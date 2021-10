La gestora de Banco Santander, líder en captación de fondos de inversión este año

La tasa de ahorro de los españoles ha repuntado durante la pandemia debido a las restricciones de movilidad hasta situarse en máximos históricos y alcanzar los 939.000 millones de euros, según el Banco de España. Y buena parte de este remanente se ha dirigido a los fondos de inversión ante la falta de alternativas rentables de otros productos de ahorro como los depósitos. En total, entre enero y septiembre los fondos han registrado captaciones netas por 5.851 millones de euros, la cifra más alta en cinco años, según los últimos datos de Inverco.

Santander Asset Management (SAM), gestora de fondos de Banco Santander, ha liderado la captación de fondos en el mercado español con un total de suscripciones de 2.740 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Con ello, SAM suma otro mes récord (en septiembre también ha encabezado las entradas de dinero con 274 millones) en lo que puede llegar a convertirse en un año histórico.



Ranking anual gestoras. Inverco.

A estos 2.740 millones de euros se suman los 600 millones captados desde enero en los fondos de inversión lanzados en la plataforma de Luxemburgo. SAM es líder en producto luxemburgués en España, con un patrimonio de 2.281 millones de euros. Y, a nivel global, la gestora del Santander gestiona 10.000 millones en Luxemburgo. El patrimonio de los fondos de Banco Santander que están registrados en Luxemburgo se ha casi triplicado, desde que en 2018 se produjo un cambio estratégico que coincidió con la llegada de Víctor Matarranz como responsable de la división de Santander Wealth Management & Insurance (que engloba banca privada, la gestora de fondos SAM y seguros) y el nombramiento de Mariano Belinky como CEO de la gestora. El objetivo de la división de fondos de Banco Santander es hacer de Luxemburgo uno de los principales hub de la gestora a nivel internacional y comercializar desde allí sus principales productos para todos los países en los que el grupo está presente.



En el ranking anual, el segundo lugar lo ocupa CaixaBank con entradas netas de 2.685 millones de euros, seguido por BBVA con 1.929 millones. Por encima de los 1.000 millones destacan también Ibercaja (1.872 millones) y Kutxabank (1.650 millones).

Gestión discrecional, fondos ASG y perfilados

Otro de los productos foco de Santander AM este año ha sido la gestión discrecional. A finales de 2019, lanzó Mi Cartera Santander, un innovador servicio en el que los clientes delegan la gestión de su patrimonio a un equipo de profesionales expertos. Martín Chocron, director de Negocio de Santander AM en España, señala que "en el entorno actual de tipo de interés nuestros clientes están demandado, además de gestión discrecional de carteras, soluciones de inversión Multi-Activos en sus distintos perfiles de riesgo. Por otro lado, las empresas se están decantando por productos de baja volatilidad como premisa básica para invertir". Añade que "nuestro principal foco es el cliente. Nuestra labor desde Santander Asset Management es ofrecerles una gama de productos amplia a la vez que sencilla para que puedan invertir según su perfil. Además, durante estos meses, vemos gran apetito por el Servicio de Gestión Discrecional de Carteras, así como por la Inversión Sostenible".



Mi Cartera Santander invierte solamente en fondos de inversión del banco. Dirigida a minoristas y clientes de banca privada de Banco Santander, está disponible a partir de una aportación inicial de 5.000 euros. Mi Cartera Santander nació con cinco perfiles para invertir en los mejores fondos Santander, con diferentes pesos y niveles de riesgo que determinan el nivel de exposición máxima a renta variable, high yield y divisa.



Víctor Matarranz, responsable de Wealth Management & Insurance de Banco Santander.

Entre las ventajas de la gestión de carteras está que hay una optimización de la rentabilidad-riesgo en función del perfil inversor y permite tener acceso a un amplio universo de activos de inversión y doble diversificación, tanto por la inversión en fondos como por la composición de la cartera gestionada, lo que supone control y gestión del riesgo. Otro valor añadido de este servicio es que los clientes reciben información integrada y detallada de la cartera con carácter mensual y también la pueden consultar en cualquier momento a través de la banca electrónica. Además, su fiscalidad es favorable para personas físicas residentes en España, ya que toda la operativa se hace vía traspaso.



En cuanto a los fondos que incluyen criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno), Banco Santander es pionero en España. En 1995, constituyó el fondo Inveractivo Confianza, el primer fondo de este tipo en España, y en la actualidad gestiona 25 productos de ISR: 17 en España, 2 en Brasil, Luxemburgo y México y 1 en Portugal y Chile. Santander AM se ha convertido en la primera gestora española en sumarse a "Net Zero Asset Management Initiative". Cuenta con un equipo de análisis ASG y ha desarrollado una metodología propia de rating ISR. En 2020, fue la primera entidad española con alcance global en adherirse al Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), el organismo europeo para la colaboración entre inversores en materia de cambio climático y la voz de los inversores comprometidos con un futuro bajo en carbono. Asimismo, es firmante de los Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU.



En este sentido, el responsable de negocio de Santander AM apunta que "crisis sanitarias como la de la Covid-19 han sensibilizado más aún a los clientes en su forma de invertir. También las nuevas generaciones muestran una sensibilidad especial respecto a este tema, siendo más exigentes respecto a la forma en que las compañías obtienen sus beneficios".



Santander Gestión Global, una gama de fondos perfilados, son otro de los productos prioritarios de Santander AM. Estos fondos buscan diversificar el riesgo de forma óptima a través de la inversión global y el acceso a todo tipo de activos en diferentes áreas geográficas con un presupuesto de volatilidad anual máxima. Se ofrecen tres perfiles con diferente riesgo. Santander Gestión Global Crecimiento, un fondo global con una inversión en renta variable máxima del 30% y una volatilidad tope del 5% (el nivel de riesgo de 3 sobre 7); Santander Gestión Global Equilibrado, con una inversión en renta variable máxima del 60% y un máximo de volatilidad del 10% (riesgo 4); y el Santander Gestión Global Decidido, que puede invertir hasta el 100% de la cartera en acciones y tiene una volatilidad máxima del 20% (riesgo 6). El Santander Gestión Global Equilibrado es el fondo de inversión de mayor tamaño en España, con cerca de 10.000 millones de euros bajo gestión.



Los fondos mandatados a terceros (Santander GO) también fueron lanzados en 2019 para cubrir y reforzar la oferta de productos de la gestora y poner a disposición de los clientes las mejores opciones de inversión en aquellas tipologías de activos donde se exige un mayor nivel de especialización para desarrollar una gestión eficiente. Santander GO incluye cinco estrategias de inversión para las cuales se seleccionaron a los mejores especialistas en cada una de las categorías.



Por último, el Santander Future Wealth es un fondo de renta variable global que identifica tres grandes tendencias (future society, future technology y future planet) divididas en 18 subtemáticas como la tecnología médica, la robótica, la transición energética o el futuro del transporte. La versión luxemburguesa se empezó a comercializar en enero y su volumen de patrimonio supera ya los 1.000 millones de euros.