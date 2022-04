"Cuando uno lleva bastante tiempo en prisión se desactualiza de las cosas. Este tipo de cursos, como los de Finanzas para Mortales, te ayuda a estar un poquito más al día. No perder el hilo". José Alberto Díaz es uno de los más de 200 alumnos del taller de educación financiera Finanzas para Mortales –Justicia Educativa que Banco Santander impulsa de la mano de Instituciones Penitenciarias (IIPP) para facilitar el aprendizaje de conceptos básicos de economía y fomentar la inclusión financiera.



José Alberto participó en el taller desarrollado en el Centro Penitenciario de Burgos. Este programa de formación, que se lanzó el pasado verano, ya se ha realizado con éxito en varios centros penitenciarios españoles, como el de Picassent (Valencia), Teixeiro (A Coruña), El Dueso (Cantabria) Madrid I (Alcalá-Meco) o Sevilla II, y se extenderá a más provincias en los próximos meses.



"Todo lo que venga de fuera es bienvenido, y más en el caso de un banco como el Santander. Que se acuerden de nosotros es una cosa a la que vale la pena ir a ver qué pasa. Es muy necesario que la gente de fuera, las empresas de la calle vengan aquí y nosotros veamos que no estamos solos", comenta Cándido Sanz, otro alumno del programa que en un futuro espera poder montar su propio negocio. Estos talleres ofrecen los conocimientos económicos necesarios para que puedan tomar decisiones personales y familiares sobre sus finanzas cotidianas de forma responsable e informada. Al finalizar, los internos e internas reciben un diploma acreditativo.



El programa se imparte gracias a la colaboración de profesionales voluntarios, como José María Sainz-Pardo. "Cuando me enteré del proyecto de la Justicia Educativa, me interesó y quise participar. Pensé que la educación financiera podría ser un punto muy importante para que esas personas que, en un momento determinado, se lo merezcan y así lo necesiten, puedan incorporarse a la sociedad plenamente", asegura. El compromiso de José María es reconocido por sus alumnos. José Alberto Díaz resalta que "con Chema la formación ha sido estupenda. Este hombre nos ha tratado de tú a tú, y eso hace más fácil el aprendizaje y para mí ha sido muy bonito".

El objetivo es claro: ayudarles a tomar las mejores decisiones sobre cómo administrar sus recursos

Finanzas para Mortales –Justicia Educativa comenzó en 2021, recorriendo diversas provincias españolas. La programación se centra en la primera jornada en las posibles salidas laborales de los participantes y profundiza en las ayudas y prestaciones existentes, orientación laboral, diferencias entre ser autónomo, trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena o la comprensión de una nómina y de una factura, entre otros temas. La segunda sesión, denominada ‘Aprender a organizarse’, da a conocer los productos financieros básicos, el uso de la banca online, la ciberseguridad, los métodos de ahorro, el endeudamiento y el consumo inteligente, el presupuesto personal y familiar o la gestión de las deudas.



Finanzas para Mortales –Justicia Educativa es solo uno de los numerosos talleres englobados bajo el paraguas Finanzas para Mortales. Más de 75.000 personas participaron el año pasado en sus distintas actividades y acciones de educación financiera en España, un 15% más que el ejercicio anterior. Las sesiones formativas que imparte (tanto presenciales como online) enseñan conceptos financieros a los colectivos financieramente más vulnerables, como niños y personas mayores, mujeres inmigrantes, personas privadas de libertad y otros colectivos en riesgo de exclusión. El objetivo es claro: ayudarles a tomar las mejores decisiones sobre cómo administrar sus recursos, el manejo de la banca online y el mantenimiento de la seguridad y protección de sus finanzas.



Finanzas para Mortales desarrolló en España a lo largo del año pasado más de 400 sesiones formativas que se han podido llevar a cabo gracias a la labor de 155 formadores voluntarios de Banco Santander, encargados de impartir los talleres de educación financiera a diferentes colectivos. Este año, el programa avanza en la generación de nuevos contenidos de interés en formato multimedia para todos los públicos, basándose en cinco grandes ejes: conceptos financieros básicos, educación financiera digital, productos y servicios, gestión de finanzas personales y finanzas sostenibles.



La inclusión financiera, un compromiso global

Banco Santander se fijó en 2019 el objetivo de empoderar financieramente a 10 millones de personas para 2025 como parte de su estrategia de Banca Responsable, en línea con el compromiso adquirido por la entidad de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas. Las previsiones apuntan a que este reto será ampliamente superado: en sólo tres años (entre 2019 y 2021), la entidad ha logrado beneficiar a 7,4 millones de personas a través de sus políticas e iniciativas de acceso, financiación y educación financiera, en los distintos países en los que opera, lo que supone que ya se ha alcanzado el 74% del objetivo fijado.



Respecto a la educación financiera, en 2021 la entidad ayudó en total a 1.290.000 a mejorar sus conocimientos económicos básicos, profundizar sobre la seguridad de sus ahorros e inversiones y aprender sobre finanzas digitales. El grupo desarrolló cerca de 80 programas y acciones en esta materia de la mano de empleados voluntarios, con iniciativas como, por ejemplo, Finanzas para Mortales o Educación Financiera para Mayores en España; los podcast Tempo é Dinheiro sobre conceptos financieros en Portugal; o las iniciativas de educación financiera que ofrece Tuiio en México.