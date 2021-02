La financiera china Ant hace concesiones a los reguladores para que Pekín autorice su salida a Bolsa

Ant Group Co planea escindir sus operaciones de datos de crédito de consumidores, dijeron personas con conocimiento del asunto, una concesión a los agresivos reguladores que debería ayudar al gigante chino de la tecnología financiera a volver a poner en marcha su enorme venta de acciones.

La separación de los datos de más de 1.000 millones de personas es una parte central de la revisión del negocio de Ant en respuesta a las medidas de reguladores que dieron lugar a la suspensión abrupta de su oferta pública inicial (OPI) de 37.000 millones de dólares, que habría sido la mayor del mundo, dijeron las fuentes a Reuters.

La escisión de datos, junto con la conversión de Ant en un holding financiero regulado de forma más estricta, significará que la filial del gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd podría proceder con la colocación de acciones dentro de dos años, dijeron otras dos personas.

El plan de reestructuración de Ant, del que Reuters informó el miércoles, podría aliviar los problemas regulatorios de su fundador y multimillonario Jack Ma. Las gigantescas operaciones de información y calificación de crédito, como una filial separada, también estarán sujetas a la supervisión regulatoria, dijeron dos de las fuentes.

"El holding financiero de Ant recibirá la licencia del PBOC y se le permitirá salir a bolsa después de la revisión", dijo una de las personas, en referencia al Banco Popular de China, el banco central.

Los planes no son definitivos y están sujetos a cambios, advirtieron las fuentes, que pidieron no ser mencionadas porque no están autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Ant no quiso hacer comentarios. El Banco Popular de China, que lidera los esfuerzos regulatorios en la reestructuración de Ant, no respondió inmediatamente a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Las medidas reguladoras contra el imperio empresarial de Ma, en el que el líder inspira una veneración similar a la de un culto, se produjeron tras un discurso del 24 de octubre en el que arremetió contra el sistema regulador del país. Ant retiró su oferta pública inicial apenas unos días antes de su debut en Hong Kong y Shanghái.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación antimonopolio en el sector tecnológico, en la que Alibaba se llevó gran parte del escrutinio, y obligaron a Ant a renovar su estructura empresarial para someterla a una supervisión más estricta. El locuaz Ma desapareció de la escena pública durante tres meses.