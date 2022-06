La Fundación "la Caixa" redobla su esfuerzo en favor de la educación como medio para garantizar el desarrollo sostenible

Desde que en el año 1982 la Fundación "la Caixa" creara su programa de becas para alumnos de excelencia, se han concedido miles de estas becas para que los mejores estudiantes de nuestro país puedan completar y mejorar su formación. En estas cuatro décadas años, la entidad no ha cesado en su empeño de facilitar la mejor educación y ha continuado destacándose con novedosas aportaciones.



Así, en 2011 la Fundación "la Caixa" lanzó EduCaixa, una iniciativa que apuesta en firme por la educación como uno de los motores sociales más relevantes. Educaixa se basa en que "el acceso a una educación universal de calidad es el medio para garantizar el desarrollo sostenible", establece el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. La Fundación lleva años centrándose en ese ámbito, facilitando a equipos directivos de escuelas, profesorado y alumnado múltiples recursos para hacer el mejor aprendizaje, más significativo y más integral.



EduCaixa ofrece un amplio abanico de recursos educativos clasificados por niveles, competencias y áreas de conocimiento: Recursos digitales en múltiples formatos para complementar en el aula la labor del profesorado. En su afán por hacer realidad esa contribución decidida por una oferta educativa que favorezca la transformación de la educación y que permita a la entidad continuar siendo un agente activo en ese proceso, Educaixa promueve tres ejes de acción con varios objetivos:



• Desarrollo competencial del alumnado. Ofrecer una gran variedad de recursos y actividades educativas, de eficiencia demostrada, orientados a promover el desarrollo competencial de los alumnos.



• Desarrollo profesional de equipos directivos y docentes. Proporcionar e impulsar la formación continua del profesorado y los equipos directivos en cuanto a metodologías y contenidos que favorezcan la transformación educativa, poniendo especial énfasis en el liderazgo para el aprendizaje del alumnado.



• Generación y transferencia de evidencias. Promover la evaluación como herramienta clave para detectar iniciativas, herramientas y modelos educativos efectivos, y transferir las evidencias de estas evaluaciones -escalables a toda la comunidad educativa- con la finalidad de convertirlas en la base del cambio.

Educación con evidencias

En este sentido, la Education Endowment Foundation (EEF) y la Fundación "la Caixa" han coorganizado los días 26 y 27 de mayo en Cosmocaixa Barcelona el IV Congreso Internacional de Educación basada en Evidencias, un encuentro internacional de expertos para la promoción de la educación guiada por las evidencias que ofrece la investigación ya que, como ocurre en ámbitos como la medicina y la tecnología, la educación está igualmente llamada a incorporar las evidencias a la hora de diseñar, implementar y evaluar sus métodos y prácticas.



En el evento participaron miembros de los ministerios de Educación de España, Reino Unido y Camerún, y delegaciones de países como Australia, Italia, Portugal y Alemania. bajo la idea común de que la investigación en el campo de la educación ofrece resultados que permiten mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y tomar decisiones fundamentadas sobre políticas, tanto desde las escuelas como desde los gobiernos.



"Queremos ser agentes activos del cambio"

Xavier Bertolin, Becky Francis y Elisa Duran en el Congreso de Evidencias Educativas.

El apoyo en estas evidencias educativas por parte de los docentes, los centros escolares y la administración es clave a la hora de comprender qué prácticas y qué sistemas funcionan en educación. Las evidencias educativas pueden respaldar las decisiones que se toman a diario en los asuntos relacionados con la gestión de los centros y la relación con los alumnos, desde las formas más eficientes para promover el aprendizaje, hasta los tipos de organización en las aulas que contribuyen a una mayor equidad.



En este sentido, para Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", expone toda una declaración de intenciones al considerar que "para nosotros es esencial crear espacios en los que todos los agentes de la comunidad educativa puedan intercambiar y crear estrategias en común, ya que creemos firmemente que la educación es la base del progreso social y del desarrollo sostenible". Esta es la razón que ha llevado a la Fundación "la Caixa" a impulsar durante años "el enriquecimiento del aprendizaje de los alumnos, y también la formación de los profesores y los directores de las escuelas", puesto que, como afirma Durán, "queremos ser agentes activos del cambio y participar en el debate sobre futuro de la educación de la mano de la comunidad educativa".



Premios Challenge con Miguel Montoro

Otra firme contribución a la educación queda reflejada en los galardones The Challenge by EduCaixa, que ha premiado a 77 elegidos entre los 362 alumnos de ESO y Bachillerato de toda España y Portugal que participaron en el Campus de Barcelona el pasado mes de mayo. Los premiados, repartidos en 22 equipos, viajarán a Silicon Valley, California, este verano para conocer en persona las universidades y las empresas punteras de la meca de la tecnología. Todos los participantes tenían el reto de desarrollar proyectos innovadores y responsables, enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con el propósito de aportar soluciones con impacto positivo para la sociedad, y podían elegir entre cuatro itinerarios: Emprende, BigData, BeCritical y Steam.



La experiencia de estos alumnos en Estados Unidos se llevará a cabo entre el 28 de junio y el 12 de julio y contará, además, con la presencia del popular youtuber mallorquín Miquel Montoro, embajador de The Challenge by EduCaixa, que anunció por sorpresa su incorporación al viaje durante los Awards celebrados en la gala virtual que tuvo lugar en un metaverso impulsado por la Fundación "la Caixa".



EduCaixa lo hace posible

Para orientar las escuelas y a los maestros sobre cómo usar las herramientas de enseñanza y aprendizaje basadas en evidencias, EduCaixa pone a su disposición una versión traducida y renovada del toolkit de la EEF. Se trata de un catálogo accesible de herramientas educativas que abarca cuestiones como la reducción de ratios, la participación de los padres o la conveniencia de los deberes. Cada uno de los temas que cubre aparece resumido en términos de su impacto promedio en el logro, la solidez de la evidencia que los respalda y su costo.



Esta catálogo es un recurso vivo que se actualiza periódicamente a medida que están disponibles los resultados de los proyectos financiados por la EEF y otras investigaciones de alta calidad.