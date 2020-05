Jóvenes de 18 a 25 años, los más afectados laboralmente por la emergencia del coronavirus

Los jóvenes son de nuevo uno de los colectivos que más sufre la crisis económica, en este caso derivada de la pandemia del coronavirus.

Según la Organización Internacional del Trabajo, organismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas, uno de cada seis jóvenes de 18 a 25 años ha perdido su trabajo a raíz de la emergencia del coronavirus.

Además, los jóvenes que siguen trabajando han visto reducida su jornada en un 23% de media, según el informe sobre el impacto de la covid-19 en el mercado laboral, siendo las mujeres jóvenes las más perjudicadas.

La organización también recuerda que la tasa de paro juvenil es la más elevada en comparación con el resto de franjas de edad, situándose en el 13,6% a finales del 2019 (escala global).

Concretamente, en España preocupa que la elevada tasa de desempleo juvenil se convierta en un problema estructural y así ha querido alertarlo el director de la OIT en España, Joaquín Nieto, que ha recomendado que se contemple un plan especial de garantía juvenil para que los jóvenes sin trabajo y sin estudios puedan tener un empleo o una propuesta formativa.

El mazazo de quedarse sin trabajo

Sandra tiene 24 años, estudió la FP superior en Administración y finanzas y llevaba trabajando en una empresa dos años con un contrato por obra y servicio. A finales del mes de marzo fue despedida y desde entonces está buscando trabajo sin éxito.

"Vine a estudiar a Madrid la FP de técnico en administración y finanzas porque me dijeron que tenía muchísimas salidas laborales. La verdad es que ya me quedé porque no tardé mucho en encontrar trabajo, pero ahora me encuentro en la calle y con una habitación que pagar", lamenta.

Natalia (23 años) también ha sido despedida como consecuencia de la emergencia del coronavirus.

Estudió comunicación audiovisual en la Universidad Complutense y trabajaba como técnico de teatros y espectáculos. No llevaba ni un año trabajando desde que terminó la carrera y ya tiene que enfrentarse al desempleo.

"La verdad que es una pena terrible porque me sentía una afortunada al encontrar trabajo en algo relacionado con mi carrera. Para mí ha sido un mazazo este despido", cuenta.

Ambas manifiestan su miedo a la crisis económica y aseguran que, de no encontrar trabajo, se plantean marcharse de España en busca de mejores salarios y oportunidades laborales.

Los nacidos en los años 90, los mayores afectados

Esta realidad coincide con el último informe del Banco de España en el que se sostiene que los jóvenes españoles, nacidos en los 90, se consagran como los grandes afectados por la crisis.

Según el informe, firmado por Sergio Puente y Ana Regil, los jóvenes que han entrado en el colectivo de la población activa tienen un nivel educativo mayor que el de las generaciones que han dejado de trabajar, pero ganan menos dinero y están obligados a cambiar con más frecuencia de trabajo (temporalidad).

No es difícil encontrar a personas jóvenes con una amplia cualificación y dos idiomas o más trabajando por salarios muy bajos en puestos que no requieren tanta cualificación.

En este último informe se resalta que no es lo mismo comenzar a trabajar en un mercado laboral en auge que en medio de una crisis económica como les ha ocurrido a los nacidos a partir del año 1990.