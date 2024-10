El Comité Europeo de Derechos Sociales admite la reclamación de la CIG a España sobre la insuficiencia del salario mínimo

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha declarado admisible una reclamación de la Central Intersindical Galega (CIG) sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2023, se informó este martes.

La decisión figura entre las adoptadas por el CEDS (un organismo del Consejo de Europa) en su reunión plenaria de la pasada semana en Estrasburgo, y que fueron divulgadas este martes.

Tras esta decisión, el CEDS estudiará las alegaciones a fin de resolver en el futuro sobre el fondo de la reclamación colectiva presentada por la CIG.

El sindicato gallego presentó su reclamación en octubre de 2023. En ella, alegaba que el salario mínimo de ese año, establecido en un real decreto del 14 de febrero de ese mismo ejercicio, "no es suficiente para garantizar un nivel de vida decente a los trabajadores y a sus familias".

Ello supondría una violación del artículo 4.1 de la Carta Social Europea, que establece que todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa que les asegure, igual que a sus familias, un nivel de vida satisfactorio.

El Gobierno español solicitó que no se admitiera a trámite esa reclamación, ya que la CIG, al ser un sindicato regional, "no puede ser considerado como un sindicato nacional representativo" y, por tanto, no puede presentar una reclamación colectiva ante el comité.

Sin embargo, el CEDS consideró que la CIG "es una organización sindical representativa a los efectos del procedimiento de las reclamaciones colectivas" y admitió a trámite la queja.