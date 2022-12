Así va a cambiar nuestro día a día el 5G

La quinta generación de redes móviles se conoce como 5G. Atrás dejamos otras cuatro G que han ido evolucionando a pasos agigantados. Con la primera generación podíamos hablar por teléfono, con la segunda generación llegaron los SMS, con la tercera irrumpió Internet, con la cuarta se introdujo la banda ancha y con ella los vídeos y el streaming, pero la quinta tiene infinitas posibilidades: baja latencia, posibilidad de enviar gran cantidad de datos, conectar miles de dispositivos, edge computing, network slicing y otros muchos conceptos técnicos. ¿Cómo va a afectar todo esto a nuestro día a día?



En la práctica, el 5G hace posible que al despertar, tu asistente virtual te confirme que ya tienes el móvil que pediste en el punto de entrega de la azotea de tu edificio. ¿En la azotea? Sí, porque un dron lo ha dejado allí, en el lugar convenido, justo a tiempo, de manera autónoma mientras descansabas de noche para que lo tengas a primera hora.



Innumerables situaciones

Alucinante, pero podrá ser realidad. Igual que cuando te levantas y te vistes para ir a tu clase de arquitectura, y para ello simplemente coges tus gafas de VR (realidad virtual) y te conectas al aula virtual. Tras una clase teórica, recorres de forma virtual el interior de los edificios de mayor interés arquitectónico de la ciudad de Segovia con tus compañeros de clase, a la vez que el profesor repasa todos los puntos de interés. No hay clase más completa, más didáctica y, cómo no, más entretenida.



A las cuatro tienes tu revisión anual con el oftalmólogo, que en la videollamada te pedirá que hagas fotos a tu ojo con el móvil, y no tendrás que hacer más porque las imágenes se mandarán de manera automática, serán analizadas por una inteligencia artificial y así el médico dispondrá de un diagnóstico previo en tiempo real, comprobará los resultados y seguro que directamente te comunica que todo está correcto.



En casa y en tu agenda

¡Qué mejor que el 5G como herramienta en casa! ¿Y si vas a poner la lavadora y no se enciende? Puede ser un grave contratiempo, pero no hay problema. La lavadora no se enciende, pero llamas al servicio técnico y te piden que te coloques tus gafas de realidad aumentada para darte asistencia técnica. Así, el experto, de forma remota, ve lo que tú estás viendo y te da las indicaciones necesarias sobre la pantalla de tus gafas y arregla el desaguisado: había un error un el menú de configuración y ya está reparado.



Tu agenda por la tarde no da abasto. Vas a ir al gimnasio, luego has quedado con un amigo para ver un partido de fútbol y seguro que después tomáis algo con la victoria en el bolsillo. No pasa nada: a las cinco estás en el gimnasio gracias a tus gafas VR y un monitor te indica los ejercicios que tienes que hacer junto con el resto de la clase, y además con juegos ambientados en el medievo. Se te pasa el tiempo volando, pero vas a casa de un amigo a ver el partido y conectas el sistema de vigilancia de tu casa, que incluye un guarda virtual que te avisa si detecta algún movimiento o algo sospechoso.



El mundo 5G

Como tu casa está segura, coges la bicicleta para ir a casa de tu amigo. Hay tráfico pero estás seguro porque tu móvil te avisa automáticamente si un coche se acerca demasiado a ti y al conductor del vehículo. Tu amigo te recibe con el partido puesto, pero no en la tele, sino en las gafas de realidad virtual desde las que los dos veis el partido en 360, como si estuvieseis en el estadio, desde la primera fila y en tiempo real. A la quedada virtual se une vuestro amigo Li, que lleva unos meses en España y aún no domina el idioma, pero puede sentir las mismas emociones gracias a la aplicación de traducción simultánea en tiempo real.



El partido ha sido un espectáculo: 3-0 para los vuestros. Pero Li quiere más y le viene a la cabeza que lleva tiempo deseando visitar Aranjuez y siempre lo ha ido dejando porque no sabía que ir era muy fácil. Qué mejor que hacerlo con sus dos buenos amigos a través de una aplicación de la app de turismo que posibilita a los tres visitar virtualmente la ciudad madrileña y recorrer sus calles incluso a vista de dron.



Ciencia ficción hecha realidad

Es hora de volver a casa en un autobús sin conductor. Ahora son autónomos y están siempre conectados para poder recorrer la ciudad y hacer todas las paradas con seguridad... Puede parecer ciencia ficción este intenso día 5G que acabamos de plantear, pero Telefónica ya lo ha hecho realidad con numerosos pilotos en los que la combinación de la fibra y el 5G permiten mostrar las posibilidades reales de esta tecnología y afianzar los desarrollos en torno a ella.



La operadora ha puesto en práctica varios casos de uso con drones, como el desarrollado para entregar paquetería en colaboración con Correos. En el ámbito de la salud, Telefónica ha implantado pilotos como Ocuexplorer, que facilita el acceso y la realización de una telediagnosis previa tan importante para la prevención y el control de las enfermedades oculares. También la rehabilitación 5G con VR con centros hospitalarios o el experto remoto para asistir a distancia en operaciones quirúrgicas, que ya se ha empleado con el hospital Quirónsalud de Málaga.



Turismo 5G

Tanto el turismo 5G como el coche conectado son ámbitos en los que Telefónica igualmente ha realizado numerosos pilotos. Entre ellos, Segovia fue escenario de un caso de uso en el que se empleó la tecnología de Realidad Aumentada y 5G para enriquecer las visitas turísticas, y poder descargar en tiempo real contenidos históricos que ayudaban al visitante a sumergirse en distintas épocas. Telefónica ha desarrollado también un servicio de traducción simultánea en tiempo real basado en 5G.



En cuanto al coche conectado, ha sido probado en varias poblaciones, como Segovia, Barcelona o Lugo. Se ha empleado el 5G para reforzar la seguridad en la conducción y dotar de conectividad tanto al vehículo como a los elementos de la ciudad: semáforos, pasos de cebra, túneles…



Eventos y educación

En el ámbito de la retransmisión de eventos, el 5G está llamado revolucionar las formas de producirlos y visualizarlos. Un ejemplo es el pabellón Martín Carpena, que fue el escenario elegido en la Copa del Rey para realizar un piloto de trasmisión en directo en 360º por medio de 5G, una nueva forma inmersiva de ver espectáculos en tiempo real a través de la realidad virtual, sin estar físicamente en el recinto.



Otro campo en el que el 5G está llamado a abrir nuevas posibilidades es el de la enseñanza y lo deja patente el aula virtual desarrollada por Telefónica con el IE University para seguir las clases en remoto con gafas RV y recorrer los escenarios que se explican de forma virtual.