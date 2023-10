Grupo Atico34 advierte: "El 30% de las empresas obligadas todavía no tienen canal de denuncias"

La Ley 2/2023 para la protección del denunciante estableció la obligación de implementar un canal de denuncias para todas las organizaciones que tuvieran más de 50 empleados. La citada normativa otorgaba de plazo hasta el 13 de junio a las empresas con más de 250 empleados, y hasta el 1 de diciembre a aquellas entre 50 y 249 empleados.



Esta nueva exigencia ha obligado a las empresas a llevar a cabo una adaptación casi a contrarreloj de esta normativa. Pero, ¿cómo han respondido las organizaciones españolas? ¿Realmente se han dado cuenta de la importancia de cumplir con esta ley?



Un 70% de empresas cumplen con la ley del canal de denuncias

Según el estudio realizado por la consultora Grupo Atico34, líder a nivel nacional en protección de datos, compliance e implementación de canales de denuncias, de las 25.000 (aproximadamente) empresas con más de 50 empleados que existen en España, alrededor de 17.000 ya cuentan con un canal de denuncias.



El 30% de las empresas obligadas todavía no tienen canal de denuncias

Los datos arrojados por Atico34 indican que alrededor de un 70% de las empresas obligadas ya cuentan con un canal de denuncias interno. A bote pronto, podría valorarse como una cifra positiva. Sin embargo, analizando fríamente los datos, lo que se extrae es que todavía hay unas 8.000 empresas en España que siguen sin adaptarse a la normativa.



En este sentido, Miguel Quintanilla, director comercial de Grupo Atico34, señala que "todavía existen muchas organizaciones que, por desconocimiento, por falta de tiempo o por cualquier otra razón, siguen sin cumplir con las exigencias de la normativa (...) Hay que tener en cuenta que no se trata de meras recomendaciones o de acciones voluntarias, sino que es una ley obligatoria y que no cumplirla puede acarrear duras sanciones".



Además, Quintanilla califica de "preocupante" que falten tantas empresas por implementar el canal de denuncias. "El 30% de las empresas obligadas todavía no tienen canal de denuncias a apenas dos meses vista de que se cumpla el plazo establecido por la ley". Para el director comercial de la consultora, "las prisas nunca son buenas consejeras, lo ideal siempre es afrontar este tipo de obligaciones con el margen suficiente para no verse con el agua al cuello".

Un software para la implementación y gestión del canal de denuncias

Existen varios factores que convierten a consultoras y abogados externos en la mejor opción a la hora de implementar un canal de denuncias. Uno de los principales es que se evitan los errores que la falta de tiempo y conocimiento pueden provocar cuando es la propia empresa quien intenta crear y gestionar su canal de denuncias.



Por otro lado, está la capacidad de algunas consultoras de ofrecer soluciones capaces de agilizar y mejorar todas las actuaciones y operaciones relacionadas con el canal de denuncias. En el caso de Grupo Atico34 la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías ha cristalizado en el desarrollo de un software exclusivo para sus clientes, que simplifica en gran medida la puesta en marcha y gestión de un canal ético en las empresas.



Este software se caracteriza por ofrecer todas las funcionalidades necesarias para cumplir con la ley. Para su desarrollo se ha puesto especial énfasis en hacer la experiencia del usuario lo más agradable posible, dando a luz una herramienta caracterizada por ser sencilla, intuitiva y versátil.



Miguel Quintanilla señala además la importancia de acompañar a los clientes durante el proceso, recalcando que "todos nuestros clientes contarán con asesoramiento y respaldo profesional a la hora de configurar y usar el software para que, en muy poco tiempo, puedan dominarlo por ellos mismos completamente".



El inestimable respaldo de abogados expertos en la materia

Y es que, para Grupo Atico34, el factor humano es una de las claves para ofrecer un buen servicio a sus clientes. "Un buen software o una herramienta informática innovadora siempre es una gran ayuda, de eso no hay duda, y por eso siempre intentamos estar a la vanguardia en ese sentido. Pero no seríamos nada sin la labor que realizan nuestros abogados expertos en la materia. Ellos son quienes ayudan, guían y aconsejan a nuestros clientes todos los días, y solo ellos pueden crear ese clima de confianza y transparencia necesario para establecer una relación sana y duradera".



Según la consultora, el factor humano debería ser una clave a la hora de externalizar el canal de denuncias. Hay quienes optan por descargar un simple software y lavarse las manos. Sin embargo, eso sigue dejando a la organización toda la responsabilidad en el uso de ese software.



Por contra, en el caso de Grupo Atico34, por lo que se aboga es por asignar a cada cliente un especialista en canales de denuncias que le acompañe durante todo el proceso, le enseñe el funcionamiento del software, le resuelva dudas o le informe sobre actualizaciones en la normativa.



Esta labor humana, apoyada en el aprovechamiento de las ventajas de las nuevas tecnologías, es lo que permite crear un canal de denuncias efectivo de manera ágil y rápida, Y eso es lo que se precisa a escasos dos meses de que llegue el 1 de diciembre marcado por la ley.



