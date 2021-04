Silla ergonómica o silla gamer, ¿con cuál me quedo?

Estarás de acuerdo que no es lo mismo el verano que el invierno, del mismo modo que no lo es dedicarse a diseñar juguetes, que hacer contabilidad, arquitectura, escribir novelas o ser gamer. Y es que, aunque parezca una soberana tontería, la salud de tu espalda dependerá también de acertar con la elección de una buena silla que te ofrezca confort y comodidad dependiendo de las necesidades que tu oficio requiera. No bastará con escoger “la mejor silla del mercado”, porque no será la misma para todo el mundo, la clave estará en seleccionar la mejor silla para ti.



La aparición de nuevas profesiones y el auge de los videojuegos han creado nuevas necesidades que han traído consigo sillas de oficina de lo más variadas que tratan de satisfacer nuevas necesidades de la realidad actual. Entre ellas podemos encontrar las sillas gamer y las sillas ergonómicas, dos tipos de sillas de oficina que sin duda, han llegado para quedarse, pero…¿En que se diferencian?



Ambas son sillas diseñadas para trabajar de forma cómoda y saludable durante muchas horas al día y por eso cuidan cada detalle y van equipadas de manera que ofrecen el máximo confort y bienestar para garantizar una buena postura que no dañe la espalda o las cervicales. Tanto las sillas gamer como las ergonómicas, disponen de múltiples funciones y van equipadas de manera que te permiten adaptar y regular distintas piezas con la finalidad de adaptarse a la perfección a cada tipo de cuerpo.



La gran diferencia entre ambas reside sobretodo en la estética y es que quien se sienta en una silla gamer ya va predispuesto a jugar y a ganar. Sus diseños deportivos llaman a la acción e invitan a los usuarios al juego con colores llamativos, tejidos y siluetas que recuerdan a los coches de competición.

Un ejemplo magnifico es la silla gaming Fénix de Ofichairs, con una estética que sin duda llama al juego, sin olvidar también aspectos fundamentales como el confort y la salud tan importantes en este tipo de profesiones en los que se requiere mucha concentración y largas horas sentados frente al monitor en una misma postura.

La silla Gaming Fénix es un modelo espectacular por su diseño de estilo deportivo disponible en varios colores.

La silla gamer Fénix está pensada también para los momentos de estrés y tensión durante la competición, ya que cuenta con distintos puntos de apoyo como el reposacabezas o los brazos regulables que son claves para mantener una postura relajada y evitar futuras tensiones en zonas sensibles como las lumbares o las cervicales. Durante la competición también existen momentos de descanso y pequeñas pausas para las que el mecanismo de balanceo es ideal ya que contribuye a la libertad de movimientos y permite relajar la postura lo que se agradece mucho después de largas horas de juego.



Como ves el aspecto estético de las sillas de oficina y del espacio de trabajo en general también tiene un papel fundamental y puede influenciar más de lo que realmente eres consciente en tu trabajo. Por ese motivo, si cuentas con una silla de oficina de calidad que cubra las necesidades básicas de salud postural y vaya equipada de manera que te permita adaptarla perfectamente a tu cuerpo, es recomendable escoger una silla con una estética y color que te haga sentir bien y que vaya acorde con tu oficio, ya que esto también ayudará a un mayor rendimiento y a fomentar distintos aspectos o actitudes que jueguen a tu favor en la labor que desempeñas.



Las sillas ergonómicas tienen una estética más sobria y seria que las sillas gamer aunque también puedes encontrar numerosos diseños y estilos en el mercado. Tienden a ser sillas con colores menos estridentes y líneas depuradas evitando distracciones e invitando al usuario a trabajar de forma relajada y eficiente.



En ese caso, la silla Baron de Ofiprix es un ejemplo ideal ya que cuenta con una estética muy sobria y minimalista que encaja perfectamente en múltiples entornos de trabajo. Combina el respaldo de red para una mejor transpiración y regulación de la temperatura y un asiento acolchado que aporta confort y comodidad. Se encuentra disponible en varios colores y además como comentábamos antes, cuenta con un diseño ergonómico de gran calidad que nos asegura una buena salud postural.



Se trata de una silla regulable en altura, equipada con reposacabezas, soporte lumbar, con brazos ajustables y mecanismo basculante, lo que la convierte en una silla sin duda muy completa y perfecta para pasar muchas horas frente a la pantalla.



Llegados a este punto y con tu nueva mirada crítica, puedes estudiar tu entorno de trabajo y analizar entonces si tu silla de oficina responde realmente a tus necesidades laborales. Invierte en tu futuro y apuesta por sillas de calidad que protejan tu espalda, aprovecha de los beneficios estéticos de las mismas y recuerda que pueden influenciar en tu trabajo, así que, con este secretillo en tu poder, utilízalo a tu favor y no dejes al azar la elección de tu silla de oficina.