El BCE no descarta ahora una subida de tipos ante una inflación que seguirá alta más tiempo del previsto

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reconocido este jueves que la situación de la inflación en la Eurozona "ha cambiado" y no ha cerrado la puerta a una subida de los tipos de interés en 2022.

La evolución de la tasa de inflación en enero ha sorprendido al alza (se situó en el 5,1% en los 19 países de la Eurozona) y sugiere que las subidas de precios continuarán durante más tiempo del previsto inicialmente, aunque el Banco Central Europeo (BCE) confía todavía en que se moderarán en el curso de 2022, advirtiendo de que los riesgos para las perspectivas de inflación "están sesgados al alza" y subrayando que en la reunión de marzo habrá más datos disponibles para evaluar la posición de la entidad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, Lagarde no ha reiterado que en 2022 no se van a dar las circunstancias para subir los tipos de interés; hasta ahora Lagarde y otros miembros del BCE habían dicho que en 2022 no se iban a dar las circunstancias para subir los tipos de interés, pero hoy no ha reiterado esta afirmación.

"Es probable que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo del previsto, pero esperamos que se modere en el curso del año", ha afirmado la presidenta de la autoridad monetaria, reconociendo que las subidas de los precios se han hecho más generalizadas. Lagarde ha reconocido la "preocupación unánime" en el seno del Consejo de Gobierno del BCE sobre la inflación y su impacto, que es soportado en mayor medida por los más vulnerables, así como su efecto sobre las perspectivas a medio plazo.

De este modo, la presidenta del BCE ha defendido la necesidad de mantener toda la "flexibilidad y opcionabilidad" de la política monetaria, añadiendo que el BCE está listo para adaptar todas las herramientas según necesidad. Asimismo, ha indicado que en la reunión del Consejo del próximo mes de marzo, cuando el BCE actualizará su cuadro macroeconómico, la institución dispondrá de más información sobre el impacto de la inflación en los salarios y el mercado laboral, así como en las previsiones a medio plazo.

De momento, el Banco Central Europeo ha mantenido este jueves su política monetaria sin cambios, tal y como se esperaba, preparándose para reducir estímulos en los próximos meses, pero manteniendo un amplio apoyo a la economía, incluso después de que la inflación alcanzara inesperadamente un nuevo récord.

Después de que el BCE ampliara las medidas de apoyo en diciembre, no se esperaba que un cambio de política monetaria estuviera en la agenda. La entidad sólo ha introducido un pequeño cambio en su comunicado, ya que ha eliminado una cláusula que estipulaba que su próximo movimiento político podría ser "en cualquier dirección".

El banco ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,50% y la de facilidad de préstamo, en el 0,25%.

Asimismo, ha indicado, tal y como ya anunció en diciembre, que el programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) finalizará en marzo de 2022, aunque el BCE no ha hecho referencia a si tiene previsto agotar la potencia de fuego del plan, que es de un máximo de 1,85 billones de euros.

La autoridad con sede en Fráncfort también ha mantenido la principal medida que adoptó en su reunión de diciembre: más compras de activos al amparo de su programa de compras de activos estándar (APP, por sus siglas en inglés).

Hasta ahora, el BCE compraba bajo este programa 20.000 millones netos de activos por mes. Sin embargo, entre abril y junio, el BCE elevará las compras a 40.000 millones por mes (60.000 millones más de lo previsto para el conjunto del trimestre). En el tercer trimestre de 2022, las compras serán de 30.000 millones por mes (30.000 millones más de lo previsto para el conjunto del trimestre). Desde octubre de 2022, las compras se volverán a situar en 20.000 millones netos mensuales.