Tras la llegada de septiembre... ¿vuelta a las oficinas o fin del teletrabajo?

Minerva es teleoperadora desde hace cinco años. En su empresa instauraron el teletrabajo dos semanas antes de que se implantara el estado de alarma en mayo del año pasado. Desde entonces trabaja desde su casa y no tiene pensado volver a la oficina. La empresa para la que trabaja realizó un test hace meses a todos sus empleados para conocer la modalidad en la que preferían trabajar y la mayoría votó la modalidad no presencial. Asegura a Público que, aunque trabaja más horas que en la oficina, puede conciliar mejor porque tiene un niño de tres años.

Borja trabaja como administrativo y desde el día uno de septiembre su empresa ha instaurado un modelo híbrido en el que combinan el teletrabajo y el trabajo presencial. Los empleados pueden trabajar un máximo de dos días en sus casas y los otros tres tienen que acudir a la oficina. "Un modelo mixto es lo que queríamos todos. Nos permite conciliar, pasar más tiempo en casa, pero también ver a nuestros compañeros. Mi pareja sigue teletrabajando, pero cuando le toque volver a la oficina intentará tener también un modelo mixto que nos permita organizarnos mejor", cuenta.

Francisco, en cambio, ha vuelto a la oficina después de un año y medio de teletrabajo. Su empresa ha decidido volver al modelo previo a la pandemia y no ha permitido a sus trabajadores optar por un modelo híbrido. "Ninguno quería volver a lo de antes, aunque los primeros meses trabajábamos mucho más que en la oficina, lo cierto es que todos hemos aprendido a adaptarnos. A mí me ha permitido estudiar un curso a distancia para actualizarme que no habría podido hacer gastando dos horas en transporte público para ir y volver del trabajo. Otros compañeros tienen niños o realizan otras actividades que han podido hacer gracias al teletrabajo y ahora que hemos vuelto a la presencialidad se van a encontrar con muchas más dificultades", lamenta.

Estos tres casos reflejan a la perfección la realidad de los trabajadores y las empresas tras un año y medio adaptándose a los cambios propiciados por el coronavirus. En el año 2019, en torno al 5% de los trabajadores en España desarrollaba su actividad a distancia, cifra que se disparó hasta el 34% durante los primeros meses de la pandemia. Ahora que más del 70% de la población española tiene la pauta de vacunación completa, muchas empresas se plantean qué hacer y es aquí donde surge la pregunta: ¿Será el fin del teletrabajo en España?



La apuesta por un modelo híbrido

Lo cierto es que, desde que se relajaron las restricciones, muchas empresas que habían implementado el teletrabajo por fuerza mayor han realizado su propia desescalada y han vuelto al modelo presencial o han elaborado un modelo híbrido. De hecho, muchas compañías no descartan instaurar este último modelo y dejar atrás las fórmulas empleadas antes de la pandemia. Si se atiende al último informe realizado por la consultora Boston Consulting Group (BCG) y enClave de Personas, el 65% de las compañías aspiran a ofrecer un modelo híbrido a partir de 2025, con algunos días de trabajo en remoto. Además, el 25% de estas empresas pretende ofrecer cuatro días a la semana de trabajo a distancia, según el mismo informe.

Respecto a otros países de Europa, España está a la cola en teletrabajo o en el modelo híbrido

Estos datos concuerdan con los que ofrece un estudio realizado por Jobtatus, un conocido portal de empleo en España. Atendiendo a sus resultados, el 94% de los candidatos que participaron en el estudio apuestan por un modelo híbrido y sólo un 13% de los encuestados considera que su rendimiento en el trabajo es superior al asistir de forma presencial a la oficina todos los días de la semana. El motivo principal por el que los trabajadores prefieren un modelo híbrido es la conciliación familiar. Por su parte, un 71% de las empresas encuestadas (13.850) prevé implantar un modelo de trabajo híbrido a partir de septiembre, según este mismo estudio.

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, asegura a Público que no será el fin del teletrabajo en España, sino que en la actualidad se está duplicando el porcentaje de personas que teletrabajan con respecto a las cifras previas a la pandemia. "El teletrabajo ha llegado para quedarse", ha afirmado. No obstante, pese al incremento de los teletrabajadores o de aquellas empresas que optan por un modelo híbrido España sigue a la cola de otros países europeos. Esto se debe al modelo productivo que impera en el país y a la cultura del presentismo arraigada en multitud de empresas.



La nueva ley del Trabajo a Distancia

Ahora que el teletrabajo por circunstancias excepcionales vinculadas a la covid está llegando a su fin, las empresas deben cumplir con la ley de Trabajo a Distancia en el caso de que quieran que su plantilla no trabaje todos los días de forma presencial en la oficina.

El teletrabajo siempre es voluntario, tanto para el empleado como para la empresa

La abogada laboralista de Lener Marta del Campo explica a Público que tanto la empresa como sus trabajadores deben tener claro que el teletrabajo siempre es voluntario tanto para la persona trabajadora como para la empresa y recuerda que esta ley sólo se aplica a aquellas situaciones de trabajo que supongan más de un 30% de la jornada en modalidad de trabajo a distancia en un periodo de tres meses.

Del Campo advierte que es importante pactar por escrito cómo será la jornada laboral en el caso de que la empresa decida optar por un modelo a distancia o por un modelo híbrido. "Debe quedar por escrito el horario de trabajo, el porcentaje de la jornada a distancia, el lugar desde el cual el trabajador va a desempeñar su labor y cómo puede controlar la empresa la actividad del trabajador", cuenta. Además, la abogada asegura que a su despacho están acudiendo muchas empresas que quieren elaborar un modelo híbrido para sus trabajadores.