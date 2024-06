BBVA se compromete a mantener la fuerte presencia del Sabadell en pymes

El presidente del banco español BBVA, Carlos Torres, aseguró el lunes que una de las razones de su OPA sobre el Banco Sabadell era la importante cuota de mercado en el crédito a pequeñas y medianas empresas, que se comprometió a mantener.

Torres afirmó, durante su participación en los cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, que, de prosperar la operación, "tenemos el firme compromiso de mantener el modelo de gestión de riesgos de pymes que tiene Sabadell y de hecho, salvo situaciones de deterioro financiero, mantendremos durante al menos doce meses las líneas de circulante de todas las pequeñas y medianas empresas".

BBVA mantendrá un año el crédito a corto plazo para todas las pymes de Sabadell si sale la OPA

El presidente de BBVA dijo que mantendrá durante al menos 12 meses "todas las líneas de circulante" de todas las pymes de Sabadell. Estas líneas de circulante son los préstamos que las entidades conceden a las empresas para la financiación a corto plazo, por ejemplo, para cubrir sus necesidades de pago a proveedores.

También incidió en que esta operación es una apuesta "clara" por España, las pymes y los territorios donde Banco Sabadell tiene una "fuerte presencia" como es Catalunya (donde BBVA tiene "mayor presencia incluso" que el Sabadell), Comunidad Valenciana y Asturias.

BBVA cree que la OPA con Sabadell generaría ahorros incluso si no se produce la fusión

Carlos Torres aseguró que la OPA hostil sobre el Sabadell tendría "enorme atractivo" incluso si no se produce la fusión, puesto que las estimaciones que maneja su entidad contemplaría una optimización en gastos de tecnología y generales. El banquero, no obstante, señaló que una OPA sin fusión no es el escenario que se plantea el banco, aunque ha señalado que el banco se planteará el escenario de integración una vez se produzcan los distintos hitos marcados por la entidad: aprobación de la ampliación de capital por parte de los accionistas de BBVA, aprobación del BCE, de la CNMV y, en paralelo, de la CNMC.

"En el caso de que más de la mitad de los accionistas de Sabadell decidan aceptar nuestra oferta, que ya habrá sido aprobada por la CNMC y el BCE, será el momento en el que nos plantearemos la fusión. Nuestras estimaciones son que podríamos optimizar en gran medida ahorros en gastos generales y de tecnología y que, por tanto, la operación seguiría teniendo un enorme atractivo incluso en ese escenario, que lo vemos mucho menos probable", explicó.

El Gobierno mantiene su rechazo

En la UIMP, junto al presidente del BBVA, estaba sentado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien afirmó que la valoración que tiene el Gobierno sobre la OPA "no ha cambiado" y, por tanto, reiteró así el rechazo a la operación planteada por la entidad.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conversan con el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas. — Juanma Serrano / Europa Press

Cuerpo explicó que la posición del Gobierno se justifica, entre otros factores, en la falta de remuneración de los depósitos por parte de la banca (siguiendo la subida de tipos del BCE) que se debe por un lado al "momento de alta liquidez" del sistema bancario y, por el otro, a la falta de necesidad de competir entre las entidades.

De hecho, indicó que la falta de competencia en esta remuneración llevó a parte de los ahorradores españoles a invertir de nuevo en Letras del Tesoro, departamento dentro del Ministerio de Economía del que él era responsable hasta finales de diciembre de 2023, cuando fue nombrado ministro por la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Además, puso sobre la mesa otro elemento como es el de la inclusión financiera, la financiación a las pymes y el impacto sobre la cohesión territorial. En este aspecto, no obstante, Cuerpo mostró su "total respeto institucional" a la labor de revisión que hará la CNMC de la operación y ha recordado que esta institución mira con un "grado de detalle de código postal a código postal".