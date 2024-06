La luz baja para el domingo a 16,12 euros/MWh y estará a -2 euros/MWh durante seis horas

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista para este domingo baja un 18,13% con respecto al de este sábado, hasta los 16,12 euros/megavatio hora (MWh), y durante seis horas su precio será negativo, de -2 euros/MWh, y en un total de once no rebasará los 0 euros, aunque la media del mes sigue superando los 45 euros/MWh.

Según los datos publicados por el operador del mercado eléctrico, OMIE, y recogidos por Efe, el precio medio de la luz para mañana será, además, un 86,83% inferior al de hace un año.



Este descenso de los precios se produce con el fin de semana, en el que el menor consumo de electricidad hace que bajen, aunque en esta ocasión se acentúan los precios negativos, rebasando, incluso, el mínimo registrado el 2 de junio, que fue de -1,86 euros/MWh.



Para el domingo, el precio de la electricidad será de -2 euros/MWh desde las 12.00 a las 18.00 horas, pero es que, además, habrá precios negativos que no llegarán a esos dos euros de 10.00 a 12.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas, y también la electricidad estará a cero euros, de 9.00 a 10.00 horas; es decir, durante once horas la luz no pasará de los cero euros/MWh en el mercado mayorista.



El precio máximo de la electricidad para el domingo, de 41,62 euros/MWh, se alcanzará a las 24.00 horas.



Con el precio de mañana, la media en lo que va de mes de junio es de 49,11 euros/MWh, con lo que seguiría superando los 45 euros/MWh, lo que haría que para julio el IVA que se aplicaría a todos los consumidores, tanto a los del mercado libre como a los del regulado, volviera al 10%, algo que no ocurre desde el recibo de febrero.



No obstante, habrá que esperar a ver la evolución del precio de la luz en el mercado mayorista, pues los últimos dos datos, por debajo ambos de los 20 euros/MWh, se han correspondido con el fin de semana, en que la menor demanda abarata el precio en el mercado mayorista.



El Gobierno aprobó a finales del año pasado que el IVA que se aplicaba a la electricidad, que era de un 5% tras las reducciones practicadas para aliviar a los consumidores el coste de la subida de los precios energéticos, volviera al 10% para todo 2024.



Una lámpara apagada, a 13 de junio de 2024, en Madrid (España). — Ricardo Rubio / EUROPAPRESS

No obstante, estableció que, si los precios caían por debajo de una media mensual de 45 euros/MWh, en el mes siguiente a que se produjera, se aplicaría un IVA del 21%, salvo a los beneficiarios del bono social calificados como vulnerables severos, a los que se les mantiene en el 10% en todo este 2024.



El precio de la electricidad en el mercado mayorista diario representa un 75% del término de consumo en la factura de un cliente acogido al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), conocido como tarifa regulada, estando referenciado el 25% restante a una cesta de productos de futuros eléctricos.



Anteriormente suponía el 100%, pero a principios de este año entró en vigor una reforma para reducir el peso del precio mayorista en el término de consumo de la factura, a fin de reducir la exposición a la volatilidad del mercado a los clientes que cuentan con la PVPC, una tarifa que tienen, entre otros, los beneficiarios del bono social.



Para mañana, entre los países del entorno sólo Francia tendrá un precio mayorista diario inferior al español, de tan sólo 2,91 euros/MWh de media; pues, incluso, el de Portugal, país con el que habitualmente coincide el precio al compartir mercado, será algo superior, de 16,65 euros/MWh.



En Alemania, el precio de la electricidad será de una media de 21,40 euros/MWh y en Italia de 79,43 euros/MWh.