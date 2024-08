Disney recula y acepta que una demanda por homicidio imprudente en Florida se resuelva en los tribunales

Disney da marcha atrás en un litigio planteado por un viudo que demandó a la multinacional de ocio porque su mujer falleció en uno de sus parques en Florida.

La mujer murió el año pasado por una reacción alérgica después de comer en un restaurante del complejo comercial Disney Springs en Orlando. El viudo demandó a la compañía, pero esta rechazó que el asunto fuera a los tribunales argumentando que el caso se debía decidir mediante un arbitraje porque el hombre se suscribió a Disney+, y los contratos con la plataforma de streaming contemplan que se recurra a esta vía en caso de conflictos.

La multinacional ha reconsiderado ahora su posición y acepta abandonar el arbitraje y no desestimar la demanda interpuesta por el viudo y que el caso siga adelante en los tribunales.

"En Disney nos esforzamos por poner la humanidad por encima de todas las demás consideraciones", dice ahora en un comunicado el presidente de Disney Experiences, Josh D'Amaro. El directivo de la compañía de ocio reconoce que las circunstancias "tan únicas" del caso justifican "un enfoque sensible para acelerar una resolución para la familia que ha experimentado una pérdida tan dolorosa".

Un smartphone con el logo del servicio de 'streaming' Disney+ en su pantalla. — Dado Ruvic/Illustration / REUTERS

El caso comenzó cuando Jeffrey Piccolo, su esposa Kanokporn Tangsuan (una doctora de un hospital de Nueva York), y la madre de ésta comieron en el restaurante y pub irlandés Raglan Road, del centro comercial Disney Spring, en Orlando, en el centro de Florida.

Supuestamente eligieron ese restaurante porque tanto Disney como Raglan anunciaban que dar cabida a personas con alergias alimentarias era una prioridad, según describe la demanda judicial presentada en la Novena Corte de Circuito del condado Orange.

Según la querella, que alega muerte por negligencia contra Disney, la comensal había preguntado en el restaurante varias veces sobre los ingredientes de la cena alertando sobre sus alergias. La médica sucumbió sin poder respirar después de varios minutos de haber comido y murió en un centro hospitalario debido a "una anafilaxia a causa de los niveles elevados de lácteos y nueces en su sistema", señala la demanda sobre los resultados de la autopsia.

Su esposo demandó a Disney por daños y perjuicios y solicitó un juicio con jurado.

En su respuesta inicial en abril a la demanda, Disney no mencionó el arbitraje, sino que argumentó que no era responsable porque no tiene control sobre las operaciones o la gestión de Raglan y se limita a ser su arrendador.

Posteriormente, en otro documento judicial presentado a finales de mayo, Disney ofreció una nueva defensa: que la demanda está sujeta a arbitraje debido a que Piccolo se suscribió a Disney+ y que con ello

aceptó un lenguaje similar de arbitrar "todas las disputas" contra The Walt Disney Company o sus afiliadas no solo al acceder al servicio de streaming, sino también cuando usó la página web de la empresa en 2023 para comprar entradas para los parques temáticos.