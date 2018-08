Casi la mitad de los jóvenes de nuestro país están dispuestos a emigrar para trabajar. El pasado mes de marzo, la Oficina de Estadística Europea (Eurostat) situó la cifra en un 43%, un porcentaje que cuestiona el actual funcionamiento del mercado laboral español.

De todos ellos con voluntad de partir son los más preparados los que más migran. Las becas y programas internacionales les inician en una trayectoria que, al desarrollarse enteramente en el extranjero, permite contemplar la oportunidad de evolucionar en su terreno profesional. Su campo de visión aumenta y el número de posibilidades se multiplican.

En España, las posibilidades, ¿dónde quedan? Desde que la crisis devastó el mercado laboral el emprendimiento es una actividad de alto riesgo. Hoy, uno de los pilares de la “agenda de cambio” de Pedro Sánchez propone invertir la situación con un plan de choque que mejore la calidad del empleo juvenil, una medida que tal vez frene esta preocupante fuga de cerebros.

Pero, mientras que nuestro sistema laboral siga igual de inestable, el éxodo continuará --el número de jóvenes españoles que residen en el extranjero ha crecido un 79% entre 2009 y 2017-- provocando que las generaciones más formadas de la historia no dejen de buscar otros terrenos donde trabajar o emprender.

Xavier de Gracia, Belén Cruz, Marc Escapa y Elisa Castañer son algunos de los que, con menos de 30 años, han logrado posicionarse en el mercado internacional. Jóvenes que, con trabajo y esfuerzo, se sitúan en lo más alto en el sector de la tecnología, uno de los más activos del mundo en términos de generación de empleo.

Xavier de Gracia: “Una vez llegado a lo más alto en Europa es importante ir a EEUU"



Xavier es uno de los mayores expertos del mundo en plataformas de economía colaborativa. Desde su rol actual de Director de Estrategia en Handy.com -- startup líder de servicios del hogar en EEUU -- ha ideado métodos únicos de crecimiento. Nos cuenta que en EEUU “el sector tecnológico está más desarrollado que en el continente europeo, sobre todo en el campo de la economía colaborativa”. Por eso, “una vez llegado a lo más alto en Europa es importante ir a EEUU”.

Para Xavier la migración es un fenómeno que resulta positivo siempre y cuando revierta en el país. Cree que el hecho de que los jóvenes marchen a otros países no es malo porque “cuando regresan, vuelcan los conocimientos adquiridos sobre el ecosistema español”.

De una manera u otra es talento extranjero que siempre repercute en España. Por ejemplo, él desde Nueva York aconseja a startups que nacen aquí. Le consultan cuestiones como “cómo hacer crecer marketplaces --plataformas de economía colaborativa--”. “Son proyectos que están pasando por fases que nosotros ya hemos vivido” afirma Xavier.

Xavier recuerda a Rebeca Minguela, un caso muy claro. Esta emprendedora, Joven Líder Mundial por el Foro Económico, ha montado, con un pie aquí y otro en Estados Unidos, Clarity, su segunda startup.

Con menos de 30 años Xavier de Gracia trabaja como Director de Estrategia en Handy

Belén Cruz: “Dí el salto y viajé hasta Silicon Valley, tan lejos de todo”



Al poco de comenzar a trabajar en una startup en Murcia, la beca Erasmus Mundus le ofreció la oportunidad de marchar a Rabat (Marruecos) para realizar un doctorado. Cuando finalizó el año se presentó a Jóvenes con Futuro, un programa que ayuda a ingenieros españoles a ponerse en contacto con startups estadounidenses. Belén Cruz estaba entre los 7 seleccionados en España. Hoy trabaja en América, en el equipo de iOS de la app de Groupon. Ella es la teach lead de una parte de su equipo.

“No creo ser más cualificada que otra gente que conozco. Conseguí llegar a Silicon Valley gracias un poco a aventurarme y presentarme al programa de Jóvenes con Futuro” nos cuenta desde San Francisco. Para ella todo lo anterior le ayudó a terminar donde está ahora: “no me conformé y dí el salto para trabajar en una startup en Murcia cuando yo tenía un trabajo más estable. Dí el salto y me fui un año a Marruecos. Dí el salto y viajé hasta Silicon Valley, tan lejos de todo”.

Belén se fue de España con buen sabor de boca. “Fue una gran experiencia y aprendí mucho” confiesa. Sin embargo, también reconoce que “comparando con la cultura de trabajo de Silicon Valley, aprecio diferencias. Sé que se puede trabajar mejor y sé que las condiciones pueden mejorar mucho”.

Cuando le preguntamos qué falla en España menciona la necesidad de un cambio de mentalidad a la hora de abordar el trabajo. “En EEUU no importa ser joven para emprender o para ser un gran ingeniero. Se confía en tu idea, en tu capacidad” declara.

No obstante considera que, poco a poco, España “se va abriendo a jóvenes emprendedores”. Lo tiene claro: la cultura de otros países y sitios como Silicon Valley termina por aterrizar en el nuestro.

Belén Cruz trabaja en el equipo de iOS de la app de Groupon

Marc Escapa: “El ecosistema de innovación en España es incipiente”



El ejemplo del sueño americano hecho realidad. Cofundador y director ejecutivo Noken, una startup en el sector travel, Marc ha levantado varios millones de dólares de los mejores fondos de inversión americanos. “En EEUU hay una industria de fondos de inversión muy desarrollada que permite conseguir capital para conceptos innovadores que no se han probado antes” aclara.

En Noken crean viajes para descubrir nuevos países que se adaptan a las fechas y el presupuesto del viajero. Se reserva en minutos incluyendo hotel, actividades y transporte en un pago. Luego, reciben una app que les permite auto-guiarse a través del destino.

Marc asegura que el ecosistema de innovación de EEUU está mucho más asentado y desarrollado, mientras que el de España es más incipiente: “En España, generalmente se apuesta más por proyectos que ya estén más probados, o bien porque han funcionado en otros países, o bien porque la empresa ha demostrado con muchos años que funciona”.

El concepto que propone Marc con Noken es completamente nuevo, no existe nada en el mercado similar. Por ello, está mucho más alineado con la actitud de emprendimiento que buscan la mayoría de los inversores de EEUU; mayor es el riesgo por ser totalmente nuevo pero, si funciona, mayor es la posibilidad de retorno, de convertirse en líder de mercado.

Marc Escapa estuvo 3 años trabajando y estudiando en EEUU antes de lanzar Noken

Elisa Castañer: “Salir de la zona de confort es clave para desarrollar el espíritu emprendedor”



Cuando llegó la hora de escoger un lugar donde cursar la carrera universitaria, Elisa Castañer apuntó alto. Eligió el estado de Massachusetts. Tenía claro que “iba a madurar mucho más rápido” al estar lejos de su casa y rodearse de gente con ambición por su carrera profesional.

Después de estudiar el grado de Informática y un máster en Inteligencia Artificial en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Elisa sabía que quería quedarse en Norteamérica “para seguir rodeada del ambiente profesionalmente ambicioso al que me había acostumbrado”. “El número de oportunidades de trabajo y los beneficios que me ofrecían eran mucho mejores que lo que observaba en España” confiesa.

Hoy trabaja en Palantir, una startup tecnológica dedicada al procesamiento y la analítica de datos

Elisa considera que, las becas y los programas de intercambio generan un fenómeno de internacionalización que repercute positivamente en España, ya que “esta movilidad permite a los jóvenes enriquecerse de la pluralidad cultural y salir de la zona de confort, lo cual es clave para desarrollar el espíritu emprendedor”.

Hoy trabaja en Palantir, una startup tecnológica dedicada al procesamiento y la analítica de datos. En esta empresa, las comidas y el gimnasio están incluidos, puedes trabajar desde casa o traer el perro a la oficina. Palantir se ha convertido en su estilo de vida.

Su plan es quedarse unos años más para luego volver a España. Le gustaría “poder difundir una cultura de trabajo equilibrada, donde se puedan mantener las prioridades familiares, pero dando más de peso a la ambición profesional”.