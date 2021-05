Banco Santander lleva dinero en efectivo a las zonas rurales de la mano de los carteros

Nadie duda de la utilidad y eficacia de los carteros. Hacen llegar sus entregas a toda España, con lluvia, nieve o calor. Ahora, además de ser mensajeros de buenas y malas noticias, ofrecen la posibilidad llevar dinero en efectivo por todo el país sin necesidad de tener que desplazarse a una sucursal bancaria. Poder recibir el dinero en casa es una nueva faceta esencial para la España rural, en especial en aquellas poblaciones con dificultades para acceder a los servicios financieros básicos.



Correo Cash, llegamos donde tú estés. Este es el eslogan del nuevo servicio que ofrecen Banco Santander y Correos. Ambas compañías han firmado un acuerdo para posibilitar la retirada e ingreso de efectivo en los 4.675 puntos de atención al ciudadano de Correos (2.393 oficinas y 2.282 puntos de atención rural) o que sean los propios carteros los que lleven el dinero a cualquier domicilio de España. Esta opción se integra en la app del banco para aquellos clientes que ya la utilicen, mientras que el resto solo necesita una tarjeta bancaria de Santander y el documento de identidad para poder realizar este tipo de operaciones desde cualquier oficina de Correos. La operación es gratis para los clientes de la entidad en aquellas oficinas de Correos ubicadas en localidades donde el Santander no tiene presencia física (dos operaciones por mes).



Con esta alianza, el banco trata de paliar la menor atención bancaria de la población que vive en los municipios más pequeños. “Según las estimaciones del Banco de España a 2017, las cifras de núcleos que no tienen acceso a los servicios bancarios estaría reducida a 3.500 municipios, en los que residen unas 900.000 personas (un 2% de la población española)”, indica un reciente informe de AFI. Añade que “otros agentes no bancarios empiezan a ofrecer el servicio de retirada de efectivo a través de cajeros automáticos multiuso o con motivo de una compra cash-back, lo que puede convertirse en una alternativa cómoda para el público y rentable para las entidades, consiguiendo el objetivo final de poner el efectivo a disposición de los clientes”. Y, en este sentido, el informe destaca el acuerdo alcanzado recientemente por Santander y Correos.



En el 75% de los municipios con menos de 1.000 habitantes donde el banco no está presente existe un punto de atención de Correos, lo que va a permitir a Santander llegar al 66% de la población que hasta ahora no disponía de un servicio de efectivo en su municipio y supone incorporar servicios financieros en más de 1.500 municipios en los que Santander no cuenta con oficina física ni agente colaborador. Este modelo, que ya se sigue con gran éxito en otros países como Reino Unido, permitirá beneficiarse a una parte mayoritaria de la población que hasta ahora carecía de servicios financieros básicos. Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León serán las comunidades más favorecidas.



Los servicios que ofrece Correos Cash

Correos Cash incluye tres nuevos servicios: retirar dinero en efectivo a débito de una cuenta Santander en las oficinas de Correos desde 10 euros hasta un máximo de 2.500 euros; ingresar entre 10 euros y 2.500 euros o la entrega de dinero en efectivo en el domicilio que indiques, para ti o para un tercero que sea cliente de Banco Santander desde 10 euros y hasta 500 euros.



La forma de operar es sencilla y se puede realizar por dos vías. Solicitar la operación a través de los canales digitales de Banco Santander o acudir directamente a la oficina de Correos. Para la primera opción, solo hay que entrar en el apartado de Correos Cash en la App Santander o a través de la Banca Online y realizar la solicitud de la operación, y posteriormente acudir a la oficina de Correos elegida para presentar el código QR generado, identificarse con el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia y ejecutar la operación. Por motivos de seguridad, solo se podrá solicitar y ejecutar una operación al día por un importe inferior a 2.500 euros y tres operaciones en un plazo de siete días por un importe menor a 7.500 euros. Para importes iguales o superiores, hay que acudir a una oficina o agente colaborador de la entidad. También se puede ir a cualquier oficina de Correos e identificarse con el DNI, pasaporte, tarjeta de residencia y una tarjeta de debido o crédito de Banco Santander. La entrega en domicilio se realiza, en la dirección indicada, en un plazo de entre 1 y 3 días hábiles desde la confirmación por parte de Correos, que enviará un SMS confirmando la recepción de la orden y un segundo SMS informando del día en que se llevará a cabo la entrega.