La FP a distancia de ILERNA Online ahora puedes probarla gratis

Con ILERNA Online puedes probar la FP a distancia gratis este verano a través de la iniciativa Tu Experiencia ILERNA. Hasta el próximo 20 de septiembre tienes la oportunidad de crear Tu Experiencia ILERNA de manera gratuita y desde tu ordenador o cualquier dispositivo móvil. Para que aprendas, progreses, intentes y experimentes a tu ritmo. ILERNA Online es el centro educativo privado líder en Formación a distancia en España y ofrece una amplia variedad de ciclos de Grado Medio y Grado Superior 100% oficiales.



ILERNA Online cuenta con una completa oferta de ciclos formativos de FP, que ha ido ampliando a medida que se incorporaban a la opción educativa. La mayoría de sus alumnos tienen entre 25 y 50 años, aunque también los hay más jóvenes, y muchos de ellos hacía tiempo que no estudiaban. Con el trabajo, la familia y los hijos, veían imposible sacar tiempo para ampliar su formación y obtener un título, pero han encontrado en ILERNA Online la opción perfecta para conciliar e integrar el estudio en sus vidas.



La apuesta por una enseñanza a distancia de absolutas garantías es lo que mejor habla por ILERNA Online, que ha hecho posible contar con más de 100.000 alumnos satisfechos en los últimos seis años. Aunque también dispone de centros presenciales. De hecho, desde que se fundó en febrero de 2014, no ha dejado de expandirse y actualmente, además de sus centros y macrocentro de Madrid o su delegación internacional en Milán (Italia), tiene desde 2020 de un macrocentro en Sevilla.

Más del 98% del alumnado que ha recibido la enseñanza a distancia de ILERNA Online la recomienda y tiene muchas razones para hacerlo, comenzando porque puedes obtener tu título de FP con exámenes en cualquier capital de provincia de España al final de cada semestre. Con la garantía de que accedes a titulación oficial 100% homologada en todo el Estado español por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y desde solo 99 euros.



Dueño de tu tiempo

La matriculación, además, es muy flexible para que cada alumno sea dueño de su tiempo y estudie a su ritmo y sin límites, conciliando de verdad trabajo y vida personal. ILERNA Online cuenta con un equipo docente experto en las distintas disciplinas que acompaña al alumno durante todo su aprendizaje. De forma semanal o quincenal -depende del ciclo de FP- los profesores llevan a cabo videoclases en directo a través de las cuales el alumno puede trasladar todas sus dudas. En caso de que el alumno no pueda asistir a estas sesiones en directo, no pasa nada, ya que se quedan guardadas en el Campus Virtual para que las pueda ver en el momento que mejor le vaya. Además, el alumno tiene a su disposición el material didáctico en formato PDF en el Campus Virtual y, en caso de tener dudas durante el estudio, puede contactar con el equipo docente vía correo electrónico y resolver cualquier duda en un plazo máximo de 24 horas.



Ahora, gracias a Tu Experiencia ILERNA puedes acceder de manera gratuita a todos los ciclos que quieras de FP de ILERNA Online, y probar las ventajas de recibir a tu ritmo la enseñanza del centro educativo privado líder en España en Formación Profesional a distancia y si te gusta lo que has probado puedes matricularte para empezar tu FP a distancia en septiembre.