunidad de Madrid y que reconoce la excelencia en la gestión de las organizaciones e instituciones que apuestan por la calidad, la innovación, la responsabilidad social y los clientes.