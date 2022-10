Las cuatro estafas más comunes en Bizum y cómo evitarlas

La digitalización avanza a pasos de gigante y abarca desde los aspectos más complejos hasta los más simples de nuestra vida personal y profesional. Es el caso del pago con el móvil, que se está convirtiendo en un gesto habitual de nuestro día a día. Sin embargo, a medida que los consumidores abandonan paulatinamente el uso del dinero en efectivo, crecen los intentos de fraude. Según Funcas, "el auge de los pagos digitales también está suponiendo un incremento significativo en los mecanismos delictivos. Para que el crecimiento de los pagos digitales se mantenga es clave que estos sean cada vez menos vulnerables a los intentos de fraude. Abordar el crimen financiero es una prioridad en la agenda corporativa de la mayoría de las empresas y de los proveedores de pagos".



Uno de los métodos de pago digital más usado en España es Bizum, una forma rápida, fácil y segura de enviar y recibir dinero con el móvil, sin necesidad de tarjetas ni números de cuenta. Según datos oficiales de la empresa, la plataforma cuenta actualmente con 21,7 millones de usuarios activos y más de 38.000 comercios online. Desde su creación en 2016, se han realizado más de 1.300 millones de transacciones a través de este medio de pago.



Los timos por Bizum no están relacionados con la seguridad del servicio, sino con elaborados engaños para que sea la propia víctima quien voluntariamente transfiera el dinero o revele sus datos. Banco Santander y Openbank, la filial 100% digital del Grupo, se han unido a los diversos actores del sector financiero para alertar sobre estos riesgos. En su web corporativa, la entidad tiene un apartado especial de ciberseguridad con artículos, información y glosarios con todo lo que se debe saber para prosperar de manera segura en el mundo digital.



Los timos más frecuentes

1. El falso comprador. Entre las estafas que destaca el portal del cliente bancario del Banco de España está la venta de artículos de segundo mano a través de Bizum. Sin embargo, el supuesto comprador en vez de enviar el dinero hace uso de la funcionalidad de solicitarlo. Este engaño explota la falta de tiempo y de atención que pueda tener la víctima, y, aunque en el mensaje se especifica claramente que es una solicitud, los delincuentes saben que con las prisas es probable que no nos fijemos en ello. Es decir, que en lugar de cobrar el dinero lo estemos pagando. El sistema no tiene la opción de cancelar pagos, por lo que, si se comete un error, no hay forma de obtener una devolución del dinero.



Desde el Santander recomiendan prestar especial atención a las opciones dentro de la app del banco que diferencian claramente entre ‘enviar’ o ‘recibir’ dinero. Si se ha caído en la trampa, hay que contactar inmediatamente con la entidad bancaria para informarles de lo sucedido, pues Bizum realiza la operación de forma instantánea y es complejo revertirla.



2. El falso vendedor. A diferencia del caso anterior, el estafador no se hace pasar por comprador, sino por vendedor. Usualmente vende cosas muy apetecibles a un precio por debajo del mercado, y pide que un adelanto del dinero o todo el pago antes de hacer el envío. Una vez se realiza la operación, el producto nunca llega y el vendedor desparece con el dinero rápidamente.



3. Falsas prestaciones de la seguridad social. En este caso los delincuentes intentan contactar a través de SMS, correo electrónico o llamada, simulando ser un organismo público en relación con una prestación que has de recibir y bajo el pretexto de que se realizará el envío de dinero por Bizum. De nuevo, realmente se está solicitando el dinero en vez de recibirlo. Si se acepta, se estará enviando el dinero al estafador. Se trata de un delito de smishing, phising o vishing -en función de la vía que utilizan para llegar a la victima- en el que se suplanta la identidad de una empresa o institución para obtener irregularmente pagos o información. Cabe resaltar que los organismos oficiales no utilizan nunca este cauce para estos trámites ni solicitan datos personales.



4. Peticiones desde aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales. Una cuarta forma de estafa a través de Bizum es utilizar los contactos en aplicaciones de mensajería instantánea o en redes sociales donde figura el número de móvil. En este caso, alertan de que se ha realizado un ingreso por error y piden la devolución de esa cantidad. Si aceptas, estarás enviando un dinero que no te han entregado.



¿Qué hacer ante un intento de estafa?

Siempre es fundamental interponer denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y comunicarlo a la entidad bancaria, pues la información de las operaciones queda registrada en el sistema y los datos se convierten en un rastro a seguir. Es clave recordar que en Bizum el número de teléfono es el identificador único que permite el pago. Además, los pagos son inmediatos y se realizan de forma irrevocable. Antes de confirmar cualquier pago, siempre se hay que verificar que el número de teléfono es el correcto. La mejor forma de protegerse de estos timos es siempre revisar la solicitud antes de aceptarla.



Además, hay que estar alerta a las señales y ante cualquier SMS, email o llamada haciéndose pasar por las entidades o instituciones y solicitando las claves, envíos por Bizum o la descarga de una aplicación. No debe facilitarse ninguna información ni hacer clic en ningún enlace. Es importante contactar al servicio al cliente lo antes posible.



Para consultar esta y otras recomendaciones de seguridad online y tener una vida digital segura, Santander España cuenta con un espacio especial en su página web, con todo lo que los usuarios del mundo digital deben saber para no caer en manos de ciberdelincuentes. En este portal también ofrece un Test de Seguridad Online, para determinar el nivel de conocimiento sobre el nivel de protección en Internet. Además, la entidad cuenta con un nuevo curso interactivo sobre ciberfraude llamado Cyber Heroes, abierto a clientes y no clientes, para aprender a moverse de manera segura por la red, ser más conscientes de la ciberdelincuencia y evitar los fraudes.